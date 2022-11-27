移民專頁／PERM要與H-1B無縫連接 否則可能要出境

申請H-1B工作簽證。(本報檔案照)

讀者問：

2017年6月，前雇主給我申請了PERM，申請也Approved。但是我那時候年輕傲嬌，還沒等到交I-140，就跳槽到了另外一家公司。現在的雇主2020年1月開始第一次確定現行工資標準(PWD)，2020年5月拿到PWD，2020年8月廣告打完，但遲遲不file PERM。後來，律師才跟我說，廣告階段沒有遵守某些要求，需要打回原形重來。2020年10月，第二次要求PWD，2021年4月PWD出來工資太高，不能用，只好作廢。2021年6月，公司第三次PWD，2021年10月結果出來，可用2021年12月廣告等。

2022年6月，公司終於filed PERM。我的H-1B 在2021年9月extension過一次，把2022年2月原本max out的日子找回（recapture）到2022年12月。我經常出差，所以現在還有能recapture的日子。目前，律師還能繼續recapture到2023年2月下旬，但現在看PERM的進度，我能在H-1B最終max out(2023年2月)拿到通過的PERM就已經不錯了。我怕萬一PERM被audit或者被拒，我覺得就有可能離開美國。如果是出境，我有加拿大簽，也有墨西哥 居留卡，去墨西哥城去簽過四、五次H-1B。但是，一旦有個差錯，我就真的是回都回不來了。我怎樣辦才好？

答：

非常同情你一次又一次被PWD。雖說你終於在今年6月成功遞交了PERM，但你的H-1B在美的有效時間也幾乎被消費殆盡了。如果這兩者不能無縫結合地話，你只能出境等待。所以你的擔心也不是不無道理的。我們建議你趕緊啟動Plan B，萬一你的H-1B與PERM不能無縫接軌，你可能要出境。而且萬一有個差錯可能就回不來，這確實是步險棋。

編按：

PERM：申請勞工 證，全名為Program Electronic Review Management Process。為保護美國國內的勞工就業機會，美政府規定若外籍人士要在美工作可透過申請勞工證的方式，此程序簡稱為PERM。

PWD：全名為Prevailing Wage Determination，確定最低工資。