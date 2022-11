稅務漫談／工作機會稅收抵免 延至2025年

「工作機會稅收抵免」(WOTC)延續至2025年,小型企業如從「目標群體」中僱用工人,可能會獲得稅收優惠。(Getty Images)

《綜合撥款法案》(Consolidated Appropriations Act)將「工作機會稅收抵免」(Work Opportunity Tax Credit,簡稱WOTC)延續至2025年。如果小型企業從「目標群體」中雇用工人,可能會獲得稅收優惠。

★雇用目標群體 可以抵免稅

目標群體包括:合格的IV-A貧困家庭臨時援助(TANF)接受者、合格退伍軍人(包括殘疾退伍軍人)、前重罪犯、指定社區居民(DCR)、職業康復轉介、補充營養援助計畫(SNAP,俗稱糧食券)接受者、社安生活補助收入(SSI)接受者、長期家庭援助接受者、合格的長期失業金 領取者等。

各種規模的雇主都有資格申請WOTC,包括位於美國和某些美國領土的應稅和某些免稅雇主。

雖然應稅雇主針對所得稅(income tax)申請WOTC,但符合條件的免稅雇主只能針對工資稅(employment tax)和支付給合格退伍軍人目標群體成員的工資申請WOTC。

要獲得WOTC的資格,員工必須是以上所述的「目標群體」。一般來說,如果員工在一年中工作至少120小時,則抵免額等於員工第一年工資的25%,最高可達6000美元,每名工人最高抵免額為1500美元。但是,如果員工在一年中工作至少400小時,則WOTC將提高到第一年工資的40%,最高可達6000美元,每名工人的最高抵免額為2400美元,在某些情況下甚至可能更高。

例如,對於有服務相關殘疾的退伍軍人,可抵扣前2萬4000美元的工資,每名合格工人最多可獲得9600美元。請注意,有資格獲得抵免額的工人人數沒有限制。如果公司雇用了十名工人,每人有資格獲得最高2400美元的優惠,那麼其抵免總額為2萬4000美元,相當於一筆巨款。

除此之外,小企業在夏季也可能有資格獲得抵免,只要雇用居住在賦權區或企業社區的16或17歲的青年。該抵免額相當於在5月1日至9月15日期間支付的前3000美元工資的40%,每位合格工人最高可獲得1200美元。

★抵稅額 限企業所欠所得稅

在提供工作機會之日或之前,雇主和求職者必須填寫8850表(Pre-Screening Notice and Certification Request for the Work Opportunity Credit)、ETA表格9061或ETA表格9062。

通常,9062表由州代理機構提供,如果雇主不與代理機構合作,可以與申請人一起填寫9061表。長期接受失業金的目標群體需要額外的表格,即ETA表格9175,這是一份自我證明表格(SAF)。

雇主在新員工入職日期後的28個日曆日內,將8850表提交給位於企業所在州(員工工作地)的指定當地機構。DOL可能需要其他表格才能獲得認證。

抵稅額僅限於企業所欠的所得稅或社會稅負(tax due)。申請抵免所需的表格是3800表(General Business Credit)和5884表(Work Opportunity Credit),將3800表中的這項稅收抵稅額作為一般商業抵稅額申請抵扣所得稅。雇主申報所得稅表時可以將當年未使用的抵免額向後轉一年,然後向前轉20年。符合條件的免稅組織會獲得5884-C表格中的抵稅額,即雇用合格退伍軍人的合格免稅組織的工作機會抵稅額,作為對雇主在社安稅(social security tax)的抵稅額。

除了WOTC,雇主還可以利用其他招聘激勵計畫,例如聯邦債券 計畫,為「有風險」的求職者提供忠誠債券,或《美國救援計畫法案》的員工保留退稅 (Employee Retention Credit)。