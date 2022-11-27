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稅務漫談／工作機會稅收抵免 延至2025年

楊心傳
「工作機會稅收抵免」（WOTC）延續至2025年，小型企業如從「目標群體」中僱用工人，可能會獲得稅收優惠。（Getty Images）
「工作機會稅收抵免」（WOTC）延續至2025年，小型企業如從「目標群體」中僱用工人，可能會獲得稅收優惠。（Getty Images）

《綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act）將「工作機會稅收抵免」（Work Opportunity Tax Credit，簡稱WOTC）延續至2025年。如果小型企業從「目標群體」中雇用工人，可能會獲得稅收優惠。

★雇用目標群體 可以抵免稅

目標群體包括：合格的IV-A貧困家庭臨時援助（TANF）接受者、合格退伍軍人（包括殘疾退伍軍人）、前重罪犯、指定社區居民（DCR）、職業康復轉介、補充營養援助計畫（SNAP，俗稱糧食券）接受者、社安生活補助收入（SSI）接受者、長期家庭援助接受者、合格的長期失業金領取者等。

各種規模的雇主都有資格申請WOTC，包括位於美國和某些美國領土的應稅和某些免稅雇主。

雖然應稅雇主針對所得稅（income tax）申請WOTC，但符合條件的免稅雇主只能針對工資稅（employment tax）和支付給合格退伍軍人目標群體成員的工資申請WOTC。

要獲得WOTC的資格，員工必須是以上所述的「目標群體」。一般來說，如果員工在一年中工作至少120小時，則抵免額等於員工第一年工資的25%，最高可達6000美元，每名工人最高抵免額為1500美元。但是，如果員工在一年中工作至少400小時，則WOTC將提高到第一年工資的40%，最高可達6000美元，每名工人的最高抵免額為2400美元，在某些情況下甚至可能更高。

例如，對於有服務相關殘疾的退伍軍人，可抵扣前2萬4000美元的工資，每名合格工人最多可獲得9600美元。請注意，有資格獲得抵免額的工人人數沒有限制。如果公司雇用了十名工人，每人有資格獲得最高2400美元的優惠，那麼其抵免總額為2萬4000美元，相當於一筆巨款。

除此之外，小企業在夏季也可能有資格獲得抵免，只要雇用居住在賦權區或企業社區的16或17歲的青年。該抵免額相當於在5月1日至9月15日期間支付的前3000美元工資的40%，每位合格工人最高可獲得1200美元。

★抵稅額 限企業所欠所得稅

在提供工作機會之日或之前，雇主和求職者必須填寫8850表（Pre-Screening Notice and Certification Request for the Work Opportunity Credit）、ETA表格9061或ETA表格9062。

通常，9062表由州代理機構提供，如果雇主不與代理機構合作，可以與申請人一起填寫9061表。長期接受失業金的目標群體需要額外的表格，即ETA表格9175，這是一份自我證明表格（SAF）。

雇主在新員工入職日期後的28個日曆日內，將8850表提交給位於企業所在州（員工工作地）的指定當地機構。DOL可能需要其他表格才能獲得認證。

抵稅額僅限於企業所欠的所得稅或社會稅負（tax due）。申請抵免所需的表格是3800表（General Business Credit）和5884表（Work Opportunity Credit），將3800表中的這項稅收抵稅額作為一般商業抵稅額申請抵扣所得稅。雇主申報所得稅表時可以將當年未使用的抵免額向後轉一年，然後向前轉20年。符合條件的免稅組織會獲得5884-C表格中的抵稅額，即雇用合格退伍軍人的合格免稅組織的工作機會抵稅額，作為對雇主在社安稅（social security tax）的抵稅額。

除了WOTC，雇主還可以利用其他招聘激勵計畫，例如聯邦債券計畫，為「有風險」的求職者提供忠誠債券，或《美國救援計畫法案》的員工保留退稅（Employee Retention Credit）。

（作者為註冊會計師）

雇主還可以利用其他招聘激勵計畫，例如聯邦債券計畫，為「有風險」的求職者提供忠誠債...
雇主還可以利用其他招聘激勵計畫，例如聯邦債券計畫，為「有風險」的求職者提供忠誠債券，或《美國救援計畫法案》的員工保留退稅。（Getty Images）

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