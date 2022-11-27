娛樂／黑豹2：瓦干達萬歲 致敬查德維克

「黑豹2」電影海報。（取材自IMDb）

「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther : Wakanda Forever）11日上映，這是黑豹原本的男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）2020年癌逝後，漫威 超級英雄電影 黑豹系列的第二部影集。劇組人員延續黑豹的遺志，承襲瓦干達「死亡不是結束」的文化，迎來女人統治的時代，發揚瓦干達永續留存的精神。

「黑豹2」上映首周末北美票房創下1億8000萬元，北美以外票房則為1億5000萬元，累計全球票房約3億3000萬元。

飾演黑豹的好萊塢影星查德維克2020年因大腸癌病故，享年43歲。查德維克當年的精湛演技無人能敵，且完美詮釋黑豹英勇與瓦干達王者風範。查德維克不敵病魔後，漫威電影工作室（Marvel Studios）甚至一度考慮不接續拍攝這部全球賣座且締造多項歷史的電影。

查德維克博斯曼在「黑豹」詮釋的瓦干達國王已成經典。（取材自IMDb）

2018年上映的「黑豹」（Black Panther）在全球賣座超過13億元，且是第一部入圍奧斯卡（The Oscar）最佳影片的漫威超級英雄電影，可惜最終在最佳影片獎細項成為遺珠。

「黑豹」在2019年的奧斯卡上抱回三個獎項，分別是「最佳原創歌曲獎」、「最佳藝術指導獎」，以及「最佳服裝設計獎」。這三個獎項締造兩項歷史紀錄，電影服裝設計師露絲卡特（Ruth Carter）成為第一位拿下該獎項的非裔女性，而美術指導漢娜貝希勒（Hannah Beachler）不僅是首位拿下該獎項的有色人種女性，她更是首次入圍就獲獎。

導演萊恩庫格勒（Ryan Kyle Coogler）一度因為「太痛苦」而懷疑拍攝「黑豹」續集的能力，但他回想與查德維克相處的點滴與對話內容，發現查德維克在生命終點仍意氣風發的談論本名帝查拉國王（King T'Challa）的黑豹角色，以及這個角色對他的啟發與影響。萊恩庫格勒最後決定續拍「黑豹」，且認為「這是向查德維克致敬的最好方式」。

「黑豹2」上月底在洛杉磯的全球首映會上，也播放劇組人員緬懷哀悼查德維克的畫面。以「自由之心」（12 Years a Slave）榮獲奧斯卡最佳女配角肯定的露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）飾演黑豹前女友兼貼身護衛「娜奇雅」（Nakia），她說：「我們不必假裝我們不難過，反而要利用我們的悲傷，發揚查德維克的遺緒。」

露琵塔尼詠歐（左）與查德維克博斯曼（中）戲中相戀，戲外是摯友。（取材自IMDb） 露琵塔尼詠歐在洛杉磯出席「黑豹2」全球首映會。（歐新社）

在黑豹中飾演反派角色「恩巴庫」（M'Baku）一角的溫斯頓杜克（Winston Duke）懷念與查德維克一起演戲的快樂時光。他說：「真的非常難，但我不認為他已經離我們而去，他為這部電影的努力，以及他所留下的功績都陪伴著我們。我們會懷念他，在黑豹2的拍片現場，通告單上第一位演員名單永遠從缺，從二號開始，因為一號的位置永遠留給查德維克。」

瓦干達 女力統治降臨

露琵塔尼詠歐在片長2小時41分的「黑豹2」中，以已故帝查拉至愛的身分，統御瓦干達向前邁進並為生存而戰鬥，揭開女力統治的瓦干達的時代。

現年39歲、擁有墨西哥與肯亞雙重國籍的露琵塔尼詠歐解釋，「我們從第一部電影中講述女性賦權的主題，這存在於黑豹世界的DNA。」黑豹身邊的親信、摯愛、武器研發專家、護衛隊和貼身保鑣清一色全都是女性。

露琵塔尼詠歐接著說：「隨著帝查拉駕崩，這些女性處理他的後事之餘，也思忖著如何運用權力推動王國前進。」

新冠肺炎疫情和演員受傷讓「黑豹2」的拍攝時程拖過8個月，但漫長的等待對於飾演瓦干達公主「舒莉」（Shuri）的女星蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）而言都是值得的。

女星蕾蒂夏萊特飾演瓦干達公主「舒莉」。（取材自IMDb）

蕾蒂夏萊特表示，她既興奮又榮幸，成為強大女力團隊的一員。她說：「這是無比殊榮，也該是時候了，感謝像（導演）萊恩庫格勒這樣倡議女權的人，讓女性聲量透過電影大銀幕呈現，是很美妙的一件事。這會讓很多人獲得啟發，並創造一股正向的連鎖反應。」

麥當勞 推黑豹公仔

因應「黑豹2」上映，連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）推出限量版的黑豹Happy Meal（俗稱快樂兒童餐），隨餐附贈一款瓦干達超級英雄公仔，整組共有十款角色等待影迷蒐集，從原班人馬公主舒莉、護衛隊員奧科耶（Okoye），到新加入的變種人納摩（Namor）和鋼鐵人（Iron Man）的接班人「鋼鐵心」（Iron heart）都有。

麥當勞的美國市場與品牌行銷副總經理珍妮佛西蘭（Jennifer Healan）表示，黑豹第一集電影讓麥當勞有了聯名餐點的靈感。

西蘭說，「黑豹在大銀幕上定義了新標準，而我們很開心把這種體驗帶進餐廳，讓粉絲透過新款Happy Meal親眼看到並慶祝他們內心的英雄。」

第三集？等觀眾評價

「黑豹2」上映後，影迷好奇是否還會有續集。

娛樂網站「Collider」總編輯溫卓布（Steve Weintraub）11月初在「黑豹2」上映之前，訪問漫威工作室製作部副總裁奈特摩爾（Nate Moore）時，詢問工作室未來三、四年是否還會延續瓦干達部落的長篇作品，或是黑豹電影中的角色是否會出現在其他漫威電影中客串演出。