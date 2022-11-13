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移民專頁／只要I-140獲准 H-1B可延期

耿婷律師主答

讀者問：我現在處於H-1B的第五年，前段時間換了雇主，新雇主正在幫著辦理新的PERM。我曾經的雇主有幫著辦理EB-2的PERM和I-140（已approved)，排期將至。想請教，因為PWD的過程很慢，如果在H-1B續簽（第五年底）前還沒來得及submit新的PERM，我考慮用之前approved的I-140來extend H-1B。但由於我的排期將至，需要extend H1B時，大概已經current，但PERM又走不完沒辦法繼續。這種情況申請H-1B延期會不會有很大的風險？

答：

相關移民法規定在六年H-1B用完之前，只要I-140申請已經批准，H-1B就可繼續被延期，哪怕已經超過六年的最長期限。這裡並沒有提到需要在已獲批准的I-140排期還沒有排到之前才能延長H-1B，所以排期對你的H-1B延期申請不會有任何影響。即使之前I-140申請的排期已排到，你還是可用前雇主給你做的這份I-140批准信來申請現在新雇主給你辦的H-1B延期，只要確定前雇主沒有在I-140獲批的六個月內向移民局遞交過撤銷這份批准的I-140申請。

編按：

PERM：申請勞工證全名為Program Electronic Review Management Process。為保護美國國內的勞工就業機會，美政府規定若外籍人士要在美工作可透過申請勞工證的方式，此程序簡稱為PERM，主要適用於第二優先類別(EB-2)及第三優先類別(EB-3)的職業移民申請(但國家利益豁免不在此限)。

PWD：全名為Prevailing Wage Determination，確定最低工資。

H-1B 移民局 勞工

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移民專頁／遞交PERM 不能判定移民傾向

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移民專頁／I-140職業移民申請 不能在線提交

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