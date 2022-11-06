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料理功夫／涼拌菠菜

林幸玉
涼拌菠菜
涼拌菠菜

材料：菠菜1磅、日本柴魚片適量、熟芝麻、鹽1茶匙。

醬料：蒜頭2瓣（切碎）、生抽3大匙、麻油1大匙、玉米油2大匙、白胡椒粉少許。

作法:

1.燒一鍋滾水，加入1茶匙鹽後加入菠菜，快煮1分鐘取出，沖冷水兩分鐘，冷卻後擠乾水分，切1吋長度。

2.蒜頭切碎，加入生抽、麻油、玉米油、白胡椒粉，攪拌均勻。

3.菠菜放入盆中，加入醬料攪拌均勻，裝盤後再把日本柴魚片、熟芝麻撒在上面，要吃時再攪拌一下即可。

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