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每周一書／廁所裡的心理學

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廁所裡的心理學
廁所裡的心理學

心理學和社會學等，都有一個特色；前面可加上任何詞，即變為一個特殊範圍內的探索。「廁所裡的心理學」一書作者莫瑞次‧柯敘訥(Moritz Kirchner，筆名柯聰明)擁有心理學學位和政治學博士學位，以100堂課的架構，將一般人所遭遇到的人生難題、人際障礙，和其他各種如雜亂的毛線球一樣梗在心上的疑難雜症，濃縮成100堂心理學課，期望讓讀者讀懂自己、讀透他人。

若你有以下任一項特質，請立即翻閱本書：

☑每天都會蹲馬桶

☑想讓人覺得自己很聰明

☑想知道那個他／她到底在想什麼

☑經常自問自己究竟為什麼要那樣做

☑想了解心理學到底是什麼玩意兒

平均來說，我們每天會花14分鐘蹲馬桶，既然如此，何不善用蹲馬桶的寶貴時間，學點真正有用的東西？

我們先來看看此書的前10堂課及後10堂課：

第1堂課 心理學到底是什麼？

第2堂課 有關心理學的迷思（以及如何解構）

第3堂課 威廉‧馮特：始作俑者

第4堂課 馮特的廁所

第5堂課 精神分析（#都是童年的錯）

第6堂課 佛洛伊德：心理學界的老色狼

第7堂課 佛洛伊德和第一代辣媽（MILF）

第8堂課 佛洛伊德的廁所

第9堂課 安娜‧佛洛伊德和心理防衛機制

第10堂課 投射測驗

~~

第91堂課 根據勒溫理論，對自我領導風格做個小心理測驗

第92堂課 變革型領導

第93堂課 偉人理論：試圖反擊的父權主義

第94堂課 黑暗三角人格：我的上司是病態

第95堂課 馮‧恩圖的「內心團隊」

第96堂課 賽局理論是很嚴肅的

第97堂課 席爾迪尼的七項說服原則

第98堂課 促進型交點與預防型焦點

第99堂課 給自己的廁所心理學家的使用手冊

第100堂課 結業不是一切：如何可以融會貫通心理學

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

佛洛伊德 威廉

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