我們與槍的距離／子彈擦身 外賣郎不得不「擁槍自衛」

陳偉建議持有槍證與槍枝者，應確實了解相關規定並到靶場練習。(特派員黃惠玲／攝影)

「我支持限槍，更不是槍枝狂熱者，但是相信我，只要你有一次被槍口指頭的經驗，這些都不再是阻擋攜槍的理由」，在芝加哥 南區100多街送外賣的陳偉，從中國移民到美國芝城 已經20多年，其中10多年都在送中餐外賣的他說，自己很認同反槍者的論點，但經歷過生死瞬間，家有妻兒的陳偉「不得不認清現實」而加入擁槍族。

陳偉說，以往對於槍枝的印象還停留在美國西部片的牛仔對決，「我沒有槍，身邊朋友也沒有人有槍」，雖然工作必須時常在治安欠佳的芝城南區來來回回，「這麼多年來，也遇過幾次打劫，但只要把身上現金交上，或把外賣直接免費贈送，搶匪都不會有過激攻擊，也從未遇到過持槍歹徒」。

家裡仍有學齡青少年子女的陳偉說，他跟妻子每次看到美國校園槍擊 案時，對於美國槍枝氾濫造成濫殺無辜的問題也感到氣憤，「限制殺傷力強的致命武器販售，有必要也應該」，由於平常夫妻兩人工作忙碌，一旦家中有槍，也會擔心孩子意外把玩槍枝發生憾事，所以他從來沒有想過申請槍證或甚至申請隱蔽攜槍證，然而這幾年世道大變，他拒絕接觸槍枝的決心產生動搖。

陳偉每天上工一定攜帶槍枝。(特派員黃惠玲／攝影)

陳偉說，尤其新冠疫情爆發後，芝城發生連續大規模打砸搶事件，「整個周遭環境，突然變得更暴力、更兇殘」。

就在前年年底，陳偉按照日常行程上工，當天晚間8時許，他送餐到惡名昭彰的芝城英格伍德區(Englewood)時，車子才剛停住，就有兩名劫匪衝過來手持槍枝對準陳偉頭部，兩人要他下車並把身上財物全部交出，「從來沒有被槍指頭的我，兩條腿完全不聽使喚無法站立」，陳偉回憶，當時自己幾乎是爬著從車內出來。

驚慌中他交出了現金與手機，本以為可逃過一劫，沒想到對方竟朝對他的方向開了一槍，「非常非常僥倖子彈打偏沒有射中我，但就在生死存亡那一刻，我立誓趕快買槍武裝自己」。

陳偉說，他理解反槍者的立場，因為他也曾是其中一份子，但這兩年芝加哥的槍擊案頻發，幾乎每個連假都是「血腥周末」，「我有槍不是為了攻擊別人，不是為了炫耀親友，我就是想保護自己」，陳偉說，他平時不會輕易秀出掛在腰間的槍枝，但只要遇到緊急狀況，他會毫不遲疑掏槍自保。

陳偉說，現在不少在芝城南區與西區工作的華人送餐員，都隨身攜帶槍枝。(特派員黃惠玲／攝影)

槍枝隨身後真的比較安全了嗎？陳偉說，持槍已經超過一年，雖至今未遭遇過持槍搶劫，「但心理踏實很多」，平時有空也會去靶場練習，「今年我也說服老婆申請槍證」，陳偉說，誰都不想命喪槍口，尤其是毫無價值的死亡，「不要以壞人有槍所以我必須有槍作為想要持槍理由」，他建議評估自身的需求與生活工作環境，謹慎且確實的學習持槍規定，那麼濫用槍枝的問題自然將減少很多。

➤➤➤點這裡看「我們與槍的距離」專題