我們與槍的距離／仇亞攻擊增加 神射手：親友頻問買槍資訊

Chris Cheng支持亞裔擁槍。(取自臉書)

亞裔 神射手克里斯‧程(Chris Cheng)去年出席聯邦參院司法委員會作證時表示,民主黨 的控槍法律存在「種族歧視 」,對亞裔造成不必要的威脅。

克里斯‧程曾贏得「歷史頻道最強槍手」(History Channel's Top Shot)比賽冠軍,目前擔任「亞太裔美國擁槍人協會」(Asian Pacific American Gun Owners Association)理事,且是歷史悠久的「全國槍枝協會」(NRA)新聞評論員。

這位住在舊金山的職業運動射擊選手說,疫情發生後接獲大批親朋好友甚至陌生人詢問如何買槍。他說:「這種害怕的程度是我從未見過的。」

鼓吹亞裔擁槍的Chris Cheng。(取自個人網站)

華盛頓時報(Washington Times)報導,克里斯‧程認為,仇恨亞裔攻擊事件增加,是亞裔被迫買槍自保的原因。

民主黨眾議員去年春季通過更嚴格的商業購槍背景調查政策,讓聯邦調查局(FBI)有更多時間對欲購槍者進行背景審查,禁止消費者在調查完成前取得槍枝。

克里斯‧程在加州出生,母親是日裔古巴人,父親則是亞裔美國人。

他去年3月出席參院司法委員會作證時表示,民主黨倡議的購槍詳盡背景檢查對亞裔造成不必要的風險,亞裔向來是仇恨攻擊的目標。他說:「我們需要捍衛自己,不是3天或20天之後,而是現在、馬上。」

加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(California State University's Center for the Study of Hate and Extremism,簡稱CSUSB)數據顯示,2020年針對亞裔的仇恨攻擊事件暴增,同比2019年增加150%;CSUSB去年6月公布的數據顯示,2021年第一季針對亞太裔的仇恨犯罪比2020年同期增加189%。

CSUSB於2022年夏季公布的最新報告則指出,2021各大城市與州的仇亞犯罪數量減少,但反亞裔的暴力趨勢仍未消退;CSUSB去年數據囊擴18州及哥倫比亞特區的1億9600萬名研究對象,結果發現仇亞攻擊增加21%,至少8896人受害,這比FBI的2020年全美受害人統計數據還多,且僅次於CSUSB同一項目2001年的9730人受害最高紀錄。

克里斯‧程作證時告訴參議員說,以往的控槍法案,包括1882年禁止華人擁槍的法律,或多或少存在種族歧視。

他說:「有什麼比系統性、種族歧視的控槍政策更慘?未經全盤思考的控槍政策會對所有美國人造成不良影響,包括所有的種族和性別。」

克里斯‧程把民主黨倡議的控槍法案與1882年的法案相提並論,指其「違憲且否定民權和公民自由」。

➤➤➤點這裡看「我們與槍的距離」專題