我們與槍的距離／仇亞攻擊增加 神射手：親友頻問買槍資訊

Chris Cheng支持亞裔擁槍。(取自臉書)

亞裔 神射手克里斯‧程(Chris Cheng)去年出席聯邦參院司法委員會作證時表示，民主黨 的控槍法律存在「種族歧視 」，對亞裔造成不必要的威脅。

克里斯‧程曾贏得「歷史頻道最強槍手」(History Channel's Top Shot)比賽冠軍，目前擔任「亞太裔美國擁槍人協會」(Asian Pacific American Gun Owners Association)理事，且是歷史悠久的「全國槍枝協會」(NRA)新聞評論員。

這位住在舊金山的職業運動射擊選手說，疫情發生後接獲大批親朋好友甚至陌生人詢問如何買槍。他說：「這種害怕的程度是我從未見過的。」

鼓吹亞裔擁槍的Chris Cheng。（取自個人網站）

華盛頓時報(Washington Times)報導，克里斯‧程認為，仇恨亞裔攻擊事件增加，是亞裔被迫買槍自保的原因。

民主黨眾議員去年春季通過更嚴格的商業購槍背景調查政策，讓聯邦調查局(FBI)有更多時間對欲購槍者進行背景審查，禁止消費者在調查完成前取得槍枝。

克里斯‧程在加州出生，母親是日裔古巴人，父親則是亞裔美國人。

他去年3月出席參院司法委員會作證時表示，民主黨倡議的購槍詳盡背景檢查對亞裔造成不必要的風險，亞裔向來是仇恨攻擊的目標。他說：「我們需要捍衛自己，不是3天或20天之後，而是現在、馬上。」

加州州立大學仇恨與極端主義研究中心(California State University's Center for the Study of Hate and Extremism，簡稱CSUSB)數據顯示，2020年針對亞裔的仇恨攻擊事件暴增，同比2019年增加150%；CSUSB去年6月公布的數據顯示，2021年第一季針對亞太裔的仇恨犯罪比2020年同期增加189%。

CSUSB於2022年夏季公布的最新報告則指出，2021各大城市與州的仇亞犯罪數量減少，但反亞裔的暴力趨勢仍未消退；CSUSB去年數據囊擴18州及哥倫比亞特區的1億9600萬名研究對象，結果發現仇亞攻擊增加21%，至少8896人受害，這比FBI的2020年全美受害人統計數據還多，且僅次於CSUSB同一項目2001年的9730人受害最高紀錄。

克里斯‧程作證時告訴參議員說，以往的控槍法案，包括1882年禁止華人擁槍的法律，或多或少存在種族歧視。

他說：「有什麼比系統性、種族歧視的控槍政策更慘？未經全盤思考的控槍政策會對所有美國人造成不良影響，包括所有的種族和性別。」

克里斯‧程把民主黨倡議的控槍法案與1882年的法案相提並論，指其「違憲且否定民權和公民自由」。

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