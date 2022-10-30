封面故事／原住民遭奧斯卡歧視 小羽毛的「樂觀人生」

小羽毛9月17日出席影藝學院舉辦的活動接受道歉，也是過世前最後一次公開露面。(Getty Images)

「我即將前往精神世界，我並不害怕死亡，因為我來自奉獻給予的社會。」美國演員、著名原住民 權益運動家——小羽毛(Sacheen Littlefeather)——10月2日於加州家中辭世，享壽75歲。小羽毛曾在1973年的奧斯卡頒獎典禮上，發表了一段為美國原住民權益發聲的演說，因此上了好萊塢 的「黑名單」，直至今年6月，小羽毛等到了美國影藝學院遲來50年的道歉。當時已是小羽毛生命的最後幾個月，她在2018年發現自己罹患末期乳腺癌，癌細胞已經擴散至肺部，她在積極治療的過程中，也表現了對死亡的坦然。

當年為傷膝鎮發聲

小羽毛最為世人所知的事蹟，是在1973年的第45屆奧斯卡頒獎典禮上，代替獲頒影帝的「教父」馬龍白蘭度上台拒領獎座，並針對美國原住民在影視產業受到的歧視待遇、以及該年發生的「傷膝鎮」(Wounded Knee)原住民抗爭事件發表簡短演說。

穿著原住民傳統服飾的阿帕契人「小羽毛」，代替馬龍白蘭度上台表示，「哈囉，我的名字是小羽毛。我是阿帕契人，也是全國美洲原住民正面形象委員會主席，今晚我代表馬龍白蘭度，而他請我向你們發表一段長長的演講，不過因為時間的關係，我現在無法說完演講內容，晚點我會很樂意跟媒體朋友分享。他很遺憾不能接受這個慷慨的獎項，原因是美洲原住民至今在影視產業裡受到的對待….在電視上不斷重播的電影，還有最近發生在傷膝鎮的事。祈望我沒有破壞今晚，而在未來，我們的心將會以愛和慷慨互相理解。我代表馬龍白蘭度感謝你們大家。」

當年只有26歲的「小羽毛」站在頒獎典禮的舞台上，代馬龍白蘭度宣讀聲明，批評好萊塢電影和電視中原住民的刻版印象，被台下觀眾狂噓。(美聯社)

這段簡短的演說，讓當年26歲的小羽毛遭受猛烈的責罵和攻擊，甚至是惡意的流言蜚語。致詞時除了台下的噓聲外，後台還有一位被小羽毛激怒的男星，由保全人員制止以免他衝上台拉人，這位男星就是西部片的「大英雄」約翰韋恩(John Wayne)；而當小羽毛下台離去，還有不少人對著她比出嘲弄印地安人的「戰斧手勢」。

由於這段60秒的演說，她慘遭影視界封殺、人身攻擊和暴力威脅，而直到2022年6月，美國影藝學院才正式向小羽毛發出道歉聲明：「當您站在1973年頒獎典禮台上時，代表馬龍白蘭度不願領取奧斯卡獎 ，作為對美國主流社會與影壇長年忽視原住民的抗議，你的言論至今依然警醒我們，尊重人性尊嚴之必要。因為致詞而遭到攻訐毫無道理，你所經歷的情緒負擔、在演藝圈生涯中所付出的代價，是難以彌補的。長年以來，你的勇氣始終沒有被承認，為此，我們要表達最誠摯的歉意。」

小羽毛（左）多年來始終積極投身原住民運動。(美聯社)

自我身分認同拉扯

小羽毛出生於1946年，原名瑪莉亞．克魯茲(Maria Cruz)，父親是美國原住民阿帕契族(Apache)和亞契族(Yaqui)混血，母親則是法、德、荷混血的歐裔白人。小羽毛曾在接受媒體採訪時，自述在童年時飽受虐待，而在就學之後，小羽毛更因自己的原住民身分，深陷自我身分認同的拉扯。

直至1960年代末，美國原住民運動興起，小羽毛得以在全美各地接觸原住民文化和傳統，並在學習的過程中擁抱自我認同；1970年，當時在東灣加州州立大學就讀的她改為現名薩欽．小羽毛，「薩欽」是她父親過世前給她所取的名字，「小羽毛」則來自她一直配戴的羽毛飾品。

小羽毛曾經希望成為一名演員，為此在1970年代搬到舊金山，並參演廣告、電視影集、電影等，例如《The Trial of Billy》、《Winterhawk》等等。小羽毛曾表示，當時自己很難在好萊塢有實質斬獲，原因是：「美國人喜歡金髮女郎形象…我要在電影裡說義大利語，來滿足他們想要的異國風情。」

投身原住民運動

在好萊塢闖蕩同時，小羽毛也積極投身原住民運動，曾參與組織1972年的「美洲印地安人節」(American Indian Festival)。小羽毛的演藝事業，在她於1973年在奧斯卡頒獎台上，為原住民權益發聲之後，宣告葬送，其後她被好萊塢列入黑名單、受到黑函威脅，甚至暴力攻擊。

小羽毛曾在1972年為《花花公子》(Playboy)雜誌拍攝「十個小印地安人」(Ten Little Indians)主題寫真照片，拍攝計畫原已中斷取消，然而在隔年小羽毛發表演說、成為眾矢之的之後，《花花公子》卻將這批照片印出發行，使小羽毛遭受外界更加猛烈而無情的攻擊。多年後小羽毛回顧拍攝這批照片的往事，描述當時的自己「年輕而愚蠢」。

在小羽毛之後，奧斯卡獎亦修改了規則，禁止由他人代領獎項，BBC對此評論指出，下一次再有美國原住民上台演說，極有可能就是其自身獲獎之時。

離開好萊塢之後，小羽毛全心投入原住民運動，她回歸校園，取得營養學學位、輔修美洲原住民醫學，之後在奧克拉荷馬州的Kiowa部落報紙撰寫健康專欄，也在亞歷桑那州的聖瑪莉醫院教授傳統原住民醫療課程，還曾在加州灣區與德蕾莎修女(Mother Teresa)一起照顧愛滋病患。

小羽毛後來亦成為舊金山美洲原住民愛滋病研究所(American Indian AIDS Institute of San Francisco)的創始理事會成員。同時，小羽毛繼續參與表演藝術活動，她為美國公共廣播網的多個原住民節目、紀錄片擔任顧問。

1973年2月27日，大約200名南達科他州的奧格拉拉部落原住民和AIM運動倡議者，占領了當地松嶺原住民保留區內的傷膝鎮。(美聯社)

隨著時代演變，美國原住民人權議題愈加受到重視，外界對小羽毛的態度及看法與50年前截然不同，小羽毛在奧斯卡頒獎典禮上的演說被視為好萊塢展開不同族裔多元對話的先驅，她是奧斯卡獎史上第一位公開發表政治聲明的有色人種女性、而在2016年抨擊「#OscarsSoWhite」，並抵制奧斯卡頒獎典禮的女星賈達．萍克特-史密斯(Jada Pinkett-Smith，影星威爾史密斯之妻)，也公開表示自己是受到小羽毛1973年演說的啟發。

罹癌不改幽默態度

小羽毛在美國影藝學院的道歉之後，2022年9月曾「預告」了自己可能不久於人世，但事實上小羽毛的病逝，並沒有那麼多「神祕色彩」。

小羽毛在2018年發現自己罹患乳腺癌，病情已至末期，癌細胞轉移至肺部，此後小羽毛展開漫長而辛苦的治療，她在2021年接受《衛報》訪問時表示，自己接受長期化療、每日服用抗生素，此外也經歷電腦斷層掃描、核磁共振檢查、血液檢查、傳染病控制等等，身體因此始終處於極度的疲累狀態，記憶力也下降，不過她仍保持幽默態度，表示：「癌症是一份全職工作…如果你很懶惰，不要得癌症。」

病重的小羽毛，在2022年6月獲得美國影藝學院的公開道歉時，深感震驚，表示從未想過自己能活著看見這一刻，而她也同樣幽默回應：「我們原住民可是很有耐心的——才50年而已！」

小羽毛接受影藝學院的道歉，並在過世前兩周，最後一次公開露面時，表示：「我接受這個道歉，不僅僅是為我自己，也是為我們國家所有應該聽到、應該得到這個道歉的每個人…當我離開這個世界，請記得，不管何時，當你捍衛你信仰的真理，你就與我的聲音、還有我們的國家、我們族人的聲音同在。」

奧斯卡原住民聯盟聯合主席Bird Runningwater（左）和小羽毛（右）。 (Getty Images)

面對自己虛弱的身體狀態和不遠的死亡，小羽毛亦豁達說道：「我即將前往精神世界，你們知道，我並不害怕死亡，因為我們來自的社會是『我們』，而非只有『我』，我們從小就學會奉獻，當我們獲得榮耀時，我們選擇給予。」

好萊塢報導(Hollywood Reporter)指出，加州聖麗塔教堂(St. Rita Church)將在2022年10月為小羽毛舉行天主教安魂曲彌撒，小羽毛的遺體將與她的亡夫科希威(Charles Koshiway)在奧克拉荷馬州的原住民居住區紅岩(Red Rock)合葬。