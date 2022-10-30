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醫師的話／白噪音 治焦慮症

顏世蓮

近年來白噪聲機器愈來愈流行了，到底這是什麼玩意兒？

原來這是一種能發出聲音的機器，但是有著特別固定的頻率和音調。聽上去好像下雨的聲音，或者是像海浪拍打岩石的聲音，又或者呢，像是微風吹過樹葉的沙沙聲。單純和諧的可以掩蓋一些令人不安的打鼾或者是雷暴的聲音。聽著聽著不久就會心情放鬆安寜入睡了。

對於生活在繁忙城市中的人來說，白噪聲機還有可能治癒焦慮症。而且對於新生兒的父母親來說，還能讓嬰兒舒坦，停止無意義的哭泣。在醫學界來說，實在是一個不可多得的新玩意。

有科學上的證據嗎？

在2016年的研究調查，發現白噪聲機器可以改善特別是冠心病患者的睡眠質量和時間。同時減少入眠所需要的時間。不論對於每天需要工作的白領或者藍領階層的人來說，都是非常的重要。

在2017年的一項研究發現，白噪聲機器還會提高成年人的認知能力。因為在學習中使用白噪聲機器的成年人比對照組，能夠記得更多新單詞而且回憶更多的事項。

2020年的一項小型研究，發現若是有多動症的小學生聆聽75分貝的白噪聲的話，大大改善兒童在課堂上的注意力。

2021年的研究，白噪音機器可以對在吵雜環境中的人，減少大腦睡眠障礙，增進睡眠品質。(作者為大華府地區執業醫師)

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