新聞後窗／諾獎 中國無得主 5贏家蹭獎

諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（取材自同濟大學網頁）

秋天是收穫的季節，有些大學評鑑與學術獎項都在此時宣布。今年倫敦《泰晤士高等教育專刊》指出，「台灣大學」從去年第113名掉落到187名。然而，位於台中的亞洲大學，由586名升為385名；數以千計的評鑑名次，令人頗有摸不著頭腦之苦。

台大檢討：並沒退步現象

台灣大學從去年第113名掉落到187名，相差74名。台大隨即按照評鑑項目，如教學、研究、出版、著作引用數次等各方面，自行檢討，發現並沒有退步的現象。前些年所謂「卡管」（編按：是指台大於2018年遴選出管中閔為校長後所引發的風波）事件，行政方面也許受了影響。

諾貝爾獎 (Nobel Prizes)每年10月登場，1000萬瑞典克朗獎金(約90萬5000美元)雖可觀但也非頂高，無可否認的，乃是世界上聲譽最響亮的學術獎項。

李遠哲：教改失誤有原因

與台灣有關的，當年柏克萊加大的李遠哲教授戴著「諾貝爾化學獎」的光環，回到台灣主持中央研究院。

其實，他哪裡只是擔任院長？1994-1996年，他又出任行政院教育改革委員會主任委員，整個台灣的教育大計，諸如中等教育、大學入學、私校開放等改革政策，都是他的主張。

大家罵他拖垮了舊時的優良傳統，最近他才供出，1990年代，他得罪了當時的總統李登輝，跟他鬧翻了，根本無法溝通，才沒把事情做好。

教育乃國之本，人人有責，不管是誰誤國，大家都要面對。

翁啓惠 未如願得化學獎

2006年，另一位學者翁啓惠從美國返台接替李遠哲的中央研究院院長職位。十年之後，因關聯到「浩鼎案件」而辭職，後獲法院宣判無罪。他對「醣」(Carbohydrates)的科學領域有重大發現，去年榮獲Robert A. Welch Award in Chemistry。通常拿到Welch化學獎之後，諾獎隨之而來。不過，今年的化學獎得主不是他，令人失望。

諾獎 中國蹭出五「贏家」

崛起多年的中國大陸，當然殷切地期待著諾獎的來臨。消息傳來，「有了」，這次不是什麽「和平獎」，而是科學研究與文學創作的成就，而且有四個之多。

物理：賽林厄 (Anto Zeilinger) (南京大學)

化學：夏普里斯 (K. Barry Sharpless) (同濟大學)

經濟：迪布維格 (Philip H. Dybvig) (西南財經大學)

文學：安妮‧艾諾 (Annie Ernaux)

網傳中國人雖沒有獲獎，卻蹭出五個「贏家」。除了四所大學發文宣傳得主與該校的關係，官方人民文學出版社更稱諾貝爾文學獎得主是其出版社作家，被譏為真正大贏家。

原來，物理大師賽林厄2016年曾到南京大學擔任名譽教授。

分別於2019與今年得過兩次化學諾獎的夏普里斯教授，也是在2019年到同濟大學訪問與演講。

至於財經教授迪布維格，2010至2021年，曾擔任中國西南財經大學金融研究院院長整整十年，他的另一半還是成都姑娘。

諾獎得主曾被中國淘汰

中國人在美國教書而成為諾貝爾獎得主的有十幾位。今天，如果有美國人住在中國而獲獎，不管他的研究是不是在中國做的，也可說是一件美事。遺憾的是，迪布維格教授的任期屆滿時，據説沒有通過中國教育部 規定的「雙一流大學」考核，去年早已離職，且已回到他的原職──密州聖路易市華盛頓大學教書去了。

今年的經濟諾獎，由芝加哥大學教授戴蒙(Douglas W. Diamond)，聖路易華盛頓大學迪布維格(Douglas H. Dybvig)，與前任美國聯邦儲備銀行主席柏南基(Ben Bernanke)等三人分享。他們的學術貢獻，就是早在1983年就提出的「Diamond-Dybvig Model」的發明與續後的驗證。銀行金融界的存款、貸款、與利息調整等等活動，都有互補長短，又為多方牽制的現象。最終是「自我實現」（Self-fulfilling）而解決問題。這個定律，經歷1930年代經濟大恐慌、2008年經濟危機，以及目前新冠肺炎疫情期間的情況而獲得證實。

法國女作家安妮‧艾諾的獲獎小説「悠悠歲月」的中文譯本，則曾是人民出版社發行的作品。

這次諾獎宣布之後，網路上流傳流傳了「蹭獎」這個詞彙。詞典解釋「蹭」與「蹬」兩字都是「失勢」之貌。這裡是不是說令人失望的「空獎」呢？又有人説，投資 的人，要低價買入、漲價賣出。迪布維格教授的行情將要大漲，竟然即被抛售，乃商家所不為的。

話説回來，過去十載，凡是在西南財經大學選過甚或沒選過他的課的人，都可以説自己曾是諾獎得主的學生。從這個角度來說，中國的十年投資，可説是滿合算的啊。