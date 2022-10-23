涼拌螺肉

我在韓國超市H Mart買了一磅冷凍螺肉，第一次試做了海鮮粥，熱氣硬化了螺肉，即使最後才放仍變得難吃。這次試做涼拌螺肉，沒加熱過程，直接切片搭配合適的材料涼拌入味，終於品嘗到了螺肉的美味。

材料：

螺肉1把（約5～7顆）、洋蔥片1大匙、辣椒或甜椒1顆、羽衣甘藍1片、柴魚片1小匙。

涼拌螺肉食材 涼拌螺肉醬料

醬料：

米醋1匙、葡萄陳醋1/2匙、青檸半顆（榨汁）。喜歡芥末者可以酌量添加。

作法：

1.螺肉切薄片。

2.洋蔥切薄片泡冰水；辣椒、羽衣甘藍切碎，備用。

3.把螺肉、洋蔥、辣椒、甘藍、米醋、葡萄陳醋和青檸檬汁混合。

4.最後放上柴魚片點綴就完成了。

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