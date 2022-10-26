封面故事／財務變化 辭職最大考驗

財務狀況的改變，是辭職最大的影響之一；也有人通過換工作改善待遇。（Getty Images）

疫情 期間隨著「大離職潮」(Great Resignation)辭職的民眾，個人財務狀況跟著出現變化。

2021年2月，德州突然在冬季出現電力危機，休士頓居民卡爾列(Ian Karle)夫妻因沒水可用也沒暖氣而一肚子氣。當時卡爾列在石油與天然氣產業公司擔任品管經理，對工作感到厭煩，雖然收入不錯卻讓他覺得心力耗盡，缺乏成就感。

他的43歲妻子美樂蒂‧卡爾列(Melody Karle)說：「我們家室內溫度是華氏35度，有天我們坐在沙發上，我突然想到，憑什麼我們要一直待在這裡呢？」

在學術機關擔任圖書館員的她說，既然丈夫不喜歡工作，供電系統狀況不斷，但由於夫妻都是專業人士，兩人都有工作，「我們開始思考要如何離開這裡」。

在美國，許多人因為工作異動而跨州搬家。（美聯社）

搬到開銷低廉處

經過盤算之後，兩人決定如果把房子賣掉，卡爾列就能辭職，搬到生活開銷較為低廉的地點。他們後來選擇搬到蒙大拿州卡特班克(Cut Bank)，美樂蒂‧卡爾列的新職為遠距圖書館系統管理員，卡列爾則開了一家精緻手工巧克力公司(artisanal chocolate company)。

卡爾列夫妻的跨州搬家，讓兩人合計年收入減少約10萬元，如今家庭年收入約7萬元。收入減少讓他們必須放棄上館子吃大餐計畫。他們現在從事的休閒活動是爬山及園藝，花園種有甜菜、大黃、蘆筍等。卡列爾說：「直到壓力消除，才知道原本壓力有多大。我比以前更快樂，這真的滿好笑的。」

經過「大離職潮」之後，某些民眾現在收入比以前更高，也有民眾如今手頭困難。收入降低的民眾開始打工，與奢侈品說再見，或像卡爾列夫妻一樣搬到花費較便宜的地點居住。儘管收入不如以往，生活卻過得更快樂。美樂蒂‧卡爾列說：「對於以前的生活模式，如今我們都覺得真是難以置信。這是我們做過的最棒決定。」

就業 架構更彈性

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)消費者科學副教授羅布(Cliff Robb)指出，疫情讓許多民眾認真檢視生活狀況，許多就業機會的架構變得具有高度彈性，勞工也因此開始重新思考。

2021年6月，26歲的娜塔莉‧漢森(Natalie Hanson)辭去家鄉加州溪口(Chico)地方報紙市政記者的工作。她說，主跑市政府、住屋議題與遊民問題，工作收入非常微薄，卻因為報導主題而經常面對網路騷擾，情緒壓低大到無法負荷。她說，從高中開始便自立更生，直到大學畢業都靠自己打工賺錢過生活，但對於辭職還是感到相當緊張。

她在奧克蘭 一家報紙找到新工作，薪水優沃許多，但奧克蘭生活開銷也較溪口昂貴，光房租就貴了一倍多，汽車保險保費也增加。今年5月，她跳槽擔任「法院新聞服務」(Courthouse News Service)記者，薪水進一步調高，為非營利機構寫稿更讓她每月賺得800元外快。

雖然手頭變緊，但漢森說並不後悔離開溪口，她說，原本以為，從事記者工作，至少要到30歲才可能住得起灣區，「但其實機會是存在的，這點讓人覺得振奮。不過，財務方面還是要精打細算」。

許多人辭職後有了更多空閒，投入園藝活動，讓生活品質得到改善。(本報檔案照)

擁有做決定自由

2020年5月，67歲的蘇珊‧伍德蘭(Susan Woodland)辭去紐約地區一家博物館展覽部主任一職。工作內容涉及大量行政工作，是她所不喜歡的。疫情發生後，她面臨抉擇須在部門之內裁撤員工或自行離職之間二選一。她的決定是選擇後者。

現在伍德蘭以約聘人員身分在博物館兼職，能夠參與展覽作品的實際工作，讓她覺得非常滿足。她說，目前狀況非常完美，可以安排自己的上班行程，雖然薪水不夠付帳單，卻有十足成就感。她說，離開朝九晚五的工作，精神壓力降低許多，如果想要少賺一些錢，也擁有可以自己做決定的自由。

伍德蘭透過投資收入應付日常生活開銷。她說，從年輕時期就很重視儲蓄，如此習慣讓自己現在受益不少。她說，每次獲得小幅加薪時，父母便教她要把加薪的一半存起來，「我一直都是這麼做」。她說，現在財務狀況當然比以前差，可是辭職絕對是個划得來的決定。

某些民眾因為換工作的關係，反而透過新工作獲得過去不曾擁有的財務自由(financial freedom)。

追求有意義職涯

住在俄勒岡州波特蘭的35歲婦人梅芙‧康諾，2021年夏天辭去卡車及燃料公司行銷經理的工作，因為公司預算有限，「我知道我拿的薪水實在過低」。覺得應該追求更有意義的職業生涯，康諾開始找工作，最後找到的新工作是在非營利遊民服務機構「城市中心關懷」(Central City Concern)擔任公關專員，年薪6萬3000元。

康諾說，新職待遇較佳，生活品質改善很多。她說：「現在日常生活用品可以挑較高檔的東西，還有辦法存錢，接下來將考慮是否有辦法買房子，「這是個我從來不曾想過的問題」。她也說，現在有錢可以上駕駛訓練班，之前工作的薪水條件根本負擔不起，如今也能為同婚伴侶買訂婚戒，並且去紐奧良旅行，「我們去紐奧良玩的時候，我都不必擔心花錢的問題」。

康諾表示，換工作的結果非常滿意，尤其通膨高漲之下，房租費用調漲將近100元。她說：「如果我還是留在之前的工作崗位上，這些問題肯定都是我必須面對的。」