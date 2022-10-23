移民專頁／I-130和I-485能否同時遞交 取決移民類別

讀者問：

我爸爸是合法的永久居民，他馬上要為我申請I-130親屬移民。我想知道一旦我的I-130申請獲得批准，是否可以申請I-485綠卡 和 I-765工作許可證？此外，上述兩種表格獲批的時間預計是多久？

答：

一旦 I-130 申請獲得批准，你是否可以同時申請I-485和I-765取決於你是否立即有簽證 配額。如果你是合法永久居民未滿21歲且未婚的孩子、入境時經過檢查或被假釋入境，並且在合法永久居民的擔保下保持著合法身分，你通常可以申請綠卡和工作許可證。

但是，如果你屬其他類別，則必須查看移民配額簽證表上的優先日期是否已經排到以及是否有簽證配額，若有名額你才可提交申請表格。在查看簽證配額排期表時，你還必須查看移民局 是否接受申請，即每月簽證公告上的「最後批准日期」或「申請日期」，看看當月是否接受調整身分的申請。

如果你能夠同時提交這兩種表格，目前I-485綠卡的全國各地的平均處理時間通常少於一年，而I-765工作許可證的處理時間為3到6個月。

編按：

I-130：正式名稱為外籍親屬移民申請，是遞交給美國公民及移民服務局的一種文件。美國公民或美國永久居民可以通過遞交這種文件，為外籍親屬申請美國的移民身分。

I-485：是申請身分調整的表格。如果在美國境內申請綠卡，則可能有資格提交身分調整申請。這允許你不必離開美國就可以獲得綠卡。

I-765：是就業許可申請表，某些有資格在美國工作的外國公民使依此申請工作許可，並不是所有的非移民都有資格享受這一福利。