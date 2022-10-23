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旅遊／神話般的紐約千島區 城堡有故事

吳怡欣
從千島大橋往下看聖勞倫斯河，景色壯觀。（圖片皆由作者提供）
從千島大橋往下看聖勞倫斯河，景色壯觀。（圖片皆由作者提供）

許多人知道在中國有千島湖，但不知道在美國有千島區。但千島沙拉醬一定有人知道，這個沙拉醬就是源於千島地區。到底美國千島區在哪裡？它位於紐約州北部和加拿大的安大略省東南部間的邊界，擁有綿長河岸線和豐富歷史的獨特文化地區。過去曾經被海盜和烈酒販子所控制，今日是觀光者的天堂，也是尋求戶外度假的熱門地點。

千島大橋 連通美加公路

這次房車旅行中，我們住在神話般的千島（1000 Islands）地區，包括亞歷山大灣（Alexandria Bay）、韋爾斯利島（Wellesley Island）、博爾特城堡（Boldt Castle）和勝家城堡（Singer Castle）及其周邊地帶。我們住在亞歷山大灣的天鵝灣（Swan Bay）碼頭的房車度假村。這是非常不錯的露營地，Price Chopper雜貨店就在營地旁邊。

亞歷山大灣的天鵝灣碼頭的房車度假村。（圖片皆由作者提供）
亞歷山大灣的天鵝灣碼頭的房車度假村。（圖片皆由作者提供）

千島地區其實不只1000個島，而是高達1864個島嶼。怎麼樣才能算是一個島？必須一年365天都浮在水面上，且島上必須有一棵「活生生的樹」。千島區許多島嶼向公眾開放，有露營地和出租小屋。

第一天傍晚，我們進入亞歷山大灣市中心，這裡有許多出售紀念品的精品店，和以當地特色菜為主的餐廳，這是個青少年喜歡、且讓父母們感到舒適的地方；有各種各樣的東西可吸引青少年的注意力，父母也不必擔心孩子迷路。

之後我們沿著81號州際公路前往「千島國際大橋歡迎中心」，就在登上1000群島大橋之前，這座橋允許汽車和步行通過，往返約1英里的橋。

千島國際大橋在1938年開通，是美國和加拿大間友好和聯盟的象徵，連接紐約的I-81高速公路和安大略省的401高速公路。它觸及一系列島嶼，跨越美國韋爾斯利島和加拿大希爾島之間的國際邊界。這座橋可以欣賞該地區的全景，從大西洋到五大湖的航程中，這裡是觀賞壯觀景色和大型貨輪的好地方。

博爾特城是1900年華爾道夫酒店的老闆喬治·C·博爾特為妻子建造的城堡，未料尚未...
博爾特城是1900年華爾道夫酒店的老闆喬治·C·博爾特為妻子建造的城堡，未料尚未建好，妻即去世。（圖片皆由作者提供）

博爾特城堡 心碎愛情象徵

第二天，我們乘坐13英尺長的小型充氣船到河上，前往博爾特城堡（Boldt Castle）。一路上看到了許多島嶼和兩艘大型遠洋船隻，聖勞倫斯航道將大西洋與北美五大湖連接起來，內陸最遠可達到明尼蘇達州的德盧斯。

博爾特城是1900年華爾道夫酒店的老闆喬治·C·博爾特（George C. Boldt），在心島（Heart Island）建造一座豪華城堡，他打算讓這座城堡成為他對妻子路易絲的愛情紀念碑。在四年裡，數百人努力建造這座六層樓的建築，包括隧道、吊橋、義大利花園和120個房間。但在1904年，路易絲突然去世，傷心欲絕的喬治要求立即停止工程。

這座未完工的建築，幾十年來一直處於廢墟和失修狀態。1977年，千島橋管理局以1美元買下心島，並修復城堡，此後遊客可參觀城堡，還可在附近舉行婚禮。我們先探索「遊戲屋」（Playhouse），這裡最初在建造城堡時，規畫作為喬治和家人的生活區。遠處景色是一個被稱為「足夠大」的島嶼，這個小島就在心島旁邊，空間只夠容納一所房子和一棵樹，勉強具備成為千島群島之一的資格，也是世界上最小、有人居住的島嶼。「華盛頓郵報」是這樣說的：「稍有不慎，你就掉進海裡游泳了。」

我們從隧道到城堡的地下室，然後走上一樓和一個優雅的大樓梯。1999年，大樓梯完成，隨後安裝大理石地板、橡木木製品，並於2001年完成彩色玻璃穹頂；晚上，圓頂用幾個大型燈具從後面照亮。大廳陳列著複製藝術作品，有兩件賓州費城藝術家弗蘭克·H·泰勒（Frank H. Taylor）的原始水彩畫。

主住宅位於二樓。喬治·博爾特作為莊園的主人，有一個貼身男僕，職責包括照料喬治的衣櫥、梳理需求和完成個人要求。每間家庭套房的設計都包括壁櫥、私人浴室和通往二樓陽台的入口。

接下來，我們乘小船穿過大船屋。船屋更像是一個骨董船和設備博物館。喬治·博爾特還有一艘名為「La Duchesse」的豪華104英尺長船屋，La Duchesse號被博爾特的拖船「QUEEN」拖著。

勝家城堡最初被稱為「塔樓」，名字來源於它的原主人弗雷德里克伯恩，他是勝家縫紉機公...
勝家城堡最初被稱為「塔樓」，名字來源於它的原主人弗雷德里克伯恩，他是勝家縫紉機公司的第五任總裁。（圖片皆由作者提供）

勝家城堡 付費可住套房

第三天，我們參觀位於河流下游、亞歷山大灣以東約9英里，在黑島之上的勝家城堡（Singer Island）。可以預訂山姆大叔遊船去，往返約3個半小時；但我們決定開車去奇珀瓦灣（Chippewa Bay），然後從哈蒙德的舍默霍恩碼頭乘坐水上出租車去黑島，這樣更便宜省時。

勝家城堡最初被稱為「塔樓」，名字來源於原主人弗雷德里克伯恩（Frederick Gilbert Bourne），他是勝家縫紉機公司的第五任總裁。這座城堡「只有」四層樓和28個房間，但它有祕密通道、地牢和地下隧道。在圖書館裡，有一個祕密地道連接著兩條隱藏的通道。到達祕密地道的唯一方法，是從牆上拉出一本特定的書；在客廳裡，一幅肖像向後傾斜，通到它可達後面的祕密通道。這座城堡曾出現在2000年的電影「聖堂風雲」（The Skulls）中，有陰謀論說，這部電影靈感來自耶魯大學祕密社團「骷髏會」。現在只需支付高額費用，就可以在這座城堡的皇家套房內住上一晚，獨享這座城堡。

所有遊覽由導遊解說，約45分鐘。一進去，盔甲騎士就站在中世紀的巨大大理石壁爐旁邊，大理石樓梯通向早餐室。整個城堡中可以發現許多骨董，例如勝家縫紉機──讓人想起主人的名聲。早餐的房間有三面巨大玻璃窗，可看到聖勞倫斯河和周圍島嶼的全景。早餐室的門通向一個大陽台，面向南部和奇珀瓦灣。陽台可俯瞰五層高的鐘樓，這個還能正常運作的時鐘有西敏寺的鐘聲，每15分鐘響一次。

當我們乘船返回房車碼頭時，經過有許多歷史悠久房子的島，有一個是美國著名作家歐文柏林（Irving Berlin）的避暑別墅。而演唱「天佑美國」（God Bless America）的著名歌手凱特史密斯（Kate Smith）住在他的右邊。房子上的字母拼著「永遠」，這是柏林為紀念一個拒絕他求婚的女人而寫的歌曲。柏林從未出版過這首歌，但凱特史密斯後來發現了這張樂譜，說服柏林出版並讓她演唱。當拒絕柏林求婚的女人在收音機裡聽到這首歌時，她知道那是關於自己的；她與丈夫離婚並嫁給了柏林，因為她一直愛著他。

柏林早已逝去，房子歸他人所有。但是，契約中有一條規定，無論誰擁有這棟房子，都必須在房子的側面寫上「永遠」。亞歷山大灣及其周邊地區有許多這樣引人入勝的故事。

千島地區擁有豐富的歷史和美麗，還有無盡的島嶼、海灣和風景可供探索。但要留意遊湖的行程，在秋末結束，次年春天再營業。

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