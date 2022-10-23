挖趣／1000萬舊馬克200張 買1麵包

作者收藏的德國銀行1923年發行的面值1000萬馬克的紙幣。（作者提供）

眼下全球經濟衰弱，民生物價卻不斷走強。筆者早就發現：美國超市的培根（鹹豬肉）過去每磅僅2、3美元，近來高達6、7美元，竟翻了一倍多；幸好美國官方公布的總體消費者物價指數目前還是9%左右。但如此通膨比率，已讓百姓叫苦不迭，今年美國三大股指也同時暴跌。

想到通膨，我翻出自己擁有的一張1000萬馬克的德國 舊幣。

我緣何藏有這張紙幣，說來還有一段故事：因為我對中外歷史一直感興趣，也長期收藏一些中外郵票及紙幣硬幣等，也了解上世紀20年代初德國曾遭遇一場空前嚴重的通貨膨脹 （或稱紙幣貶值）；所以一直好奇地尋覓著那些德國老舊紙幣，心想：有朝一日，若能一睹其真容，見證德國那段惡性通脹歷史，那麼本人的收藏也就有意義了。

20多年前在上海時，幣市上幾乎看不到這類外國舊鈔；來美後，我在本城（Grand Rapids)不定期舉辦的Coin Show，倒是見過一些德國20年代紙幣；但幣商們出示的面值大都不算高，從5萬到50萬不等，這還不能使我感興趣，因為我知道德國曾發行過面值更大的紙幣，要買就買大面值嘛！

終於有一次，在某攤位上發現一張面值似乎驚人的舊鈔。為防誤買，我趕緊掏出隨身攜帶的袖珍《德英雙解詞典》，查詢舊鈔正面德文數詞「Zehn Millionen」之英文何意？果然是「10 million」，那就是面值1000萬了。這可是如雷灌耳的大數啊，我喜出望外，立刻買下。再說那價錢還不如一杯星巴克 咖啡呢，真可謂價廉物美。從此我就成為德國當年的「千萬富翁」了，豈不快哉？

不過呢，凡事皆可比較看。與當年德國曾經發生的惡性通貨膨脹（hyperinflation）相比，美國現在的通膨只能算是九牛一毛了。就從我收藏的這張德國舊紙幣談起吧。

這張德國法定紙幣，發行於1923年8月22日，面值竟為1000萬馬克！但其尺寸短小，僅5厘米 X 3厘米，且印刷粗造，反面竟是罕見的空白（連油墨都負擔不起？）。

1919年6月28日，多國簽訂「凡爾賽和約」。德國派出當時的交通部長約翰內斯·貝爾於鏡廳簽署》，其前方為各協約國代表。（取自維基百科共享資源）

一戰落敗 導致惡性通膨

1000萬馬克，聽來嚇人，好似大富豪之資產，但紙幣之價值在於其購買力，1000萬馬克紙幣在1923年的德國能夠買到什麼東西呢？據史料，在1922年，買一塊麵包要花163馬克；到了1923年9月，也即惡性通脹時期，買這同樣一塊麵包竟要花150萬馬克。而在同年11月即惡性通脹高峰期，更是離譜，一塊麵包得花2000億馬克才能買到！也就是說，你要拿著200張上述面值1000萬馬克的紙幣去商店，才能買得一塊麵包。這是何等慘烈的通貨膨脹啊！

為何德國當時會有如此高昂的通脹率？根源在於第一次世界大戰之結果。1919年6月28日，一戰戰勝國英法美義日等與戰敗國德國在法國巴黎的凡爾賽宮簽訂了「凡爾賽和約」。

德國向戰勝國割地賠款，所支付的賠款總額為1320億金馬克。德國戰敗後經濟凋敝，人力匱乏，魏瑪政府當然無法按時支付賠款。拖到1922年11月，戰勝國法國和比利時忍無可忍，便悍然出兵佔領德國重工業區魯爾；德國只好狂印紙幣，以應付還債及通脹，不料經濟惡性循環，紙幣印得愈多，就愈不值錢。當時許多地區工人一天領兩次工資。往往上午領的工資，因通脹下午就不夠花了。有個老婦提了裝滿高面值紙幣的一個籃子，到商店排隊買麵包。她中途有事外出片刻，等歸隊時發現：紙幣都還在，籃子卻沒了。因為小偷認定那個籃子比一籃子的紙幣還值錢。

德國後來為克服惡性通脹，以發展工業帶動經濟全面復甦。不料1933年，希特勒上台出任德國總理。1934年自稱「元首」。1935年他撕毀「凡爾賽和約」，重整軍備；1939年希特勒因侵略諸多鄰國而挑起第二次世界大戰；1945年5月8日德國向美英等戰勝國無條件投降。雖然二戰之戰敗不像一戰戰敗那樣導致法西斯德國的直接巨額賠款，但戰後的西德在1950年代即開始向「大屠殺」的波蘭倖存者賠款；到1992年，統一後的德國已支付約79.7億美元；2019年德國又向40萬「大屠殺」倖存的猶太人一次支付5.64億美元賠償金。（此處均指等值美元的馬克及1999年始用的歐元）

附帶一提，到2010年10月3日（東西德統一20周年紀念日），德國終於將一戰所欠總賠款（1320億金馬克）全部付清。

眼下，又一個侵略鄰國的自稱「第二軍事大國」已面臨戰敗之勢，該鄰國已向侵略國提出巨額索賠，不知該侵略國有無德國那樣的認罪道義及償還能力？且拭目以待。