「胡學長」20大被離場 前中共幹部要「習學弟」說明

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

前中共 總書記胡錦濤在中共20大閉幕會上被帶離出場，至今餘波蕩漾。前中共幹部閻淮以清華大學校友身分公開致信「學弟」總書記習近平 ，要求盡快公布「學長」胡錦濤現況。

中央社引述美國之音中文網及網路訊息報導，閻淮曾任中共中央組織部幹部，是「根正苗紅」的高幹子弟。閻淮這封公開信是首度有體制內出身者公開要求當局說明胡錦濤被帶離事件。閻淮在信中並稱呼胡錦濤為「胡學長」，稱習近平為「學弟」。

閻淮在信中指出，「胡學長」的離席事件「令人費解」。

若他因身體欠佳離席，「請簡略公布病情」。若非「生理因素」，則即「心理原因」導致的行為，「胡學長」和「學弟」的部下一方或雙方，可能有處理欠佳之處，也請「學弟」您調查了解明察秋毫。

他在信中表示，當局應針對此事「迅速公開事實，立即平息混亂」。並指胡錦濤「離席事件」若不澄清，將嚴重影響「貴黨和我國」聲譽，「愛之深責之切，故發此信」。

現年77歲的閻淮，曾將自身經歷寫成「進出組織部」一書，但在中國國內被查封。他在信中強調，自己已入黨57年，雖已退黨33年，但「仍有黨國情懷」。並指自己曾旅居海外28年「放棄多國綠卡」，一直保持中國國籍。

報導提到，1980年代，時任中共中組部常務副部長兼青幹局長李銳在考察「重點培養接班人」的「第三梯隊」工作時，閻淮即以李銳部下的身分參與考察，與當時在地方任職的胡錦濤、習近平「都有密切的雙邊接觸」。

針對這封公開信，也畢業於北京 清華大學的美國「經濟與戰略研究所」學者李恆青表示，閻淮為胡錦濤抱不平而公開發信，與「四通橋事件」主事者彭載舟掛布條之間「應該是可以畫等號的」，是出於對共產黨和中國的極度失望，以及對習近平公然下令驅離滿頭白髮老人的義憤。