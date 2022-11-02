我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

「胡學長」20大被離場 前中共幹部要「習學弟」說明

中國新聞組／北京2日電
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

中共總書記胡錦濤在中共20大閉幕會上被帶離出場，至今餘波蕩漾。前中共幹部閻淮以清華大學校友身分公開致信「學弟」總書記習近平，要求盡快公布「學長」胡錦濤現況。

中央社引述美國之音中文網及網路訊息報導，閻淮曾任中共中央組織部幹部，是「根正苗紅」的高幹子弟。閻淮這封公開信是首度有體制內出身者公開要求當局說明胡錦濤被帶離事件。閻淮在信中並稱呼胡錦濤為「胡學長」，稱習近平為「學弟」。

閻淮在信中指出，「胡學長」的離席事件「令人費解」。

若他因身體欠佳離席，「請簡略公布病情」。若非「生理因素」，則即「心理原因」導致的行為，「胡學長」和「學弟」的部下一方或雙方，可能有處理欠佳之處，也請「學弟」您調查了解明察秋毫。

他在信中表示，當局應針對此事「迅速公開事實，立即平息混亂」。並指胡錦濤「離席事件」若不澄清，將嚴重影響「貴黨和我國」聲譽，「愛之深責之切，故發此信」。

現年77歲的閻淮，曾將自身經歷寫成「進出組織部」一書，但在中國國內被查封。他在信中強調，自己已入黨57年，雖已退黨33年，但「仍有黨國情懷」。並指自己曾旅居海外28年「放棄多國綠卡」，一直保持中國國籍。

報導提到，1980年代，時任中共中組部常務副部長兼青幹局長李銳在考察「重點培養接班人」的「第三梯隊」工作時，閻淮即以李銳部下的身分參與考察，與當時在地方任職的胡錦濤、習近平「都有密切的雙邊接觸」。

針對這封公開信，也畢業於北京清華大學的美國「經濟與戰略研究所」學者李恆青表示，閻淮為胡錦濤抱不平而公開發信，與「四通橋事件」主事者彭載舟掛布條之間「應該是可以畫等號的」，是出於對共產黨和中國的極度失望，以及對習近平公然下令驅離滿頭白髮老人的義憤。

中共 習近平 北京

上一則

演活關羽 66歲陸樹銘心梗驟逝 為演好關二爺 曾6次摔馬

下一則

顏寧自詡「娛樂博主」 欣賞朱一龍 還會上微博自嘲

延伸閱讀

被剔除接班人後 胡春華首亮相 強調貫徹習近平工作論述

被剔除接班人後 胡春華首亮相 強調貫徹習近平工作論述
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
習近平會阮富仲：中越關係首重政治方向

習近平會阮富仲：中越關係首重政治方向
從「1割皇帝」到「習1強」透視習近平如何集權定於一尊

從「1割皇帝」到「習1強」透視習近平如何集權定於一尊

熱門新聞

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

2022-10-25 22:20
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

2022-11-01 13:17
內蒙古呼和浩特市行政審批和政務服務局副局長李少莉。（取材自微博）

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

2022-10-31 20:37
上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

2022-10-26 11:12
河南鄭州疫情擴散，富士康廠區傳出員工拎著大包小包和厚重衣物逃離廠區。香港明報

傳鄭州富士康黨委書記發文：無力獨自支撐 默許員工自行回家

2022-10-30 11:35

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公