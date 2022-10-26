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媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

透視習近平戰鬥內閣財經布局

台北經濟日報社論

中共20大後，習近平大權完全掌控，他親手挑選的財經領導班子，要應對當前內外夾擊艱困重重的經濟局面。從人事安排來看，包括李強升任總理，常務副總理是新常委丁薛祥，接替韓正分管發展改革、財政等工作；發改委主任何立峰出任副總理，接替劉鶴分管金融、科技及對美貿易談判等工作，他們能不能擔起經濟發展的重任？習近平對他們的任務期待，又是甚麼？

習近平在2020年時，宣稱要在2035年時，將中國的經濟翻倍，這意味著在這15年，每年的經濟都要成長5%以上，今年原來的目標5.5%，現在看來僅有不到3%，而這不僅是因為疫情；即使明年疫情解禁，由於中等收入陷阱，以及國際對中國的科技限制，經濟發展速度大幅下滑，中國經濟要超越美國，估計的黃金交叉要晚到2033年。

中國經歷了幾十年的快速成長，如今必須實施結構性改革，才能繼續維持成長速度；習近平自從2012年掌權後，剛開始也提倡「全面深化改革」，甚至在18大的三中全會上表示要推行市場化和國企的改革，但是在經歷了2015年的股災之後，習近平開始對自由市場產生懷疑。

早在20大之前，習雖然說「改革開放」，政策方向反其道而行，「國進民退」，讓國營企業凌駕在私人企業之上，甚至朝向黨與國家對企業的完全控制，習常提的是實體經濟，對於虛擬經濟，直覺上認為是投機的，去年開始打擊互聯網科技業，導致網路科技由蓬勃走向沉寂，滴滴打車與字節跳動要到美國上市，都受到攔阻，馬雲、馬化騰被迫退出他們手創的企業。

西方很多人相信，改革開放以來，中共之所以能穩穩地把握著權力，是因為中共和中國人民之間存在著「經濟契約」的默契，即中共控制一切政治權力，用以交換老百姓生活得更好，但習近平上台後，不再背書這個契約。

10年前他提出「中華復興夢」，就是要以民族主義為替代，20大報告中，更不斷提出國家安全的威脅，強調以美國為首的外國敵對勢力試圖要壓制中國，因此，中國需要自立自強，這樣就不會依賴外國科技；中國需要增加以國內循環為主，這樣就不會被外國貿易制裁而受害；與其經濟增長，習近平更重視分配問題，他在報告中宣告下一步將帶領人民走向「共同富裕」，並首度提出「規範財富累積制度」。

財經班子中領頭的是總理李強，他完全配合習近平政策，上海封城民怨沸騰，並沒有因此毀掉李強的政治生涯，因為他聽命行事。在美中關係惡化時，李強建立上海科創板，並引進特斯拉到上海設廠，都是經濟政績。長三角外商的印象是，李強是習的心腹，也不反商，在上海商界口碑並不差。

丁薛祥的經歷其實並不在財經，他除了擔任過上海市閘北區區長，從未真正主政一方，主要經歷基本上就是秘書工作，包括上海市委秘書長、中辦主任等，可是他的角色是監軍，確保習的政策都夠100%履行。

真正規劃執行的重擔是在何立峰身上，他任發改委主任多年，發改委職司負責起草中國的五年計畫，並對全國的大型投資項目進行嚴格管控，是國務院最重要的幕僚單位，甚至有小國務院之稱，更重要的是，他深獲習近平信任，習每次國內外訪問，何立峰幾乎都在身邊陪同，未來升任副總理之後，責任與權力會更加重。

在習的財經布局中，令人不解的是，為何沒有讓副總理劉鶴留任？如果以「戰鬥內閣」來看習近平的政治局，就很清礎了。劉鶴專長在對外經貿談判，折衝妥協，本來就會兩邊不是人，尤其川普對大陸貿易戰期間，劉鶴被國內罵成「賣國賊」，習近平與他關係再好，在「戰鬥內閣」內勢必格格不入，恐怕也很難留用他，由此可見習未來的經濟政策，將不再是我們所熟悉過去的形貌。

習近平 李強 中共

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