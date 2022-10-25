翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。（路透）

中共前總書記胡錦濤在二十大 會場「被離場」一事引起熱議，相關細節事後也陸續被爆出，而一段最新影片更引發外界質疑中國官媒「身體不適」的說法。

多家外媒報導，二十大中坐在國家主席習近平 左側的胡錦濤疑似「非自願」提前離場，過程中更多次露出不悅、抗拒神情，最終「被帶走」前還從背後向習近平說話、並拍拍李克強 的肩膀。

而在推特上流傳的新片段較先前的版本收錄到更早一點的畫面，只見胡錦濤想翻閱面前一份紅色文件，卻被一旁即將離任的中央政治局常委栗戰書阻止，後者更直接將文件拿走。這時還能看到一旁的習近平微微轉身、工作人員便上前接受指示，隨後便開始扶胡錦濤起身，胡錦濤這時面露抗拒、一臉不悅，似乎根本不想離場。

胡錦濤離場前還想拿習近平面前的文件，被習近平按住，胡錦濤起身後從背後向習近平說了幾句話，習近平點了點頭但連轉頭直視胡錦濤也沒有，一旁的李克強被拍肩膀時也只點點頭，最後就是最早公布的影像：胡錦濤被攙扶著離場。值得注意的是，胡錦濤離場時除李克強外，連溫家寶、汪洋等官員皆面無表情地直視前方、完全不表達任何意見。

據悉，胡錦濤想翻閱的紅色文件夾在記者進場前就已經擺在桌上，雖然內容未知，但可能與20大上的決議有關，將胡錦濤帶離場的工作人員當時也不忘將文件一併帶離。

中國官媒新華社表示胡錦濤是因「身體不適」才提早離場，但影片曝光後引發外界猜測胡錦濤和習近平之間存在緊張關係，中國當局也對這起事件進行嚴密保護、中國居民很難取的這些片段。

來源：CNA