王滬寧將掌中國政協 分析：推動對台新論述與民主協商

學者王信賢分析指出，王滬寧之後將接任全國政協主席，負責任務就是對台新論述跟民主協商。圖為2020年中國全國政協召開，王滬寧（右二）也出席參與。（新華社）

中共 新一屆領導人出爐後，對台人事布局動向備受關注。學者王信賢認為，王滬寧留任政治局常委、且將接任中國全國政協主席，意味著對台會有新論述、也將推動民主協商。

政大東亞所25日舉辦座談會解析中共20屆一中全會，東亞所特聘教授王信賢指出，應可接任中國全國政協主席的王滬寧角色會非常關鍵，政協負責少數民族、統戰、涉台等領域，「有什麼事情必須要讓習近平 把王滬寧擺在這個位子？少數民族需要他嗎，根本不需要」。

王信賢分析，政協負責政治協商，「兩制台灣方案」的核心，是透過民主協商積極探索兩制台灣方案，這將是「涉台二把手」王滬寧非常重要的工作。再者，王信賢亦深感接下來中共對台會有「新論述」，中共總書記習近平除了「新時代黨解決台灣問題總體方略」之外，一定會發展出真正屬於他的論述。

他強調「兩制台灣方案」也只是一國兩制的派生而已。而「一國兩制、和平統一」是鄧小平的對台政策，江澤民跟胡錦濤也依循，「習的第三任沒理由依循」。尤其習上台後對鄧時期幾乎所有的方方面面都是「不接受」，1992年鄧小平南巡，10周年、20周年都盛大慶祝，2022年30周年完全沒慶祝。

在軍事上，本屆中共中央委員軍系人數由41人提高到44人，台灣中研院政治所研究員蔡文軒認為，這代表中共對軍事鬥爭準備，不要期待中共會放棄武力，即便不會用武力，但軍事鬥爭隨時會準備。蔡文軒並提到，值得留意這次中共中央書記處成員國安系統成員很多，如陳文清、王小洪等，表示未來整肅幹部機制會更強。

而王信賢則指出，要留意中共軍 委副主席何衛東，他出身對台的31集團軍，南京軍區、東部戰區經歷也全部是對台，爾後進入聯指中心。2022年8月軍演，「非常有可能是何衛東操盤，很清楚反獨跟反外部勢力干涉是重點」；另一軍委委員李尚福，出自軍工系統，王信賢認為是針對美中戰略競爭，俄烏戰爭給中共反思極大，未來對戰略資源部隊投入定會非常高。

整體來看，王信賢評估，未來五年中共對台會步步進逼、壓力越來越大，民主協商會強化、可能會有新論述，軍事上配合「北平模式」、以戰逼談、且反外部勢力干涉。至於會不會動用軍事武力？王信賢指出，美國一直在講今年動武，「它們才是另一個變數」。