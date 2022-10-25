中共20大團派全滅 新華社：一些領導同志「主動提退」

國務院總理李克強（右）、全國政協主席汪洋（左）均未滿68歲，未能「入常」。圖為兩人出席20大開幕式。（新華社）

中共新一屆中央政治局常委名單盡是習家軍，新華社發表長文稱新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導同志 以黨和人民利益為重，「主動表示退下來」，展現出高風亮節。

中共20大 開局，新一屆領導班子23日出爐，中共總書記習近平人馬大獲全勝，全面掌控常委，而李克強、汪洋2位未滿67歲的常委則退任，另「團派」出身的副總理胡春華不但未如預測的「入常」，更未連任政治局委員， 有分析以「滅團」來形容境遇。

此外20大也打破或改變 「七上八下」（67歲續任、68歲離任）、女性入局保障名額、政治局委員人數等潛規則。

官方新華社24日晚間發表「黨的新一屆中央領導機構產生紀實」長文，美化中國新領導班子經集體認可，以及是前在位高層主動要退。

這篇長文指今年年初開始，習近平就如何醞釀產生新一屆中央領導機構人選問題，認真聽取了中央政治局常委同志的意見，依照相關原則，中央還提出了推薦人選應具備的條件，即政治堅定、對黨忠誠，政治判斷力、政治領悟力等等。

文章指，習近平強調，中央領導機構人選醞釀，要把「政治標準」放在首位，嚴把政治觀，把牢廉潔底線。

長文以二個集體形容新一屆中央領導班子，表示「是一個素質優良、結構合理，適應黨和國家事業長遠發展需要的領導集體」及「是一個承前啟後、繼往開來，引領中華民族走向偉大復興的領導集體」。

在素質優良方面，文章指20屆中央政治局由24名熟悉各方面、各領域工作的同志組成，都有較高學歷和專業知識，結構比較合理，成員來源廣泛，有在地方工作的，有在中央和國家機關工作的，也有軍隊的同志。

其中，11名同志是由19屆中央政治局委員繼續提名 、2名同志是轉任提名，另11名同志是新提拔。

另在承前啟後方面，文章稱一批德才兼備、年富力強的領導幹部進入新一屆中央領導機構，充分反映了黨的事業後繼有人、興旺發達。

且在新一屆中央領導機構醞釀人選和徵求意見時，一些黨和國家領導同志以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族覆興高度負責的精神，「主動表示退下來」，讓相對年輕的同志上來，表現出了共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。

針對20大打破「七上八下」不成交規定，這篇文章指出，在相關談話調研中，許多談話對象都表達「黨和國家領導職務不是鐵椅子，符合年齡的也不一定當然繼續提名」，要堅持事業為上，根據工作需要、人選條件、廉潔情況和形象口碑，能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向。

文章稱新一屆中央領導機構人選的產生，「體現黨充分發揚民主、善於集中全黨智慧的優良傳統和作風」，展現了百年大黨選賢任能的顯著優勢和寶貴經驗。