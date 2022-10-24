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路透：北京嚴控下 中國網路充斥挺習愛黨言論

中央社北京24日綜合外電報導
中國國家主席習近平在22日落幕的20大期間取得史無前例的第3個任期，並選出清一色「習家軍」的新一屆政治局常委。美聯社
中國國家主席習近平在22日落幕的20大期間取得史無前例的第3個任期，並選出清一色「習家軍」的新一屆政治局常委。美聯社

今天中國金融市場對20大公布的新領導班子並不捧場，但在北京嚴控下，網路世界一片和諧，唯一可見的回應都是「全力支持」、「恭喜祖國」這類謳功頌德、普天同慶的正面言論。

路透報導，中國國家主席習近平在22日落幕的20大期間取得史無前例的第3個任期，並選出清一色「習家軍」的新一屆政治局常委。由於投資人擔心經濟成長淪為意識形態驅動政策下的犧牲品，中國和香港股市大幅下挫。

然而，分析家表示，中國網路上並未出現類似反應。中國網路長期受到嚴格監管，當局更會在20大之前和期間進一步收緊輿論。

在微信和微博上，用戶被禁止對許多議程進行評論，平台僅顯示「精選評論」，這些評論千篇一律都是對黨的讚揚。

部分社群媒體用戶隱晦發文批評。習近平昨天公布政治局常委名單後不久，有人發布「我不同意」這樣的簡短訊息，不過貼文在數分鐘內就遭刪除。

報導中國社會趨勢的獨立網路媒體What's on Weibo總編輯棵小曼（Manya Koetse）說，重大政治事件發生前後，總是會出現嚴格的意見審查，以及針對社群媒體的更嚴格控制。

她說，「依我所見，在（黨代表大會的）閉幕式之後或期間，審查似乎會更加嚴格。」

中國國營媒體「環球時報」前總編、被視為北京當局傳聲筒的胡錫進，其微博貼文通常會吸引成千上萬條評論，並成為中國罕見、可看到多元觀點的網路平台。

不過，上周末，當局似乎不願冒險。在胡錫進的5篇20大相關貼文中，有3則的評論功能遭到關閉，而在其餘2則貼文中，只能看到少數評論。

在公開的少數評論中，一名網友說：「恭喜祖國。」；另名網友則稱，「這都是為了中國人民的偉大復興。」胡錫進本人則拒絕評論。

與此同時，中國各地的共產黨組織紛紛上網發文，大力宣傳這場重要會議，並表達對習近平本人和黨大會成果的讚譽。

國營媒體20大相關報導的標籤，盤踞了微博熱搜話題排行榜。

在微博上，武漢眼科醫生李文亮的頁面也可以看見罕有的反對意見。他是最早對後來被稱為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新傳染病發出警告的醫生之一，在當局壓制下不得不簽寫訓誡書並保持沉默，最後他於2020年死於這個傳染病。他的最後一條微博貼文也成為許多渴望發洩真實心聲網友的避風港。

昨天，在李文亮貼文中發布的數條評論暗示了季節更迭，有網友說：「冬天來了」、「這是一個荒謬的時代」，貼文隨即遭到刪除。

20大 微博 社群媒體

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