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中共20大／習近平3連任 普亭、金正恩迅速祝賀

中國新聞組／北京24日電
中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希23日在北京人民大會堂同中外記者見面。（新華社）
中央總書記習近平和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希23日在北京人民大會堂同中外記者見面。（新華社）

中國國家主席習近平昨天三度連任中共總書記，親密盟友俄羅斯總統普亭北韓領導人金正恩都迅速祝賀。普亭表示期待進一步發展兩國的「全面夥伴關係」；金正恩表示，希望兩人合力為北韓與中國關係塑造更美好的未來。

根據克里姆林宮網站，普亭告訴習近平：「中共20大的結果充分證實您擁有高度政治權威，以及您領導的政黨團結一致。」

克里姆林宮發布聲明說，普亭表示「樂於持續建設性對話與密切共同工作，以強化兩國的戰略合作」。普亭指出，他深信習近平連任將「強化中國在國際舞台的地位」，並有助中國實現龐大的國內投資和發展計畫。

俄羅斯入侵烏克蘭之前三周，習近平和普亭在2月初簽署夥伴關係聲明，宣稱兩國邦誼「無上限」。中國其後採取審慎立場，批評西方對俄國的制裁，但未聲援或支援俄國侵烏的行動。

上個月普亭與習近平面對面會談時表示，他了解習近平對烏克蘭的情勢有「疑慮和憂心」。這不啻公開承認中俄兩國對烏克蘭戰爭有歧見。

俄羅斯面對西方的制裁和孤立，日益將北京視為重要的地緣政治和經濟夥伴，普亭更尋求與習近平建立更熱絡個人關係。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在給習近平的賀函中說：「欣聞您再度當選總書記，請接受我最熱烈祝賀之意。」金正恩又說，希望兩人合力為北韓與中國關係塑造更美好的未來，以順應時代的需求。

中國是北韓長期盟友與經濟靠山，雙方在韓戰的血戰中建立盟誼，當時中共領導人毛澤東派遣數百萬「志願軍」援助北韓，迎戰美國領導的聯合國部隊。

普亭 習近平 北韓

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