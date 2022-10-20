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中國民營企業家 在20大集體失聲

記者林則宏、陳政錄／北京即時報導
中國民營企業龍頭阿里巴巴，近兩年遭反壟斷和網路監管，日益低調。（路透）
中國民營企業龍頭阿里巴巴，近兩年遭反壟斷和網路監管，日益低調。（路透）

如果說中共20大「台灣省代表」是神秘的10人組，那麼民營企業應該就是這次黨代會集體失聲的群體。儘管民營經濟在中國GDP的占比已超過60%，並提供八成以上的城鎮就業機會。

中共建政後，1953年起對資本主義工商業展開大規模「社會主義改造」，私營企業基本消失殆盡，直至改革開放後才獲重生，並逐步成為中國經濟重要組成部分。

江時期 放寬民營企業家入黨

面對日益壯大的民營經濟勢力，時任中共總書記江澤民提出「三個代表」：中國共產黨要始終代表先進社會生產力的發展要求、先進文化的前進方向、最廣大人民的根本利益，為民營企業家「入黨」打開一扇門，並促成2002年的中共16大，首度有6位民營企業家當選黨代表。

2007年中國共產黨新聞網一篇報導稱，「中國的民營企業家們越來越多地和政治發生關係。很長時間，他們熱衷於參選人大代表和政協委員：隨著執政黨大門向他們敞開，又有越來越多的人開始競逐黨代表。」

中共17大，成為黨代表的民營企業家增至17人。5年後的18大，民營企業家黨代表更擴大至34人。當時，是否有民營企業家成為黨代表，甚至是外界檢視1地開放程度的指標之一。

那一年18大黨代表公布後，南方周末就指出，「令人意外的是，北京、上海、廣東等經濟發達的省市，沒有民營企業家代表。」

18大達頂峰 19大悄生變

在胡錦濤即將交棒的18大，不僅民營企業家黨代表人數最多，也更樂於向媒體高談闊論。當時黨代表之一的三一重工董事長梁穩根在被媒體問到，成為共產黨員有什麼好處時大聲說：「找對象方便、老婆比較漂亮！」雖成為趣談，卻也反映出當時相對寬鬆的言論環境。

但民營企業家在中共黨代會的角色，19大起出現微妙變化。據統計，19大來自民營企業的黨代表降至27人。過去幾年，隨著地產大亨任志強入獄、阿里巴巴創辦人馬雲遭整肅，民營企業家們也很快都安靜下來了。這次20大，已經沒有媒體統計究竟有多少黨代表是民營企業家。

本報從黨代表名單中篩查出的民營企業家大概有：江蘇紅豆集團董事局主席周海江、安徽三隻松鼠董事會秘書潘道偉、福建聖農發展董事長傅光明、河南春江集團黨組書記裴春亮、貴州岩博酒業董事長余留芬等人。雖然實際人數應多於此，但這已無關緊要，因為20大幾乎聽不到民營企業家的聲音。

企業家表忠 「聽黨話跟黨走」

周海江從17大起已連續4屆成為黨代表。月初，中國江蘇網一篇「20大代表風采」的報導中，周海江則是公開表態，要「聽黨話、跟黨走、報黨恩」，因為「沒有黨的政策，就沒有沒有民營企業的今天！」

▼各界看中共20大 一頭霧水

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中共 20大 共產黨

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