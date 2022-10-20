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習近平20大報告提89次安全 美媒：或與反習聲浪有關

記者林則宏、陳政錄／北京20日電
面對內外挑戰，中共20大報告大談「安全」，確保國家安全和社會穩定還單獨成篇。圖為維安人員在北京天安門廣場巡查。（歐新社）
面對內外挑戰，中共20大報告大談「安全」，確保國家安全和社會穩定還單獨成篇。圖為維安人員在北京天安門廣場巡查。（歐新社）

中國已是全球舉足輕重的大國，而北京當局的危機意識也明顯日益高漲。中共總書記習近平的20大政治報告，路透統計，「安全」一詞共出現了89次，遠高於五年前19大報告的55次。而這份達3萬多字的報告共分為15個部分，更首度將「確保國家安全和社會穩定」單獨成篇。

習近平在報告中強調的「安全」，是所謂的「總體國家安全觀」，不僅是傳統的政治安全、國土安全、社會安全，還包括：經濟、重大基礎設施、金融、網路、生物、資源、核、太空、海洋等全方位的安全。

在20大記者會，國家發改委官員回答的11個問題中，就有三個與糧食安全有關，三個與能源安全有關，另一個涉及產業鏈安全。

公安部副部長許甘露昨在記者會上指出，中國是命案發案率最低、刑事犯罪率最低、槍爆案件最少的國家之一，民眾安全感達98.6%，成為世界公認最安全國家之一。

在維護社會安全穩定方面，許甘露說，中共18大以來，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力的滲透顛覆搗亂破壞活動，嚴厲打擊侵害民眾生命財產安全的違法犯罪，有力地捍衛國家安全，維護社會安定。未來將貫徹「總體國家安全觀」，防範化解影響社會穩定的各類風險隱患，常態化掃黑除惡等，更加注重發揮法治、科技、社會的力量，還將依法嚴厲打擊敵對勢力的滲透顛覆破壞活動。

中國當前對絕對安全的執著，在這次20大採訪過程同樣能明顯感受到。基於防疫考量，此次20大防疫維安異常嚴格，記者需入住指定的北京西苑飯店，記者會均採視訊連線方式進行。所有人被要求必須天天進行核酸檢測，部分20大的採訪活動，因防疫考量一再取消。

20大閉幕後將舉行20屆一中全會，有機會獲准參加中共新一屆政治局常委見面會的記者，19日中午起必須進入「閉環」。即19日起至一中全會當天，只能在西苑飯店與新聞中心移動，不得與外界接觸。如此高規格的防疫作為，反映的正是現今北京當局的絕對安全觀。

美國智庫CSIS高級研究員迪皮波接受美國之音訪問時說，中國以前是把國家安全和穩定作為經濟增長的前提條件，現在則更多地是把安全穩定作為目標本身。自由亞洲報導，這次「安全」頻率多得「超出不少人的想像」，不排除與近日「反習」聲音冒起有關。 

此外，人民日報昨天發布中國共產黨國際形象網上宣傳片「CPC」，展示中共由最初成立時的弱小，到逐漸壯大的發展歷程。影片通過航母艦隊、載人飛船、大涼山「天梯」、青藏鐵路、三峽大壩等畫面，展現中國在中共領導下取得的各方面成就，並強調中共總書記習近平在20大報告中指出的「江山就是人民，人民就是江山」。

該段長2分50秒的宣傳片在中共20大期間播出，全程用英文以自我介紹的形式，宣講中共的「一切奮鬥，一切犧牲，一切創造，只為一個目標」，並引用習近平的講話，稱中國共產黨將「立志於中華民族的千秋偉業，致力於人類和平與發展崇高事業，責任無比重大，使命無上光榮」。

片中還以在貧困地區建立免費女子學校的張桂梅、中印邊境流血衝突中受傷的解放軍團長祁發寶、湖北省衛生健康委員會副主任、武漢市金銀潭醫院院長張定宇，以及中國第一代核潛艇總設計師、中國工程院院士黃旭華為典型代表，講述中國共產黨員的先進事蹟。

20大 中共 防疫

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