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中共20大常委新名單 3名「60後」

香港特派員李春／香港即時報導
中共總書記習近平。（中新社）
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大16日於北京開幕，大會主席團要求與會聚焦「4新」，即新時代、新征程、發展新要求和人民新期待，但會外焦點仍是新人事。中共20大的新人事，又仍聚焦於中共最高領導層即新一屆中共中央政治局常委的組成。最新消息，人選名單再有微調，「4正」（排序前4名的政治局常委）底盤不動，後面再作微調，這意味著中共中央政治局常委，將會有3名「60後」（指1960年後出生者）加入，包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理胡春華和重慶市委書記陳敏爾。

中共20大開幕後，首兩日聽取和審議中共總書記習近平作的政治報告，然後轉入中共黨章修改草案的審議，接下來是大會重頭戲的「人事醞釀」階段，即討論新一屆中共中央委員會、中央紀律檢查委員會組成人員名單。經大會選舉產生中央委員、中央候補委員及中紀委組成人員後，再由中共20屆一中全會（預定20大閉幕後隔日召開）選舉產生中央領導機關組成人員。

高層換屆 七上八下

在今次大會進入人事階段前，中共最高層7常委有微調，原來經北戴河協商、中央政治局常委會和政治局會議排出新一屆常委人選名單是：習近平、李克強、汪洋、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、胡春華。

上述名單依中共高層換屆「七上八下」（67歲以下留任，滿68歲須離任）不成文慣例，換下68歲以上常委栗戰書和韓正，補進「60後」丁薛祥和胡春華。而依此慣例，67歲的王滬寧得以留任常委。

外界反映 年齡偏大

但在最後徵求意見階段，收到的意見均反映，這一常委名單的平均年齡較大，主要以「50後」為主，「60後」雖首度進入，但仍高於中共19屆政治局7常委的平均年齡，不符合中共黨內期待，於是最高領導層議決再作微調，增加一名政治局中的年輕成員，62歲的陳敏爾就此入圍。

新進年輕的，就要下調一位年長的。在新領導層中，「4正」即中共總書記、人大委員長、國務院總理、全國政協主席等「四大正職人選」不宜再動考量下，排位第五、原擬留任的王滬寧，成了調出人選。

有說是王滬寧作為今次大會籌備負責人主動犧牲，有說是徵求意見中對其工作表現有不同看法，反正，王滬寧作為人選調下，但依「七上八下」潛規則，不作退休安排，來年3月（人大政協會議）仍可安排黨外職務。

7人微調 排位出列

一旦20大代表大會中委選舉如常通過，中共20屆一中全會最高領導層排位就是：習近平、李克強、汪洋、趙樂際、丁薛祥、陳敏爾、胡春華。

按照排位對應職務，習近平續任中共總書記；李克強轉任人大委員長；汪洋轉任國務院總理；趙樂際轉任全國政協主席；丁薛祥主掌中央書記處；陳敏爾升任中紀委書記；胡春華升任常務副總理。其中，黨內職務在20屆一中全會上當選當日就任，黨外的國家和政府職務，來年3月經程序到任。

在此列陣下，未來中共中央政治局常委，仍保持7席，以年齡段畫分，則是「50後」4人及「60後」3人。習近平仍是7常委中的大哥，胡春華仍是7常委中的小弟。

至於職務對應安排方面，據稱最早人事考量就是丁薛祥接掌中央書記處，只是因要王滬寧留任，才考慮由丁出掌中紀委，現在算是回到原設想中。

中共政治局常委變動 製表╱大陸中心
中共政治局常委變動 製表╱大陸中心

中共 20大 習近平

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