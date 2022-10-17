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中共20大後如何推展外交 學者：「四個反對」透端倪

記者廖士鋒／即時報導
中共總書記習近平在二十大報告中，涉外的部分有「四個反對」等值得注意的表述。（記者陳政錄／攝影）
中共總書記習近平在二十大報告中，涉外的部分有「四個反對」等值得注意的表述。（記者陳政錄／攝影）

中共二十大報告在各方面都引起關注，因為這涉及各種政策的走向，在對外方面，學者指出二十大報告當中的「四個反對」透露出未來中共參與全球治理的可能走向。

政大東亞所教授黃瓊萩17日在國關中心與台大政治系合辦的「解讀中共二十大政治報告」座談會中指出，二十大報告在延續十九大報告的基礎上，特別提到構建「新型國際關係」、「中國方案」，但沒有具體說明內容，其中值得分析的還有「四個反對」，即「反對一切形式的霸權主義和強權政治、反對冷戰思維、反對干涉別國內政、反對搞雙重標準」，這四個反對尤其非常明確與美國有關。

針對最後一個反對雙重標準，她解讀有兩個意涵。首先是特別對那些事先有一套標準來檢驗其他國家是否達標的西方國家，是雙重標準，中共自己本身並沒有一個事先標準。其次，則是拿來解釋俄烏戰爭立場，在「四個反對」上有句非常關鍵的表述，「始終根據事情本身是非曲直，決定自己立場和政策」，對照反對搞雙重標準，中共就是沒有事先端一個標準檢驗別人，要根據事情結果才決定。

黃瓊萩指出，這等於是幫中共說明在俄烏戰爭立場，沒有對或錯問題，但裡頭很強烈表示它在經營「全球治理」上，很可能會是一個沒有「規範」的全球治理方案。

對於二十大報告提到要增加全球話語權、文化軟實力，但孔子學院等機構在國際上遭到西方一些國家更強的抵制，黃瓊萩則認為要回到中共比較務實的角度去看，孔子學院現在推動不是那麼好，可是有其他方式推動「中國好聲音」，「中國外交永遠是循環，並不是向西方有終極目標一定要達成，這循環會因時因地制宜，西方印象不好就會換個路，將來慢慢發展」。

台大政治系副教授唐欣偉則指出，中共二十大的外交定位，是營造良好外部條件以利於發展，而「美國繼續領導世界體系決心」跟「共產黨繼續領導中國的決心」兩個開始碰撞，就會發生很多事件，比方美國採用貿易戰與科技戰，使中國外銷受限制、成長變慢，後者就提「雙循環」、促進產業升級。

兩者2022年的較量結果，唐欣偉分析，現在是「美國大致暫時鞏固對已開發國家領導地位，北京暫時阻止開發中國家全面順從美國」。他指出，G20人均GDP最高的10國都是美國政治軍事盟友、都支持美國制裁俄羅斯，後面10個是開發中國家陣營，它們不是中國陣營也不是俄羅斯陣營，夾在中間的正是沙烏地阿拉伯。

唐欣偉最後分析，未來北京可能要做的是減緩跟美國惡化速度爭取發展時間、對俄國避免崩潰或倒戈，對歐洲、日本，不太可能爭取政治軍事合作，但能爭取經貿合作。

台大政治系教授唐欣偉指出，現在是「美國大致暫時鞏固對已開發國家領導地位，北京暫時...
台大政治系教授唐欣偉指出，現在是「美國大致暫時鞏固對已開發國家領導地位，北京暫時阻止開發中國家全面順從美國」。（記者廖士鋒／攝影）
政大東亞所教授黃瓊萩認為，習近平二十大政治報告的外交部分，也說明了俄烏戰爭中的立...
政大東亞所教授黃瓊萩認為，習近平二十大政治報告的外交部分，也說明了俄烏戰爭中的立場。（記者廖士鋒／攝影）

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