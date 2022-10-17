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社區治安志願者站崗 紐時：北京除隱患 成安保之城

中國新聞組／北京17日電
中共20大召開，北京安保升級，圖為十一長假前，街頭維安便如臨大敵。（Getty Images）
中共20大召開，北京安保升級，圖為十一長假前，街頭維安便如臨大敵。（Getty Images）

外媒眼中，中共20大會議期間的北京，是一座安保之城。在北京，每項準備、防控工作都是出於政治原因，為了確保消除對20大可能造成的任何潛在威脅或隱患，國家監視擴大到了日常生活的更多角落，並要求「織嚴織密立體化社會防控網路」。儘管不滿情緒依然波濤暗涌，在中共總書記習近平將迎來打破先例的又一個五年任期之際，北京周邊的森嚴壁壘清楚表明了他的成功。

中共20大昨天開幕，北京街頭四處可見穿著鮮紅色防風衣、佩戴紅袖章的「社區治安志願者」站崗。紐約時報報導，他們的任務很簡單，就是保證周日召開的意義重大的中共黨代會不受任何擾亂，最高領導人習近平預計將在大會上獲得第三個任期。這樣的志願者是中國對這所城市實施的安全封鎖中最顯眼的元素。此外，當局還禁止任何有新冠感染地區旅居史的人進入北京。

除了最熱情洋溢的讚美，對政府的所有情緒都必須克制，橋梁上、廣告牌上、18米高的花籃裝飾上因此滿是宣傳標語。「更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」，一處百貨商場上方的大螢幕打出了這樣的標語。

報導指出，在習近平將要迎來打破先例的又一個五年任期之際，北京周邊的森嚴壁壘清楚表明了他的成功。但不滿情緒可能依然波濤暗涌。日前發生的北京四通橋抗議事件即是其一，橋上的兩條橫幅要求結束新冠封鎖，並推翻習近平的統治。這在20大前的天羅地網中幾乎是不可想像的，而當局也迅速採取行動予以鎮壓。

但那樣的爆發是一次例外。中國政治的悖論在於，儘管政治宣傳無孔不入，但很少有人公開討論這個話題。雖然標語都在敦促市民熱烈歡迎20大的到來，但幾乎沒有人談論大會本身的內容，以及它對國家的未來可能意味著什麼。這類問題被認為太過敏感，或者說離普通人太遠了。「20大」一詞成了對一切不便或干擾的籠統解釋。

一些被耽擱的問題則明顯是出於政治原因。大學教授均表示，在大會結束前，他們都不能與外國記者見面，連非正式談話都不行。人權律師則預計，在他們家門外把守的人將會在大會後離開。或許有句話的使用頻率比「20大」更頻繁，那就是「20大以後」。北京市民們像念咒一樣念叨這句話，安慰他人或自己，情況會好起來的。

兩周前，習近平在北京展覽館參觀了一場為慶祝20大而舉辦的「奮進新時代」展覽。一篇報導宣稱該展覽已經成為熱門網路「打卡」點。但在展覽入口處，一名保安表示，它只對部分團體開放。至於公眾何時能參觀，他聳了聳肩說「我猜要到20大以後了」。

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