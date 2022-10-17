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中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

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中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

中央社／台北17日電
中共總書記習近平在20大高談發揚鬥爭精神。（Getty Images）
中共總書記習近平在20大高談發揚鬥爭精神。（Getty Images）

中共總書記習近平在20大高談發揚鬥爭精神，多名港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，總領事鄭曦原出馬踢毀抗議標語，有港人被拖進領事館圍毆。網民批評外交戰狼變成地痞流氓。

中國共產黨第20次全國代表大會16日上午10時在北京人民大會堂開幕。習近平報告表示，全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭；另提到面對國際局勢急劇變化，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，16日中共20大開幕之際，一群居英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，集會初時和平進行，有人擺放宣傳字句條幅和畫有習近平的漫畫肖像。突然有人從領事館內走出，破壞條幅並取走畫像，引起在場集會人士不滿，上前試圖阻止，雙方爆發衝突，有抗議者一度被拖進領館範遭圍毆，後來獲到場英國警員救出。

英國大曼徹斯特警察（Greater Manchester Police）向BBC中文確認正進一步調查事件，並將加強巡邏；英國外交部消息稱正尋求「緊急釐清事態」。中國領館方面則稱，對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集，並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」表示強烈憤慨和堅決反對，並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。

在這場抗議行動中，大腳踹毀「天滅中共」及扯下其它標語的白髮男子事後還與打人者勾肩搭背，據自由亞洲電台報導，消息指出，這名男子就是中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。

在現場衝突中鄭曦原在背後對抗議者拽髮，也有抗議者被拖進使館範圍內，遭到懷疑是使館的人員或保全毆打，隨後趕到的警員出手阻止，結果中方與英警雙方一度搶人。主辦方批評中國領事館人員在英國境內施暴，使在英港人擔心人身安全，並引起英國國安疑慮。

旅美的中國科普作家方舟子在推特（Twitter）轉發影片並留言，指鄭曦原親自出馬踢掉領事館前的示威標語，並指揮手下把示威者拖進領事館痛打。「他是不是認為自己有外交豁免權就可以無視英國法律，把英國當中國？」，稱這是目前為止最牛的中國戰狼外交官，真敢動手。

而不少網友也紛紛留言，表示「示威者和警察都沒見過外交人員這麼無恥囂張」，「這不是戰狼，這是地痞流氓」，「應該趕出英國」。

英國 中共 習近平

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