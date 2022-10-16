外媒看中共20大 BBC：中國經濟不確定性是數十年最高

中國領導人習近平16日在北京舉行的第20次全國代表大會（20大）發表談話，表示由於需要優先考慮拯救人民生命「新冠清零政策不會動搖」，因此在可預見的未來，包括封鎖、大規模篩檢、實名制、隔離和旅行限制都將繼續存在。 （Getty Images）

中國領導人習近平 16日在北京 舉行的第20次全國代表大會（20大）發表談話，表示由於需要優先考慮拯救人民生命「新冠清零政策不會動搖」，因此在可預見的未來，包括封鎖、大規模篩檢、實名制、隔離和旅行限制都將繼續存在。

BBC報導，習近平未提及中國政府面臨的其他巨大挑戰，包括飆升的青年失業率和房地產危機。這場將近2個小時的演講著重在標準的「黨的言辭」，缺乏對中國面臨問題的實際解決方案，

雖然中國富有和貧窮人士之間仍存在巨大收入差距，但習近平表示在扶貧方面也有改善，並在整段演講中試圖傳達「中國在共產黨的領導下正突飛猛進」的訊號，但目前中國經濟的不確定性是中國數十年以來前所未見的。

彭博：對惡化經濟前景沒幫助

彭博資訊也指出，習近平沒有顯示將在拖累中國經濟的兩大風險因素上改變方向，他將維持嚴格清零政策和房市政策，對惡化的經濟前景幾乎沒有幫助。

此外，當習近平談到台灣議題時，他表示北京當局將鼓勵與台灣經濟合作、真正爭取和平統一，但「絕不承諾放棄使用武力作為一種選擇」。

習近平還為備受批評的香港 國安法進行辯護，稱該法「恢復香港的秩序」，他還為中國北方省份寧夏和新疆等穆斯林人口中多的地區的許多清真寺被拆除和改建辯護，稱這裡的宗教必須是「面向中國的」。談到氣候變遷和其他環境議題時，習近平表示「我們將發展低碳產業、倡導低碳生活方式、我們將加強汙染控制、我們將努力消除所有嚴重污染」。