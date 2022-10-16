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習近平20大報告直播大家都要看 小學生也不例外

記者林則宏／即時報導
中國各地移民管理機構16日上午也必須收看中共20大開幕式大直播。（取自中國國家移民管理局微博）
中國各地移民管理機構16日上午也必須收看中共20大開幕式大直播。（取自中國國家移民管理局微博）

中共20大16日上午10時在北京人民大會堂開幕，央視和新華網進行現場直播。儘管是周日，但中國各地黨政機關仍必須組織集體收看20大開幕式，全程聆聽習近平報告，連小學生也不例外。有北京家長表示，學校要求學生穿上校服、帶上紅領巾收看電視轉播，還要家長拍照存證。

中共雲南省委宣傳部的微博《雲南發布》發布一組相片稱，「雲南各族幹部群眾懷著激動、興奮和喜悅的心情共同收聽、收看開幕大會」。圖片顯示，有消防隊員、中國中鐵的建築工人及一般民眾，集體收看20大開幕式轉播。

中國國家移民管理局也表示，位於全國各地的移民管理機構各級也採取各種形式，「觀看大會盛況，學習20大精神，共同熱烈慶祝黨的20大勝利召開」。

河南洛陽日報報導，「從城市到農村，從機關到基層，從學校到企業，從社區到居民家中……洛陽廣大黨員幹部群眾認真收聽收看黨的20大開幕盛況，備受鼓舞，反響熱烈」。

從洛陽日報發布的相片來看，在醫院的醫師、護士若也必須暫時放下手邊工作，集體收看20大開幕直播。

上海市台協會長張簡珍、常務副會長胡興中、李崇章、李德治等多位台商，16日上午也在上海市台協集中觀看20大開幕式。

河北醫科大學第一醫院組織集體收看中共20大開幕式。（取自微博）
河北醫科大學第一醫院組織集體收看中共20大開幕式。（取自微博）
雲南還安排村民露天收看中共20大開幕式直播。（取自《雲南發布》）
雲南還安排村民露天收看中共20大開幕式直播。（取自《雲南發布》）
上海多位台商16日上午在上海市台協集中觀看20大開幕式。（取自微信公眾號《滬台通...
上海多位台商16日上午在上海市台協集中觀看20大開幕式。（取自微信公眾號《滬台通》）

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