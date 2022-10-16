習任20大報告起草組長＝宣告連任 分析： 習個人權力已擴大

中共20大召開預備會議，由中共總書記習近平主持。（取材自央視新聞）

中共20大 16日開幕，20大新聞發言人孫業禮在會前宣布，中共中央總書記習近平 為20大報告起草組組長。外媒引述評論指出，依照慣例，這等同提前對外宣布，習近平將再度連任。儘管有批評，此前甚至傳出可能發生軍事政變的謠言，從習近平近來的言行觀之，習近平的個人權力已經擴大並獲得鞏固，他的政治對手無一倖免。

中共20大會期7天，議程包括審議通過「中國共產黨章程（修正案）」及選舉20屆中央委員會和中央紀律檢查委員會等，預計於22日閉幕。20大一中全會接著舉行，新一屆政治局常委也將與中外記者見面。

20大新聞發言人孫業禮昨天在預備會結束後舉行首場記者會，宣布習近平為20大報告起草組組長。他表示，20大將按慣例和新形勢，修改黨章；在完成全面建設小康社會的目標後，下一個目標是建立強國。

自由亞洲電台引述澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義表示，孫業禮在記者會上公布習近平擔任20大報告起草組組長，等同宣告習近平已成功連任。

「習近平這是第三次做政治報告的起草人，在17大後，他就是起草小組的組長，接替胡錦濤當總書記。按照這個慣例，在20大如果是有另外一個人要當總書記，應該是這個人他負責起草政治報告。現在安排習近平起草20大的政治報告，就是給外界送一個訊息，他在20大後繼續當總書記」，馮崇義說。

法廣分析指出，習近平預計將再任一任中國領導人，這是中共前所未有的第三個任期。這是一個鞏固個人權力的標誌，表明在反腐運動的幫助下，習近平的個人權力已經擴大，他的政治對手無一倖免。

許多觀察家認為，習近平是自中華人民共和國創始人毛澤東以來最強大的中國領導人。隨著習近平第三次擔任黨和國家領導人，他將進一步加強這一趨勢，去年他已經像之前的 「偉大舵手 」一樣，將自己的思想納入黨章與憲法，從而打下基礎。

然而，在9月，推特上流傳著可能發生軍事政變的謠言，外界對習近平主政下的「動態清零」防疫等政策也多批評，但習近平9月中旬首次踏出國門對中亞進行訪問，就在20大召開前的幾個星期，顯示習近平對國家的權力有實際控制。而且這也表明習近平對自己的權力有信心。

習近平從中亞回國後並曾率領中國所有高層一起露面。澳洲國立大學中國政治問題專家音譯為宋文帝說：「中共常委會所有成員的公開出席，證明了圍繞習近平的共識，習近平得到了常委會的認可。這對所有判斷中國領導人權力脆弱的觀察家來說是一個反駁的信號」。