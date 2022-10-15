談美中 20大發言人：北京不信「修昔底德陷阱」不容他人欺負

中共二十大首場記者會昨在北京舉行，二十大發言人孫業禮公布二十大議程，並答覆媒體關切的問題。（新華社）

中共二十大 發言人孫業禮昨就中美關係指出，北京 從來不信所謂的「修昔底德陷阱」，認為中美必須找到正確的相處之道。他同時強調，「中國不惹事，但也不怕事。我們不欺負別人，但也不允許別人欺負我們」，為將來的北京對美政策路線拋出風向球。

中共二十大首場記者會當地時間15日下午在北京舉行，記者會現場外媒雲集，但在中美關係惡化，近年互相驅逐記者下，出席的美國媒體明顯較中共十九大減少，12家中外媒體提問，美媒僅有彭博社就中國經濟放緩議題獲得提問。關於中美關係，則由日本共同社記者以「修昔底德陷阱」為切入點發問，並指「面對阻擊者，中國是否有迎戰的決心？」

孫業禮強勢地回應指出，北京方面從來不信所謂的「修昔底德陷阱」，反對「國強必霸」的邏輯和零和博弈的思維。他說，「我們不惹事，但也不怕事。我們不欺負別人，但也不允許別人欺負我們。大勢不可逆，中華民族偉大復興歷史進程，任何人、任何勢力都不能阻擋。」

孫業禮指出，中美關係攸關世界前途命運，能否處理好彼此關係，是兩國必須回答好的世紀之問。他說，未來50年國際關係中最重要的事情，就是中美必須找到正確的相處之道。這其中的關鍵，就是相互尊重、和平共處、合作共贏。

孫業禮也強調中美合作的一面，稱中美共同利益遠大於分歧。一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民共同利益。他說，中美利益已經深度交融，當今世界有許多挑戰需要兩國合作應對，國際社會普遍期待中美兩國發揮引領作用，承擔大國責任，穩定雙邊關係，推動全球合作。

孫業禮還稱，和平、和睦、和諧是中華民族五千多年來一直追求和傳承的理念，「中國謀求發展是為了本國人民過上更美好生活，而不是挑戰別人」。

此外，他還提及，中國共產黨的對外交往不以意識形態畫線，各國各類政黨，無論秉持何種意識形態，只要對中國友好並願意與中國共產黨往來，中共都願意和他們交朋友。