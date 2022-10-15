20大發言人：中共創人類減貧史奇蹟 下一步是成強國

二十大新聞發言人孫業禮。記者陳政錄／攝影

中共二十大 新聞發言人孫業禮高調頌揚中共總書記習近平十年執政的經濟發展成果，他指出，中國已建成的小康社會遠超出改革開放之初的預想，「脫貧攻堅」取得的全面勝利，在中國歷史上更是從來沒有過，在人類減貧史上也是奇蹟。在建成小康社會後，中共下一個目標將是全面建成「社會主義現代化強國」。

在中共二十大新聞中心15日傍晚舉行的記者會中，孫業禮回答的前兩個問題都與經濟有關，第一個問題是關於中國「小康社會」建設，第二個是關於中國經濟增速。

孫業禮說，建設小康社會是中共在改革開放之初就提出的戰略目標。最初設想，「小康」也就是不窮不富，日子好過一點，人均GDP達到800至1,000美元，就算是小康了。

他表示，中國已經建成的小康社會遠遠超出了改革開放之初的預想，達到了中共十八大提出的目標要求。中國人均GDP超過1萬美元，進入中等收入的人口超過4億人，形成了全球規模最大、最具成長性的中等收入群體。

他強調，「小康不小康，不只是看經濟總量，不只是看平均數字，不只是看中等收入人口的生活狀況，關鍵要看貧困人口的生活改善狀況。」

孫業禮稱，十八大以來，中共把脫貧攻堅作為全面建成小康社會的底線任務。至2020年底，中國大陸9,899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部「摘帽」，12.8萬個貧困村全部出列，這在中國歷史上是從來沒有過的，在人類減貧史上也是一個奇蹟。

他表示，中共下一個目標是全面建成「社會主義現代化強國」。二十大將在十九大基礎上，對全面建成社會主義現代化強國「兩步走」的戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來五年的戰略任務和重大舉措。

關於未來經濟增速的問題，孫業禮說，「增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標」。十八大後，中共中央就作出中國經濟發展進入新常態的重大判斷，明確中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。

他說，「我們不簡單以生產總值增長率論英雄，而是著眼從根本上解決經濟長遠發展問題」。孫業禮坦承，受新冠疫情和國際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下行壓力。但相比而言，中國經濟發展在主要經濟體中仍處於較好水平，中國仍是世界經濟增長的重要穩定器和動力源。