中共二十大16日登場 預備會議確定五大議程

二十大新聞發言人孫業禮。（記者陳政錄／攝影）

中共二十大 將於16日上午開幕，中共二十大新聞發言人孫業禮15日傍晚舉行記者會表示，在周六下午召開中共二十大預備會議已確定大會議程，並通過大會主席團名單以及由王滬寧擔任大會秘書長。

孫業禮在記者會中表示，中國共產黨 第二十次全國代表大會，「是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會」。

16日下午召開中共二十大預備會議已確定大會議程。大會主要議程為：聽取和審查十九屆中央委員會的報告（即俗稱的「二十大報告」）；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過「中國共產黨章程（修正案）」；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

孫業禮說，預備會議還通過二十大大會主席團名單，大會將在主席團領導下進行；通過設立秘書處，負責大會各項會務工作；通過了王滬寧為大會秘書長。

預備會議後，召開了代表資格審查委員會會議和主席團第一次會議。主席團第一次會議通過了大會具體日程，推舉產生了大會主席團常務委員會。

孫業禮表示，目前中共二十大各項準備工作已全部就緒。去年11月，中共十九屆六中全會作出「關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議」後，在中共中央領導下，開始了黨的二十大準備工作。

關於二十大報告起草工作。孫業禮說，二十大報告起草工作是中共二十大籌備工作的重要組成部分。中共中央高度重視，專門成立文件起草組，由中共總書記習近平擔任組長，在中共中央政治局、中央政治局常委會直接領導下開展工作。