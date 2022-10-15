我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

中共二十大16日登場 預備會議確定五大議程

記者林則宏、陳政錄／北京即時報導
二十大新聞發言人孫業禮。（記者陳政錄／攝影）
二十大新聞發言人孫業禮。（記者陳政錄／攝影）

中共二十大將於16日上午開幕，中共二十大新聞發言人孫業禮15日傍晚舉行記者會表示，在周六下午召開中共二十大預備會議已確定大會議程，並通過大會主席團名單以及由王滬寧擔任大會秘書長。

孫業禮在記者會中表示，中國共產黨第二十次全國代表大會，「是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會」。

16日下午召開中共二十大預備會議已確定大會議程。大會主要議程為：聽取和審查十九屆中央委員會的報告（即俗稱的「二十大報告」）；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過「中國共產黨章程（修正案）」；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

孫業禮說，預備會議還通過二十大大會主席團名單，大會將在主席團領導下進行；通過設立秘書處，負責大會各項會務工作；通過了王滬寧為大會秘書長。

預備會議後，召開了代表資格審查委員會會議和主席團第一次會議。主席團第一次會議通過了大會具體日程，推舉產生了大會主席團常務委員會。

孫業禮表示，目前中共二十大各項準備工作已全部就緒。去年11月，中共十九屆六中全會作出「關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議」後，在中共中央領導下，開始了黨的二十大準備工作。

關於二十大報告起草工作。孫業禮說，二十大報告起草工作是中共二十大籌備工作的重要組成部分。中共中央高度重視，專門成立文件起草組，由中共總書記習近平擔任組長，在中共中央政治局、中央政治局常委會直接領導下開展工作。

孫業禮表示，報告起草過程中，中共中央政治局常委會會議、中央政治局會議先後多次審議報告稿。10月12日，中共十九屆七中全會討論通過了黨的二十大報告稿，決定正式提請二十大審查。

圖為中共二十大新聞發言人孫業禮15日下午舉行的記者會開始前，媒體正準備進入設在北...
圖為中共二十大新聞發言人孫業禮15日下午舉行的記者會開始前，媒體正準備進入設在北京新世紀日航飯店分會場的景象。（記者陳政錄／攝影）

二十大 中共 共產黨

上一則

北京四通橋掛反習布條 「新坦克人」傳是黑龍江男

下一則

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

延伸閱讀

北美洲僑學界 視訊慶祝台灣光復節

北美洲僑學界 視訊慶祝台灣光復節
聯成議員大會 蕭貴源等被擋門外

聯成議員大會 蕭貴源等被擋門外
戰事未歇 澤倫斯基尋求司法機制懲處俄國殺人犯

戰事未歇 澤倫斯基尋求司法機制懲處俄國殺人犯
中共官宣20大報告「黨外人士座談會」 李克強缺席

中共官宣20大報告「黨外人士座談會」 李克強缺席

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起