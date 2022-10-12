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二十大首場記者會 15日召開

記者陳政錄／北京12日電
二十大將於16日在北京召開，並於15日舉辦會前記者會。（記者陳政錄／攝影）
二十大將於16日在北京召開，並於15日舉辦會前記者會。（記者陳政錄／攝影）

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）將於16日在北京召開，大會前夕，中共二十大新聞中心宣布，將於15日在人民大會堂舉行新聞發布會，據悉，二十大新聞發言人將介紹大會準備情況、議程，並回答中外媒體關心的問題。

不過，因疫情防控安排，公告稱，新聞發布會在二十大媒體中心北京新世紀日航飯店設分會場，記者在分會場參會。同時，參會者需持24小時核酸檢測陰性證明、體溫不高於37.3℃，通信大數據行程卡顯示為綠碼（正常）。

上屆中共十九大，新聞發言人由時任中共中宣部副部長庹震擔任，他也是中共第19屆中央委員會候補委員，但他現為人民日報社社長。目前，中共中宣部現任部長為黃坤明，常務副部長李書磊，六位副部長為徐麟、慎海雄、莊榮文、張建春、胡和平、孫業禮。

日前，中共宣布本屆二十大新聞中心設在北京新世紀日航飯店，於10月12日啟用，一改1992年十四大以來，中共歷屆黨代會新聞中心均設在北京梅地亞中心的慣例。

除此之外，二十大也於10日公布一系列外出參觀採訪活動供媒體報名，包括參觀北京展覽館的「奮進新時代」主題成就展，以及北京中軸線、城市副中心、科技賦能、金融創新等主題巡禮。

將於16日在北京召開的中共二十大，按慣例會期為一周，閉幕後隔日召開中共二十屆一中全會。會議期間，習近平將代表中共第19屆中央委員會發表工作報告，並選出約200名具投票權的中共中央委員會委員，以及約170名候補委員，和修改黨章等工作，在之後召開的中共20屆一中全會上，選舉出新一屆最高領導層，包括中共中央政治局委員、政治局常務委員名單。

中共 北京 二十大

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