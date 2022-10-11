中共20大「台灣省籍」代表邱峰：助推兩岸融合發展

中共二十大「台灣省籍」代表邱峰。取自蘇州日報

中共二十大 將於16日在北京 召開，當選所謂「台灣省籍」中共黨代表的蘇州台聯副會長邱峰，近日在接受中媒採訪時指出，他除了要力爭在中國鄉村振興事業中踐行新使命外，也要在助推兩岸融合發展中作出新貢獻，講好蘇台故事。

隨著中共二十大召開在即，中媒近日陸續推出中共黨代表專訪文章，其中，《蘇州日報》11日刊出邱峰的訪談。

據報導，邱峰是所謂的第三代台胞，並非在台灣出生。1922年，邱峰的爺爺出生在台灣屏東，1938年，和50多名台灣同鄉被日本人作為壯丁帶到中國，在上海至蘇州的鐵路上做工，隨後與邱峰的奶奶結成蘇州第一例兩岸婚姻，正式落戶蘇州。

邱峰表示，從爺爺孤身一人來到中國謀生，到如今邱家大家庭20人，其中有13位台胞，「他（指爺爺）的成長故事，就是兩岸一家親的生動寫照。」

邱峰還說，小時候逢年過節，蘇州台聯都會組織台胞聚會，1990年代初台資企業開始西進，台灣元素逐漸滲透到他日常生活中。自幼在中國生活、求學的他，現在是中共二十大代表、江蘇省台聯青委會副主任、蘇州市台聯副會長、蘇州市農業農村局法規處（行政審批處）處長。

據報導，邱峰在SARS期間成為加入中國共產黨的學生幹部，後來作為中國三農工作青年骨幹，到參與鄉村振興戰略實施，組織兩岸一家親相關活動等。對於當選中共二十大代表，他表示，他不僅是台籍黨員代表，也是江蘇、蘇州對台工作和「三農」的宣傳員、推廣員。

邱峰還說，他將認真履行代表職責，深入學習大會精神，「自覺聽從黨（中共）和人民的召喚，立足本職，主動擔當，力爭在鄉村振興事業中踐行新使命，在助推兩岸融合發展中作出新貢獻，講好蘇台故事，傳遞蘇州聲音。」

中共二十大黨代表2296人名單近日出爐，其中包括「台灣省籍」代表，據中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，他們將代表9,600萬名中共黨員、490多萬個基層中共黨組織出席二十大，忠實履行代表職責，積極發揮代表作用。

雖中共未單獨公布二十大「台灣省籍」代表名單，但從大名單來看，本屆當選者包括邱峰，和上海台聯會長盧麗安、福建台聯會長江爾雄、台盟廣東副主委許可慰、中國全國台聯會長黃志賢、北京台聯副會長王慧、海南台聯副會長劉芳穎（高山族）、廣西台聯會長黎芷宏、吉林省台聯聯絡處副處長蔡光潔、中國民政部下屬海峽兩岸婚姻家庭服務中心諮詢服務部負責人劉瑾一共十人。

其中，除了盧麗安原出生於台灣以外，其他人大多與邱峰一樣，為在中國的台二代、台三代。