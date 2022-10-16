娛樂／台灣綜藝 大吹露營風

林心如（中）率「華燈初上」班底江宜蓉（左起）、楊謹華、謝欣穎與郭雪芙出席實境節目《光露營就很忙了》記者會宣傳。（取材自臉書）

綜觀本屆金鐘入圍名單，綜藝類成績單看來新舊並陳、四平八穩，但今年應該是台灣綜藝節目沉寂已久的最後一年，因為明年必將百花齊放，甚至超越戲劇，原因有三，包括演員們大舉進攻綜藝節目、網路湧入更多質量兼具作品，最後則是實境秀即將大爆發。

今年起，台灣金鐘獎首度將戲劇、綜藝分家，綜藝圈常年不景氣，許多電視台的重心都放在戲劇，於是拍出許多叫好叫座的大戲，在電視金鐘盛宴上，也出現戲劇比綜藝更有看頭的現象。今年的「茶金」、「華燈初上」、「火神的眼淚」、「俗女養成記2」等等作品大爆發，頒獎那天肯定萬眾注目。而綜藝這邊，仍維持著胡瓜、吳宗憲、黃子佼、曾國城和繞了一圈回到台灣的小S 之戰，隊形整齊但不夠軍容壯大，亮點有卻不夠令人驚喜。

「華燈初上」從戲發展成綜藝節目，裡面多個要角將做露營實境秀。（取材自臉書）

不侷限演戲 演員組團拚綜藝

但明年不夠平衡的天秤可望出現大轉折，首先，是演員大軍今年陸續攻入綜藝，TVBS「華燈初上」幾個要角演而優轉實境秀，由林心如 、楊謹華、郭雪芙、謝欣穎和江宜蓉來勢洶洶做了露營節目「光露營就很忙了」，這卡司攤開已前所未見令人咋舌。此外，陳柏霖領軍的另一個露營實境秀節目「極島森林」也有桂綸美、劉冠廷和郭雪芙，每一咖入鏡的氣場都強大。

「來吧!營業中」今年來不及報名金鐘，改明年再戰。（取材自臉書）

台灣過去也有男、女演員們加入的綜藝節目，但今年的比例卻是例年之最。TVBS另一個實境秀「來吧！營業中」把炎亞綸、楊銘威納入，跟「極島森林」一樣，今年來不及報名，明年極可期待，而且節目分裂成「HI！營業中」和「來吧！營業中」之後，後者還加入了修杰楷、徐若瑄等人，這些原本很不綜藝的要角都在作品中表現出非舊式綜藝人的新風格，每一處都是亮點。

不侷限電視 純網節目大製作

接著是實境秀成為主流，而且每一檔都做得用心，例如「花甲少年趣旅行」主打老少配，找來資深一代的藝人搭配新生代，走遍各地旅行產生新火花，旅程中的觀念磨合和經驗傳承令人感動。

此外，林美秀領軍玖壹壹、范少勳、動力火車做的「歡迎光臨等你來家」也讓演員、歌手融入一起遊戲、生活，加上鍾欣凌、嚴藝文及楊貴媚的「老少女奇遇記」，三個敢玩敢瘋的中年女藝人四處冒險，每一處都是亮點。

「花甲少年趣旅行」主打兩代藝人一起旅行的過程，衝突又有趣。（取材自臉書） 「老少女奇遇記」讓鍾欣凌(右起)、楊貴媚和嚴藝文玩出少女心。（取材自臉書）

陳柏霖的「極島森林」是純網路節目，今年入圍的小S、曾寶儀的作品「熙娣想聊」、「我們回家吧2」也都是網路節目，其中不乏高成本的大製作，這些大咖願意把時間投入，讓網路節目擺脫過去經費不足、製作簡陋的印象，愈做愈發精緻，而明年將有更多強大的網路節目報名加入戰局，讓金鐘獎繁花盛開。

這幾年金鐘獎綜藝類陽盛陰衰，多是男主持人的戰場，這兩年疫情爆發，加上兩岸局勢詭譎 ，讓演藝圈也大批鮭魚迴流，林心如本來在對岸發展，為了照顧小孩而回台灣，本來赴陸的小S、利菁最後也選擇返台重執主持棒。

登陸直播賣貨的利菁許久不見於台灣綜藝圈，近期預告11月將重接台灣綜藝節目，於是明年起，男女比例會因為這些女將們加入讓差距縮小，良性競爭下，無論最後誰是天后，至少都會讓紅毯上星光更加耀眼。

陳柏霖(後)和桂綸鎂在實境秀中一起登山、露營，20多年交情都融入節目中。（取材自臉書）

另一個重返台灣綜藝戰場的，是因感情問題差點導致事業全毀的羅志祥 ，這月他已悄悄赴苗栗山區開錄全新露營實境秀節目「從零開始」，領軍包括李玖哲、鼓鼓、李佳穎、宇珊、洛克，合力把一片荒蕪的草地，打造成一座夢幻的露營度假勝地，目前安排在OTT網路平台播出，節目特性同時符合網路、實境兩大要素，搭上新話題，有趣的是，型態也跟林心如、陳柏霖這兩組形成露營大競賽，羅志祥退回台灣的重起之作，一樣令人期待。

羅志祥(右三)回來了，領軍李佳穎(左起)、李玖哲、寶兒、洛克、鼓鼓挑戰主持露營實境節目。（取材自臉書）

今年的金鐘獎，看來還是傳統的綜藝咖在較勁，無論是吳宗憲的「綜藝大熱門 、胡瓜的「綜藝大集合」，或是曾國城的「全民星攻略」，都是大家熟知的節目。而明年的金鐘獎，從上述的名單來看，類型多樣、主持人跨多領域，好菜連連甚至有些目不暇給，這是好現象，畢竟台灣綜藝已停滯許多年，終於要迎來一波大躍起。