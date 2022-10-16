憶往／流連紐約鏡湖 我在他鄉的東湖

鏡湖蘊藏作者滿滿的回憶。（作者提供）

近些年來，我經常一次次到紐約北部的鏡湖小鎮(Mirror Lake)。以前我總以為是因著種種方便，省去飛機旅行的麻煩，五個多小時車程一路風景宜人，小鎮五顏六色的人流彷彿是從山林湖區野意中盛開的花朵，恰到好處的點綴背景，愉快之外還所費有限，一家老少連我的狗狗都喜歡。今年8月又來了一回，開車的竟然是我的大女兒了，我這才意識到在許多年的來來往往裡，我們留下了太多的記憶，鏡湖已成了我在他鄉的東湖。

湖北號稱「千湖之省」，我的家鄉武漢 在我小時候還真是「百湖之市」。這些美譽，彼時的我當然一無所知，我的眼裡只有門前的東湖，一片煙波浩渺，靜靜地躺在珞珈山的腳下。這是我兒時的樂園，載著無窮的回憶，是我不變的精神家園。

我四歲時，跟爸爸住在武漢大學湖濱宿舍，那一片多住著青年教師。從圍牆處的凌波門出來，過一條窄窄的水泥路，就是東湖。浮板橋從岸邊延伸至湖中，橫豎交織，我膽子小，不敢從浮橋上直接跳入湖，要踩著湖底的石頭從岸邊走下水。長滿青苔的石頭滑溜溜的，有時又有些格外尖利的竟能抵住水流的打磨。我牽著爸爸的手，蹣跚著的這一路看水底深綠淺綠光影斑駁，甚是有趣。

一晃我的女兒們也大了。美國長大的孩子們無論什麼年齡學什麼，大多有一套規範，經過正經訓練，且邊上一定有救生員看著。我雖有個全才的爸爸，可也終於沒有能夠教我自如於水上，十歲以前是什麼水平就還是那個樣子，大約是我太笨。

如今孩子們及我的拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，我在鏡湖的時候看著她們一起跳進水裡游泳 嬉鬧，人狗相歡，不免想起我的小時候，想起幾十年大洋兩岸遺散的時光，它們在水面的一片片碎影裡沉浮，山林倒影綿延的翠綠中，我恍惚覺得這就是我的東湖。膽怯小心的那個我，和肆意健壯的我的孩子們，發出一樣清脆的笑聲，它們竟連成一片響徹於湖上，我的父母注視的眼睛正通過我，落在孩子們的身上。

孩子們與拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，她們在水裡嬉戲，人狗相歡。（作者提供） 孩子們與拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，她們在水裡游泳嬉鬧，人狗相歡。（作者提供）

於是我哭了。彷彿天下所有的水終究相通，它們暗流湧動，它們波濤澎湃，在時間空間裡奔騰不息，匯於一滴眼淚。

五年前，我帶年事已高的父母專程來這裡；現在回想起來，還是因著東湖，那些很多年前的湖邊歲月是我們仨共同記憶的發源地。

爸爸當年常和他的同事們在東湖潛泳，用自製的魚叉和水下護目鏡，在湖底叉魚為樂，在宿舍走道的煤油爐上簡單地烹了，招待當時還是對象的我媽媽。那時候的「魚有多鮮美，水有多清澈，以及叔叔伯伯們有多神通廣大」，是爸爸念叨多年的舊事，我猜他沒有說的是，你的媽媽有多漂亮。年輕的他們還在湖上跳台跳水，我們家的舊照裡有他高台跳水的英姿，當然也是自學成才的。這常使我回視現在的孩子們，什麼都有一套完整的培養和打分系統，幹點兒什麼就武裝到牙齒的全套服裝並裝備，循規蹈矩不越雷池，成績是明顯的，架勢是充足的，組織是複雜的，舉重若輕的樂趣就殊不可知。

我猜想我父母也跟我後來大學時候一樣，經常流連於湖邊柳下，談浪漫的戀愛。我媽媽會在黃昏降臨時搭乘公車返城，直到他們在市中心有了家，還時常重返故地，帶著我。我跟媽媽的親戚或同事來東湖，都是爸爸以主人姿態帶著四處遊玩，用當時十分時髦的海鷗相機給大家拍照。我和表兄妹們胖嘟嘟一臉稚氣地坐在漁船上，湖水與荷葉的背景裡有一個搖櫓的婦人在船頭斜著身子，探出頭，好像很費勁地從舊電影裡搖進我們的照片。

那時的漁船寬而扁，木色棕黑，風雨裡來去後自然呈現的質地粗糲，顏色斑駁，正如一片歷經風雨侵襲的落葉，中文裡說的「一葉扁舟」，誠不我欺。鏡湖的船，卻是鮮明的大紅色，合成材料統一的外觀，尖窄細長輕便，一個男人就扛得起，娛樂功能直白明顯。孩子們還小的時候，一個大人帶一個孩子滑雙人船，現在她們自己去划船了，我在岸邊樹蔭裡陪我的狗狗釦子，看孩子們遠遠的一小點紅色，晃來晃去的，雲影水波裡溶化不掉的一團跳脫的顏料。

2017年的夏天我爸爸快80歲了，腿腳已經不大靈便，仍興致勃勃地一定要湖上盪舟玩樂一番。我心裡是很害怕的，先生卻說沒事。於是我們用了那種腳踩的四人船，浮橋入水處幾個男人幫忙牢牢按住小船不讓它太漂浮不穩，我們扶著他上船坐定，由著他任性，賞玩湖光山色兩岸人家。兩個孫女各划一艘獨木舟跟著，祖孫三代，其樂融融。爸爸踩著踏板，媽媽忙著指揮我們拍照，我的心好像水中的雲影盪啊盪啊，一邊不踏實可能的意外，一邊因為幸福輕盈得不帶些微煩惱。少年時和父母一起或騎車環行湖岸或盪舟湖上的日子彷彿昨日，時光依然在碧波之上流連不去，只是，我到底有沒有年紀的標籤？

釦子到鏡湖也很多次了。我們喜歡從岸邊扔樹枝進水，牠會條件反射般飛奔入水，游過去撿回飄浮的樹枝，順便追追水鳥，再開心送回來，抖落一身水花，濕漉漉的眼睛與皮毛愈發顯得閃亮。牠第一次來鏡湖的時候年紀還小，不知深淺地從湖中浮板直接躍進湖水裡，之後卻無法攀上浮板上岸，幾個人合力又拉又拖地弄了牠上來，好不狼狽。後來牠學了乖，堅決不再由此入水。我們划船也好，跳水游泳也好，牠都堅決不再下來。小的時候牠還急得什麼似的，沿著浮板跑來跑去盯著我們來來回回的身影，又怕又要的憨模樣十分搞笑。

鏡湖水中完美的雲影。（作者提供）

如今牠是一條老狗了，淡定了很多，只是找一處靜靜的角落，微瞇著牠漂亮的大眼睛，悠閒地曬曬太陽。等到有了能沿岸入水的地方，牠會很清楚地知道，牠的地盤兒到了，然後拽著我們往那裡去，盡情釋放了基因裡為主人叼回獵物的天性。

這回帶釦子水邊玩的時候，遇到一對夫妻。他們告訴我，他們的狗狗今年2月故去，15歲，長得和釦子一模一樣；生前愛水、愛鏡湖，這裡也是他們一家常來的地方。女方先來跟我聊天，之後本來已經上山離開的男方又專門折返到水邊，滿眼愛憐地看著釦子。游泳涉水回來本來跑向我的釦子很懂事，竟然停在了那男人身邊，與他親密地挨挨擦擦。那大男人撫摸著釦子，不顧沾上一身的水和泥，嘆息著與釦子絮絮叨叨，說「你怎麼會長得這樣像」、「你玩得開心嗎」。我看著他們依依不捨地離開，又看著我11歲的釦子，想像他們與釦子的一面之緣是不是他們的愛犬指引來的。

鏡湖讓我最喜歡的是它的沉默，在鏡湖，你彷彿能聽到水鳥飛過時翅膀沾帶的風聲、嘴裡的呼吸聲、魚躍出水面的撲騰聲、雨水落入激起漣漪的細微爆裂聲。這片湖區南部的喬治湖更大更出名，我卻嫌太過嘈雜。鏡湖是不允許有機動船往來的，沒有討厭的馬達，也沒有奪眼球的旅遊項目，只有風險自擔的個人活動。夕陽西下的時候，晚霞眷戀地依著遠山，懶散地飄在天上，湖中野鴨游過，水中完美的雲影被它擾亂，卻是更顯完美。我們最愛在這個時候泛舟，鏡湖明鏡一樣照進了天空，天在水，人入畫，鏡像裡的幀幀畫面，在一次次重返裡刻進記憶、攜帶終生。

我直到離開武漢出國之後，才意識到我是有多幸運，能夠在珞珈山腳下東湖之濱的武漢大學校園裡長大，而且是在七、八十年代，我在最好的自然環境、最好的時代度過了整個成長期。

東湖那個時候就是一個大漁村，自然野性，交通又不便利，除了幾塊兒夏天游泳可以入水的石頭灘有人聚集，大多時候水域寂寥，只有附近漁家搖櫓的木船；沿岸少車少人，偶爾會有垂釣的男人，戴著草帽，坐在小凳上，雕塑般一動不動地盯著釣線，一色黑乎乎的臉，凝神等待，你不知他們是村民還是教授。

那一帶並沒有旅遊區的文飾雕琢，村民們靠天吃飯的地方，但因為依著大學，有年輕學生的蓬勃，有老學者的古雅，靈氣充盈，山、湖、人，相得益彰，屬於隱居的高士，呼吸間有不疾不徐的清氣，是我從小熟悉的。這讓我對鏡湖一見鍾情，它與我成長的東湖氣質相和，一到此地那熟悉的自在與健康人氣我馬上捕捉到了。不同的是，鏡湖這裡更加多元。

鏡湖小鎮就一條主街，兩邊延伸出去就淡淡隱入民居了。咖啡 店、飯館、特色小店、旅舍該有的都有，是恰到好處的融於風光。孩子們熟門熟路去找她們每次要去的小店，還在旅途時就滿懷期待。三明治、咖啡、冰淇淋、爆米花、雞蛋餅、書店…彷彿都還是第一次的模樣，彷佛歷久彌新的朋友。

晚餐時候去湖邊一間二樓的店看日落是固定項目，食物都是小盤，很精緻，一盤普通的炸雞翅是我們十年來必點，不知廚子是否換過，那獨有的醬料味道卻是始終不變。晚上天涼的時候，伸出去的露台上有時會點一盆炭火，腳下的湖中，雲也在燃燒。我喜歡在這個時候點一杯猛烈的加冰威士忌，讓它在嘴裡冷著，胸腹裡火熱。

遇到下雨，我會到小鎮上的圖書館坐坐，這裡書架、書桌、沙發、地圖全都是舊舊的老骨董，大窗戶對著一面湖水，窗外一片迷濛，遠山雲霧繚繞，見不真切，只有幾隻小舟在近岸飄搖，小船上的旗幟在風裡縮起又卷開。樹木已看不真切，灰濛蒙雨簾後的一抹綠，或生長或死亡。在鏡湖我並不因雨而感憂傷，雨是雲化來，它們帶給我來自天堂的訊息，這讓我感到某種神祕的連接，宏大的天與地的連接，幽微不可解的人與神靈的連接。

鏡湖小鎮是兩屆美國冬奧會的主辦地，依著白臉山(Whiteface mountain)，滑雪季是此地更熱鬧的時刻。夏季雖也是旺季，但算不上人氣爆棚，是有節制的熱鬧。

我們一家上次去爬過白臉山，先生名字裡有山，對於山他是有感情的。釦子和他都正值壯年，一人一狗前面開路，我帶著孩子後面尾隨。到達山頂時山風獵獵，彷彿隨時可以隨風而去。