我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

憶往／流連紐約鏡湖 我在他鄉的東湖

晴川
鏡湖蘊藏作者滿滿的回憶。（作者提供）
鏡湖蘊藏作者滿滿的回憶。（作者提供）

近些年來，我經常一次次到紐約北部的鏡湖小鎮(Mirror Lake)。以前我總以為是因著種種方便，省去飛機旅行的麻煩，五個多小時車程一路風景宜人，小鎮五顏六色的人流彷彿是從山林湖區野意中盛開的花朵，恰到好處的點綴背景，愉快之外還所費有限，一家老少連我的狗狗都喜歡。今年8月又來了一回，開車的竟然是我的大女兒了，我這才意識到在許多年的來來往往裡，我們留下了太多的記憶，鏡湖已成了我在他鄉的東湖。

湖北號稱「千湖之省」，我的家鄉武漢在我小時候還真是「百湖之市」。這些美譽，彼時的我當然一無所知，我的眼裡只有門前的東湖，一片煙波浩渺，靜靜地躺在珞珈山的腳下。這是我兒時的樂園，載著無窮的回憶，是我不變的精神家園。

我四歲時，跟爸爸住在武漢大學湖濱宿舍，那一片多住著青年教師。從圍牆處的凌波門出來，過一條窄窄的水泥路，就是東湖。浮板橋從岸邊延伸至湖中，橫豎交織，我膽子小，不敢從浮橋上直接跳入湖，要踩著湖底的石頭從岸邊走下水。長滿青苔的石頭滑溜溜的，有時又有些格外尖利的竟能抵住水流的打磨。我牽著爸爸的手，蹣跚著的這一路看水底深綠淺綠光影斑駁，甚是有趣。

一晃我的女兒們也大了。美國長大的孩子們無論什麼年齡學什麼，大多有一套規範，經過正經訓練，且邊上一定有救生員看著。我雖有個全才的爸爸，可也終於沒有能夠教我自如於水上，十歲以前是什麼水平就還是那個樣子，大約是我太笨。

如今孩子們及我的拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，我在鏡湖的時候看著她們一起跳進水裡游泳嬉鬧，人狗相歡，不免想起我的小時候，想起幾十年大洋兩岸遺散的時光，它們在水面的一片片碎影裡沉浮，山林倒影綿延的翠綠中，我恍惚覺得這就是我的東湖。膽怯小心的那個我，和肆意健壯的我的孩子們，發出一樣清脆的笑聲，它們竟連成一片響徹於湖上，我的父母注視的眼睛正通過我，落在孩子們的身上。

孩子們與拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，她們在水裡嬉戲，人狗相歡。（作者提供）
孩子們與拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，她們在水裡嬉戲，人狗相歡。（作者提供）
孩子們與拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，她們在水裡游泳嬉鬧，人狗相歡。（作者提供）
孩子們與拉布拉多獵犬釦子都是水上好手，她們在水裡游泳嬉鬧，人狗相歡。（作者提供）

於是我哭了。彷彿天下所有的水終究相通，它們暗流湧動，它們波濤澎湃，在時間空間裡奔騰不息，匯於一滴眼淚。

五年前，我帶年事已高的父母專程來這裡；現在回想起來，還是因著東湖，那些很多年前的湖邊歲月是我們仨共同記憶的發源地。

爸爸當年常和他的同事們在東湖潛泳，用自製的魚叉和水下護目鏡，在湖底叉魚為樂，在宿舍走道的煤油爐上簡單地烹了，招待當時還是對象的我媽媽。那時候的「魚有多鮮美，水有多清澈，以及叔叔伯伯們有多神通廣大」，是爸爸念叨多年的舊事，我猜他沒有說的是，你的媽媽有多漂亮。年輕的他們還在湖上跳台跳水，我們家的舊照裡有他高台跳水的英姿，當然也是自學成才的。這常使我回視現在的孩子們，什麼都有一套完整的培養和打分系統，幹點兒什麼就武裝到牙齒的全套服裝並裝備，循規蹈矩不越雷池，成績是明顯的，架勢是充足的，組織是複雜的，舉重若輕的樂趣就殊不可知。

我猜想我父母也跟我後來大學時候一樣，經常流連於湖邊柳下，談浪漫的戀愛。我媽媽會在黃昏降臨時搭乘公車返城，直到他們在市中心有了家，還時常重返故地，帶著我。我跟媽媽的親戚或同事來東湖，都是爸爸以主人姿態帶著四處遊玩，用當時十分時髦的海鷗相機給大家拍照。我和表兄妹們胖嘟嘟一臉稚氣地坐在漁船上，湖水與荷葉的背景裡有一個搖櫓的婦人在船頭斜著身子，探出頭，好像很費勁地從舊電影裡搖進我們的照片。

那時的漁船寬而扁，木色棕黑，風雨裡來去後自然呈現的質地粗糲，顏色斑駁，正如一片歷經風雨侵襲的落葉，中文裡說的「一葉扁舟」，誠不我欺。鏡湖的船，卻是鮮明的大紅色，合成材料統一的外觀，尖窄細長輕便，一個男人就扛得起，娛樂功能直白明顯。孩子們還小的時候，一個大人帶一個孩子滑雙人船，現在她們自己去划船了，我在岸邊樹蔭裡陪我的狗狗釦子，看孩子們遠遠的一小點紅色，晃來晃去的，雲影水波裡溶化不掉的一團跳脫的顏料。

2017年的夏天我爸爸快80歲了，腿腳已經不大靈便，仍興致勃勃地一定要湖上盪舟玩樂一番。我心裡是很害怕的，先生卻說沒事。於是我們用了那種腳踩的四人船，浮橋入水處幾個男人幫忙牢牢按住小船不讓它太漂浮不穩，我們扶著他上船坐定，由著他任性，賞玩湖光山色兩岸人家。兩個孫女各划一艘獨木舟跟著，祖孫三代，其樂融融。爸爸踩著踏板，媽媽忙著指揮我們拍照，我的心好像水中的雲影盪啊盪啊，一邊不踏實可能的意外，一邊因為幸福輕盈得不帶些微煩惱。少年時和父母一起或騎車環行湖岸或盪舟湖上的日子彷彿昨日，時光依然在碧波之上流連不去，只是，我到底有沒有年紀的標籤？

釦子到鏡湖也很多次了。我們喜歡從岸邊扔樹枝進水，牠會條件反射般飛奔入水，游過去撿回飄浮的樹枝，順便追追水鳥，再開心送回來，抖落一身水花，濕漉漉的眼睛與皮毛愈發顯得閃亮。牠第一次來鏡湖的時候年紀還小，不知深淺地從湖中浮板直接躍進湖水裡，之後卻無法攀上浮板上岸，幾個人合力又拉又拖地弄了牠上來，好不狼狽。後來牠學了乖，堅決不再由此入水。我們划船也好，跳水游泳也好，牠都堅決不再下來。小的時候牠還急得什麼似的，沿著浮板跑來跑去盯著我們來來回回的身影，又怕又要的憨模樣十分搞笑。

鏡湖水中完美的雲影。（作者提供）
鏡湖水中完美的雲影。（作者提供）

如今牠是一條老狗了，淡定了很多，只是找一處靜靜的角落，微瞇著牠漂亮的大眼睛，悠閒地曬曬太陽。等到有了能沿岸入水的地方，牠會很清楚地知道，牠的地盤兒到了，然後拽著我們往那裡去，盡情釋放了基因裡為主人叼回獵物的天性。

這回帶釦子水邊玩的時候，遇到一對夫妻。他們告訴我，他們的狗狗今年2月故去，15歲，長得和釦子一模一樣；生前愛水、愛鏡湖，這裡也是他們一家常來的地方。女方先來跟我聊天，之後本來已經上山離開的男方又專門折返到水邊，滿眼愛憐地看著釦子。游泳涉水回來本來跑向我的釦子很懂事，竟然停在了那男人身邊，與他親密地挨挨擦擦。那大男人撫摸著釦子，不顧沾上一身的水和泥，嘆息著與釦子絮絮叨叨，說「你怎麼會長得這樣像」、「你玩得開心嗎」。我看著他們依依不捨地離開，又看著我11歲的釦子，想像他們與釦子的一面之緣是不是他們的愛犬指引來的。

鏡湖讓我最喜歡的是它的沉默，在鏡湖，你彷彿能聽到水鳥飛過時翅膀沾帶的風聲、嘴裡的呼吸聲、魚躍出水面的撲騰聲、雨水落入激起漣漪的細微爆裂聲。這片湖區南部的喬治湖更大更出名，我卻嫌太過嘈雜。鏡湖是不允許有機動船往來的，沒有討厭的馬達，也沒有奪眼球的旅遊項目，只有風險自擔的個人活動。夕陽西下的時候，晚霞眷戀地依著遠山，懶散地飄在天上，湖中野鴨游過，水中完美的雲影被它擾亂，卻是更顯完美。我們最愛在這個時候泛舟，鏡湖明鏡一樣照進了天空，天在水，人入畫，鏡像裡的幀幀畫面，在一次次重返裡刻進記憶、攜帶終生。

我直到離開武漢出國之後，才意識到我是有多幸運，能夠在珞珈山腳下東湖之濱的武漢大學校園裡長大，而且是在七、八十年代，我在最好的自然環境、最好的時代度過了整個成長期。

東湖那個時候就是一個大漁村，自然野性，交通又不便利，除了幾塊兒夏天游泳可以入水的石頭灘有人聚集，大多時候水域寂寥，只有附近漁家搖櫓的木船；沿岸少車少人，偶爾會有垂釣的男人，戴著草帽，坐在小凳上，雕塑般一動不動地盯著釣線，一色黑乎乎的臉，凝神等待，你不知他們是村民還是教授。

那一帶並沒有旅遊區的文飾雕琢，村民們靠天吃飯的地方，但因為依著大學，有年輕學生的蓬勃，有老學者的古雅，靈氣充盈，山、湖、人，相得益彰，屬於隱居的高士，呼吸間有不疾不徐的清氣，是我從小熟悉的。這讓我對鏡湖一見鍾情，它與我成長的東湖氣質相和，一到此地那熟悉的自在與健康人氣我馬上捕捉到了。不同的是，鏡湖這裡更加多元。

鏡湖小鎮就一條主街，兩邊延伸出去就淡淡隱入民居了。咖啡店、飯館、特色小店、旅舍該有的都有，是恰到好處的融於風光。孩子們熟門熟路去找她們每次要去的小店，還在旅途時就滿懷期待。三明治、咖啡、冰淇淋、爆米花、雞蛋餅、書店…彷彿都還是第一次的模樣，彷佛歷久彌新的朋友。

晚餐時候去湖邊一間二樓的店看日落是固定項目，食物都是小盤，很精緻，一盤普通的炸雞翅是我們十年來必點，不知廚子是否換過，那獨有的醬料味道卻是始終不變。晚上天涼的時候，伸出去的露台上有時會點一盆炭火，腳下的湖中，雲也在燃燒。我喜歡在這個時候點一杯猛烈的加冰威士忌，讓它在嘴裡冷著，胸腹裡火熱。

遇到下雨，我會到小鎮上的圖書館坐坐，這裡書架、書桌、沙發、地圖全都是舊舊的老骨董，大窗戶對著一面湖水，窗外一片迷濛，遠山雲霧繚繞，見不真切，只有幾隻小舟在近岸飄搖，小船上的旗幟在風裡縮起又卷開。樹木已看不真切，灰濛蒙雨簾後的一抹綠，或生長或死亡。在鏡湖我並不因雨而感憂傷，雨是雲化來，它們帶給我來自天堂的訊息，這讓我感到某種神祕的連接，宏大的天與地的連接，幽微不可解的人與神靈的連接。

鏡湖小鎮是兩屆美國冬奧會的主辦地，依著白臉山(Whiteface mountain)，滑雪季是此地更熱鬧的時刻。夏季雖也是旺季，但算不上人氣爆棚，是有節制的熱鬧。

我們一家上次去爬過白臉山，先生名字裡有山，對於山他是有感情的。釦子和他都正值壯年，一人一狗前面開路，我帶著孩子後面尾隨。到達山頂時山風獵獵，彷彿隨時可以隨風而去。

今年我沒有再去白臉山，只是帶著釦子去了一趟附近的山林小道，權當我在想像裡又去了一回。它總是停留於我身體的某處，也許一陣風吹醒，一場夢碰觸，就能任思緒恣意流淌。發生過即存在過，不在便無處不在。

登上白臉山，寧靜湖透明的湖水如絲帶一樣纏繞著遠山。（作者提供）
登上白臉山，寧靜湖透明的湖水如絲帶一樣纏繞著遠山。（作者提供）

游泳 武漢 咖啡

上一則

理財百科／9類帳單 別設定自動繳款

下一則

城市傳真／他推「城市公園」概念 讓你我今能療癒身心

延伸閱讀

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯
曼哈頓Urban Hawker新加坡美食廣場 街頭風味紐約飄香

曼哈頓Urban Hawker新加坡美食廣場 街頭風味紐約飄香
聯邦法官暫停紐約地鐵、時報廣場等處禁槍令

聯邦法官暫停紐約地鐵、時報廣場等處禁槍令
紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全

紐約百餘家社區組織攜手 強化校園安全

熱門新聞

全美有九所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。（Getty Images）

教育／長者拿文憑 9大學免費讀

2022-10-09 11:30
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

2022-10-09 02:20
疫情後一度成為主流遠距上班，已經打破傳統辦公室的上班模式。（Getty Images）

封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

2022-10-09 16:40
在家上班成新常態，求職不受地域限制，獲得許多專業人士青睞。(本報檔案照)

封面故事／擺脫朝九晚五 樂當合約工

2022-10-09 02:28
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。（取材自ingimage）

醫藥／提早1小時上床睡覺 憂鬱症風險大大降低

2022-10-09 02:07
紐約的辦公室使用率遠低於全國平均，全面回歸正常的時間也可能會比其他地方晚。(本報檔案照)

封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

2022-10-09 11:41

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見