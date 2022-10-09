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生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

編譯柯立偉
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

亞馬遜(Amazon)已成為現代人懶得出門時的好幫手，特別是疫情期間社交距離的限制，亞馬遜某種程度上變成國人的生活必須品之一，同時也有很多小秘訣可以幫大家節省開銷，MSN新聞網就整理了幾種常見的省錢模板，趕快打開亞馬遜的網頁使用吧。

1.善用「價格追蹤網站」：

最受廣大買家歡迎的價格追蹤網站大概是CamelCamelCamel，透過程式設定不斷自動追蹤亞馬遜上各種商品的價格變化，只要當定價低於你設定的價格，就會收到通知，讓你手刀下單。

2.學生有六個月的免費Prime會員資格：

如果是在校生，用學校給的電子郵件帳戶註冊，可以得到六個月的免費Prime資格，即使六個月期限到期，若親自致電客服也有機會能夠免費延長使用期限；唯一要注意的是註冊電子郵件必須以「edu」結尾。

3.閃電交易：

亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息，不過這種活動都不會事先告知，剛好看到算撿到，不然就要很常上官網隨時關注。

4.No-Rush Shipping：

雖然亞馬遜本來就有「兩日免運費」的非急件免費服務，但如果沒有急著用，可以選擇或許會更慢到達的「No-Rush Shipping」，有機會讓亞馬遜主動贈送一些線上電影或線上音樂的折扣優惠。

5.在亞馬遜頁面網址欄結尾加上「&pct-off=30-50」：

先登入會員，並打開想買的購物類別，接著再在網址欄的結尾處輸入「&pct-off=30-50」，就會出現現在五至七折優惠的同類別商品；輸入的數值可以調整，例如輸入「&pct-off=80」就會出現現正二折優惠的商品。

6.下單先別結帳：

這不一定能成功，但確實是亞馬遜有在用的促銷手段之一；把想買的東西放入購物車後先別急著結帳，過一段時間後亞馬遜可能判定「你猶豫了」，因此主動降價讓你找回「看到這東西的第一個悸動」，說服你下手結帳購入。

除了以上這些方法以外，包含禮物卡兌換、不同訂單合併運送、亞馬遜二手倉庫、舊物換新物、買貴退差價、與最多四個親友共享Prime資格以節省運費等等，也都是輕鬆在亞馬遜上省錢的妙招；有時候還有針對特定商品寄出的優惠活動，例如現在亞馬遜就針對新收媽媽提供一次購買六盒以上紙尿褲就打二折的優惠；通膨嚴重的時代，能省一分也是一分。

在亞馬遜網站把想買的東西放入購物車後先別急著結帳，有可能遇上降價。（美聯社）
在亞馬遜網站把想買的東西放入購物車後先別急著結帳，有可能遇上降價。（美聯社）

亞馬遜 社交距離 疫情

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