生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

亞馬遜 (Amazon)已成為現代人懶得出門時的好幫手，特別是疫情 期間社交距離 的限制，亞馬遜某種程度上變成國人的生活必須品之一，同時也有很多小秘訣可以幫大家節省開銷，MSN新聞網就整理了幾種常見的省錢模板，趕快打開亞馬遜的網頁使用吧。

1.善用「價格追蹤網站」：

最受廣大買家歡迎的價格追蹤網站大概是CamelCamelCamel，透過程式設定不斷自動追蹤亞馬遜上各種商品的價格變化，只要當定價低於你設定的價格，就會收到通知，讓你手刀下單。

2.學生有六個月的免費Prime會員資格：

如果是在校生，用學校給的電子郵件帳戶註冊，可以得到六個月的免費Prime資格，即使六個月期限到期，若親自致電客服也有機會能夠免費延長使用期限；唯一要注意的是註冊電子郵件必須以「edu」結尾。

3.閃電交易：

亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息，不過這種活動都不會事先告知，剛好看到算撿到，不然就要很常上官網隨時關注。

4.No-Rush Shipping：

雖然亞馬遜本來就有「兩日免運費」的非急件免費服務，但如果沒有急著用，可以選擇或許會更慢到達的「No-Rush Shipping」，有機會讓亞馬遜主動贈送一些線上電影或線上音樂的折扣優惠。

5.在亞馬遜頁面網址欄結尾加上「&pct-off=30-50」：

先登入會員，並打開想買的購物類別，接著再在網址欄的結尾處輸入「&pct-off=30-50」，就會出現現在五至七折優惠的同類別商品；輸入的數值可以調整，例如輸入「&pct-off=80」就會出現現正二折優惠的商品。

6.下單先別結帳：

這不一定能成功，但確實是亞馬遜有在用的促銷手段之一；把想買的東西放入購物車後先別急著結帳，過一段時間後亞馬遜可能判定「你猶豫了」，因此主動降價讓你找回「看到這東西的第一個悸動」，說服你下手結帳購入。