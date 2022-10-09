新聞眼／1%的軟糖與俄砲灰動員令

左為將俄羅斯徵兵數字類比成「一袋軟糖裡的一顆」的網紅，右為接受動員令徵兵的俄國青年。 （Telegram、美聯社）

「被動員上戰場的你，就像一袋軟糖裡的一顆，微不足道，朋友們！」俄羅斯 總統普亭的徵兵動員令引發俄國 男性躲兵役出逃離境潮，各地城市也接連出現憤怒不滿的抗議聲浪。與此同時，在俄國社群上也出現了大量「親政府網紅」的宣傳戰，以「軟糖」或各種物品，標註1%和100%，來比喻當局徵兵的規模「其實很小」：對比全俄國兵力，30萬人的徵召就像「一袋軟糖裡的一小顆，微不足道」。

比喻規模小 合理化徵兵

然而這個1%的軟糖說法不僅沒有說服俄羅斯人，徵兵動員掀起的民心反感，也讓普亭不得不在9月29日坦承「需要修正」——但普丁的戰爭巨輪似乎已無法剎車，被動員的俄羅斯人，仍是一批一批強制投入戰場的「軟糖」。

克里姆林宮的「部分動員令」在9月21日公布之後，引發俄羅斯民間強烈反彈，各地抗議示威不斷。就在社會強烈反彈的情形下，俄羅斯的社群同步出現了親政府的網紅們用「#безпаники」 （不要驚慌）的標籤發文，並反覆強調一種弔詭的說法：對比於俄羅斯2500萬的後備總軍力，當局目標徵召的30萬新兵只占其中大約1%，以此宣稱俄羅斯的軍事動員規模實際上有多「小」。

俄羅斯社群上的親政府網紅紛紛上傳軟糖、薯條、化妝包等物品的照片，加上標註1%和100%的文字，將官方宣稱的30萬徵兵數字類比成「一袋軟糖裡的一顆」、「一包薯條裡的一根」、「一個化妝包裡的一支口紅」等等，一名女性網紅就在發文內寫下：「只有1%，朋友們！記住，軟糖！」

俄國網紅以此說詞來合理化當局的動員令，然而這種不倫不類的比喻，看在被徵兵者眼中，恐怕難以接受。一名網友就以俄文寫下：「好吧，多吃點這些士兵，真是他X的類比。」

在莫斯科被徵召入伍的男子，與告別的親友。 （歐新社）

從遠東抓人 少數民族怨

親政府網紅的「軟糖說」所援引的「1％」數字，來自於國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）接受官媒Russia-24訪問內容，也與普亭宣布動員令時，聲稱只是「部分動員」的詞令相吻合；當時普亭向俄羅斯民眾保證「只有目前的預備役人員」將接到動員令、「動員令適用於具有軍事和戰鬥經驗的人員」等等。

然而，當徵兵開始之後，卻有許多沒有接受過軍事訓練的俄國人收到動員令，從而爆發各地抗爭、徵兵處被攻擊縱火、以及不滿民眾槍擊徵兵處負責人的事件。這類抗議動員令的示威事件在遠東地區格外強烈，包括布里亞特、達吉斯坦等少數民族地區，都表現出對克里姆林宮當局極度的憤怒。

俄國獨立媒體Mediazona進行追蹤，找出這種說法是從遠東城市伯力（Khabarovsk）開始散播——而這一發現也恰恰反映出，動員令在遠東少數民族地區徵召的人數、以及少數民族的戰爭陣亡人數，比率要遠高於莫斯科等權力集中地區這一不平等現象。

根據Meduza取得的內部文件，克里姆林宮真正計畫徵召的士兵人數是120萬，當中又預計在首都莫斯科徵召1萬6000人（總人口約1200萬）、聖彼得堡徵召3200人（總人口約500萬）等等，「Meduza」引述政府內部消息人士指出，當局建議將各地區首府的徵兵人數降到最低、反之在農村地區大力動員，原因是「那裡沒有媒體、沒有反對意見、更支持戰爭。」

俄國親政府網紅以「一包薯條裡的1%」、「一個化妝包裡的1%」來宣稱俄羅斯的軍事動員規模實際上有多「小」。 （取自Telegram）

比較陣亡數 城鄉差距大

Meduza的該篇報導遭克里姆林宮否認，然而「大力動員農村人口」的消息，卻與布里亞特的現況符合——路透報導，在總人口近98萬的布里亞特共和國，約有6000至7000人接到動員令，比率顯然遠遠高於莫斯科等大城市地區，被徵召的布里亞特人當中包括從未進入軍隊服役者、甚至還有已經過世的死人；事實上，在普亭21日宣布動員令之後的第一個晚上，布里亞特當地旋即有4000至5000人連夜被徵召入伍。

占布里亞特人口約三分之一的布里亞特人是蒙古族的一支，當地的「布里亞特自由基金會」主席加馬扎波娃（Alexandra Garmazhapova）指出，俄羅斯聯邦和布里亞特政府為了在徵兵時，盡量不觸碰到能夠直接向中央抗議、能夠輕易獲得媒體關注的莫斯科及聖彼得堡等大城市人口，因而選擇強迫大量布里亞特人入伍，讓距離莫斯科6000公里之遙的少數民族來承擔戰爭的傷害。

少數民族地區不只是徵兵入伍的人數高於大城市，在烏俄戰爭中傷亡的人數也比城市人口來得多；根據俄羅斯調查機構 iStories公布的數據，在2月24日普丁下令侵略烏克蘭 當日，來自布里亞特和達吉斯坦的士兵陣亡數分別為259人和277人，與此同時，來自莫斯科的士兵陣亡人數為10人。

被動員令徵召入伍的俄軍新兵。（美聯社）

新兵未訓練 就送上前線

另一方面，俄羅斯政府大舉徵召後，卻又在未經訓練的情況下，將這些新兵送上烏克蘭前線戰場——烏克蘭參謀總部指出，21日俄羅斯發出動員令、至28日已有被動員的士兵被派到烏克蘭增援俄軍第一近衛坦克軍的第二摩托化步兵師，這些士兵根本沒有接受過任何訓練；美國華府智庫「戰爭研究所」也分析，由於俄軍原有的部隊在烏俄戰爭中遭受重大損失，因而再無餘力進行新兵訓練，在這種情況下，補充的兵員幾乎不可能為俄軍增加決定性戰力。

在俄羅斯國內，民眾對動員令的反彈，也迫使普丁在祭出動員令僅僅八天的9月29日，便於俄羅斯安全理事會上承認「錯誤」，他坦承出現動員無軍事經驗者、動員健康狀況不佳者以及將士兵分配到不適當的專業領域等情況，普丁指示「必須分別處理此類案件，如果犯錯就必須糾正，讓那些沒有正當理由被徵召的人回家。」

然而，自烏俄戰爭開始以來，俄軍便傳出基層被蒙騙上戰場的情事；在烏克蘭奮力抵抗下，戰爭進度遠不如克里姆林宮預期，俄軍承受嚴重損失，又加上烏克蘭自9月以來成功反擊，恐使俄軍愈加動搖、厭戰，而克里姆林宮的急切徵兵無疑點燃了俄國民眾的反彈，在普丁無意止戰的情況下，這場侵略戰爭將持續到何時仍是未知數，而被強迫送上戰場的俄羅斯人，在當局眼中，只是為普丁野心所犧牲的「1%砲灰」。