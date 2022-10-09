星座／10月9日至10月15日 天秤財運有喜 天蠍運勢逆行

10月9日--10月15日，12星座運勢如何呢？

牡羊座總運指數 ：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

金牛座總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

雙子座總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

巨蟹座總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：象牙白

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

天秤座總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

天蠍座總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

射手座總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

摩羯座總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

水瓶座總運指數：★★★☆☆

學會自我調節是你這一周的首要功課，許多事情對你而言其實輕而易舉，只是你想得太多使事情變得有些複雜，放下心中的包袱，你看到的便是春暖花開。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙魚座總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資 可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

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