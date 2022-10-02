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娛樂／金鐘一姊入圍走鐘獎 陶晶瑩樂當網路新人

葉君遠
陶晶瑩開設YouTube節目「ＷＯＷ桃姐」轉戰網路。（取材自臉書）
陶晶瑩開設YouTube節目「ＷＯＷ桃姐」轉戰網路。（取材自臉書）

陶晶瑩（陶子）最近入圍「走鐘獎」中「最佳潛力新星」和「年度女創作者獎」兩個獎項，過去只要坐在棚內好好訪問，現在經常化身YouTuber穿梭各台上、台下，一個年過50、早已在電視圈大鳴大放的后級人物，如今放下身段轉換戰場，從融入、投入再持之以恆，非常激勵人心。

陶子今夏舉辦小巨蛋個人演唱會，她當年產後嗓子失靈，曾以為再也不能唱了，但這些年，她靠著努力，一步步爬回舞台。其實，節目主持也是，5年前離開電視台轉戰網路，期間不知經過多少磨難，剛入圍走鐘獎的YouTube（YT）節目「ＷＯＷ桃姐」，不像電視台能挹注大量資金，節目每月固定更新8次，YouTube結算給的費用是4位數，只有幾千元台幣（1000台幣約33美元），如果不是真有心，早就放棄了。

陶晶瑩出道32年第一次在台北小巨蛋開演唱會。（記者葉信菉／攝影）
陶晶瑩出道32年第一次在台北小巨蛋開演唱會。（記者葉信菉／攝影）

「走鐘獎」的緣起來自電視金鐘，過去，電視金鐘獎只肯定在電視上播出的節目，即便近10年網路興盛百花爭鳴，眾多電視人紛紛投入製播出高品質的網路內容，但做得再好，也難登金鐘殿堂（直到去年NCC終於決定納入網路節目一起評比，自此成了金鐘綜藝的另一個起始元年）。

三年前，台灣業內幾個YouTuber意見領袖登高一呼，辦了一場「走鐘獎」，用意是肯定那些沒辦法入圍金鐘的YouTube優質節目，沒想到大受好評，在年輕觀眾群中，重要性更甚電視金鐘，辦到今年將邁入第4屆。

陶子5年前結束電視台節目「女人234」後，隨即投入網路節目「陶口秀」，然後有今天的「WOW桃姐」，幾個月來的投入，意外接到「走鐘獎」通知她入圍了兩個獎項，一個曾叱咤國內三大頒獎典禮的主持人（個人曾拿下3座電視金鐘獎），在走入知天命之年，在另一個戰場得到肯定，她的心裡除了開心，應該也摻雜了各種不同滋味。

走鐘獎在台灣年輕一輩心目中的重要性更甚電視金鐘獎。（取材自臉書）
走鐘獎在台灣年輕一輩心目中的重要性更甚電視金鐘獎。（取材自臉書）

聽女兒建議 一腳踏入網紅圈

前幾年，陶子和李李仁帶著一雙兒女全家四處出遊，有一回，女兒荳荳問她，為何不把這些歡樂畫面集結起來，去做個人頻道？陶子沒反對荳荳，放手讓她拍、剪成一段段內容丟到網路，於是有了她當YouTuber草創時期的「陶晶瑩Fun人生」，當時陶子還大驚，才國中的荳荳，竟會玩這些新科技。

如今的「WOW桃姐」，整體像是以「陶晶瑩」這招牌建立出的特殊風格節目，基本的訪問（像是跟性學大師許藍方談性）仍有，還加入家人互動，也有許多她主持記者會時到後台跟當天藝人互動寒喧，甚至是演唱會的各種花絮，風格多樣。

「ＷＯＷ桃姐」訪問性學大師許藍方（右）。（取材自臉書）
「ＷＯＷ桃姐」訪問性學大師許藍方（右）。（取材自臉書）

上新戰場 拍攝、企畫都要會

她說，以前當娛樂新聞主播，都是在棚內聽各線記者跑完新聞回來告訴她，待她吸收消化之後，再用自己的語言說給觀眾聽。

陶晶瑩說：「如今我像記者一樣常自己跑，走到哪就隨時隨地想要怎麼拍內容，這次金曲獎在高雄，女兒荳荳跟我下去，她帶著機器跟著我拍，結果回來後，工作人員發現畫面太抖了，教她在拍攝的時候要如何夾緊雙臂、穩定器具，也丟給我2支麥克風、一支三軸穩定器，讓我自己以後能隨時隨地拍內容。」

因為每周要產製兩支影片，陶子隨時隨地在思考交什麼內容，拍食物？拍行程？拍化妝？她強迫自己成了嚴重的3C使用者，雖然背後有一個團隊，但她是策畫、出點子、主持、和偶爾兼拍攝者，所以她入圍「年度女創作者獎」。過去在電視上的光環，知名度有助於觀眾接受她，但在這片網路藍海中，她是「最佳潛力新星」。

她笑說，做網路節目和電視不同，YT節目要成長，觀眾會看你想經營多久？會不會做到一半就停更？如果不用心，就不會增加受眾的黏著度。

陶晶瑩（右）放下身段，和台灣網紅阿翰以圖片自嘲。（取材自臉書）
陶晶瑩（右）放下身段，和台灣網紅阿翰以圖片自嘲。（取材自臉書）

這些年，她把逼自己打入這個新時代戰場，隨時隨地拿出相機記錄生活，爬個山，在山腳下等待遲到好友的過程中，意外拍到一名山友體力不支，出動醫護人員上山救援的全部過程，因此還上了新聞。而搭計程車時遇到司機臨時要求開唱，若唱得好可以車錢打折，她立刻開直播高歌，其實司機是不認識她的，最後聽到她唱「太委屈」時大驚，拜託她脫口罩，才知是原唱。

今年是她人生首次登上小巨蛋開唱，她內心百感交集，因為她曾經差點失去最愛的歌唱路，12年前生完兒子後，她患了嚴重胃食道逆流，強烈胃酸甚至灼傷喉嚨，一次在那英演唱會上當嘉賓，聽到她歌聲的人，都以為她再也不能唱歌了，為了把歌聲找回來，她努力爬山、打球練體能，並持續5年針灸，她形容，「每周1至2次，每次6、70針，後來我介紹阿KEN和納豆去，他們被嚇到逃走，我就是這樣，一步一步，爬著找回歌聲，最後站上巨蛋。」

她不是個畫地自限的人，歌唱事業逆風時，陶子一步步把失去的東西找回來。主持事業遇大環境差，就想辦法走出舒適圈，她笑說，「主持了32年，這次的『走鐘獎』激勵到我，永遠有新的東西可以去試，我以後會學會拍東西時手肘夾緊，畫面不要晃，繼續提供觀眾新的內容。」

陶晶瑩（左）常在YouTube頻道分享與老公李李仁（右）的生活趣事。（記者王聰賢...
陶晶瑩（左）常在YouTube頻道分享與老公李李仁（右）的生活趣事。（記者王聰賢／攝影）

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