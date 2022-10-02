星座／10月2日至10月8日 摩羯人氣上升 巨蟹需要打氣

10月2日--10月8日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：稻草黃

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

獅子座

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這週悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：草地綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計劃，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★☆☆

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這週應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

總運一般，感情有升溫的跡象，可以增加約會的次數；工作令你感到有些乏味，可以通過與同事聊天的方式調劑；求財阻礙多，小心掉進騙子的陷阱中。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

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