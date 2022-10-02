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封面故事／貓王造型就是時尚 經典影響未來世代

編譯徐薏茹
「貓王」艾維斯普里斯萊於1973年在夏威夷演唱，他一身白色喇叭連身褲是經典招牌造型。（Getty Images）
「貓王」艾維斯普里斯萊於1973年在夏威夷演唱，他一身白色喇叭連身褲是經典招牌造型。（Getty Images）

飛機頭與一身白色喇叭連身褲是「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的經典招牌造型，如同這位「搖滾之王」歷久不衰的音樂，這套極具標誌性的服裝也深植人心；新傳記電影「貓王艾維斯」(Elvis)導演巴茲魯曼(Baz Luhrmann)表示，即使年輕世代不熟悉貓王的音樂，他們也知道「他就是那個穿白色連身褲的男人」。

★大翻領寬褲 突破傳統

有線電視新聞網CNN訪問「艾維斯：從阻特服到連衣褲」(Elvis: From Zoot Suits to Jumpsuits)一書的作者柔伊．戈圖(Zoey Goto)，她說明艾維斯踏進樂壇時正是「傳統與體面」的男裝，以及常春藤學院風(Ivy League-style)為主流的時代，而艾維斯在這樣的時代背景下大膽嘗試粉色西裝外套、露臍裝、阻特服(Zoot suits)等新鮮裝扮，他的「奇裝異服」突破傳統，引領一代時尚風潮。

阻特服的特色包括凸顯肩線的夾克、寬大的翻領以及寬鬆的褲子，這種服裝盛行於少數族裔，戈圖表示艾維斯的造型可能受到南方非裔音樂家啟發，進而顛覆傳統，「儘管他的歌迷樂於接受，但保守社會認為他的衣櫥極為女性化與可疑，」戈圖則認為，艾維斯巧妙地融合男性與女性元素。

他叛逆的舞步與表演風格在戰後的新世代與年輕人間颳起一陣旋風，隨著1960年代「孔雀革命」興起(Peacock Revolution)，年輕世代開始嘗試更鮮豔華麗的風格，戈圖說，正是貓王為這場男性時尚革命鋪路。

如今，這位搖滾之王毫無疑問被視為文化指標，他重新定義了男士的服裝打扮，戈圖說：「他讓年輕人能夠穿得與他們父親不同。」

他說：「他讓青少年作為一個消費群體，給予他們自己獨特的聲音，孕育出年輕文化，他們的品味和理想往往與他們父母的價值觀形成強烈對比。」

艾維斯隨後逐漸從音樂轉往電影領域，此時由披頭四(The Beatles)帶領的「英倫入侵」（British Invasion）風潮席捲美國，艾維斯漸漸勢微。

「貓王」艾維斯普里斯萊於1956年在田納西孟菲斯，他重新定義了男士的服裝打扮。（...
「貓王」艾維斯普里斯萊於1956年在田納西孟菲斯，他重新定義了男士的服裝打扮。（Getty Images）

★兩件式皮衣 驚豔回歸

1968年，艾維斯亟需重新定義他的形象，在拉斯維加斯的回歸演唱會上，他身穿前衛的兩件式皮衣登台演出，再度奪回搖滾之王的地位。

大約在拉斯維加斯演出的這個時期，艾維斯開始穿上華麗的緊身連衣褲，通常還會搭配披風與腰帶，這套造型由服裝設計師貝魯(Bill Belew)設計，杜賽特(Gene Doucette)負責刺繡花紋；杜賽特曾透露貝魯式是連衣褲的發想人，讓艾維斯能夠在舞台自由移動，不需要擔心衣服受到干擾，而連衣褲也迅速成為貓王的招牌。

戈圖說：「艾維斯在拉斯維加斯舞台登場時，他已經花了十年窺探好萊塢的幕後光景，同時也是演藝界的資深老手，所以他將連衣褲融合進70年代更大、更史詩般的舞台表演中，呈現在觀眾眼前。」

「貓王」艾維斯普里斯萊為男性時尚革命鋪路。（Getty Images）
「貓王」艾維斯普里斯萊為男性時尚革命鋪路。（Getty Images）

1977年艾維斯英年早逝，但他不朽的傳奇仍繼續影響未來世代，讓男性也能穿上從前認為只屬於女性的服裝，開啟一波中性的搖滾魅力風潮，其中的標誌性人物包括英國搖滾傳奇大衛鮑伊(David Bowie)、米克傑格(Mick Jagger)等人。

如同貓王的音樂，他的連衣褲也將繼續留存世人心中，搖滾之王將永遠在時尚歷史中占有一席之地。

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