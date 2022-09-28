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暖化前線／航向冰川 小船周圍滿是浮冰

記者吳姿賢、許詩愷、梁玉芳／專題報導
伊魯利薩特的漁港每天都聚集許多漁船往返，近年氣候暖化，漁夫苦惱冰山經常崩解成小塊浮冰漂在水面，開船時都要左閃右躲，相當不便。（記者余承翰／攝影）
伊魯利薩特的漁港每天都聚集許多漁船往返，近年氣候暖化，漁夫苦惱冰山經常崩解成小塊浮冰漂在水面，開船時都要左閃右躲，相當不便。（記者余承翰／攝影）

我們小船周圍的海面滿是浮冰。視線所及，星羅棋布地漂著潔白透亮、剛碎裂入海的大冰小冰，全來自眼前5公里寬、200公尺高，巍峨聳立在格陵蘭西峽灣的艾奇冰川

冰川在一小時內崩落了五次，每回都傳出巨響。歷經千萬次坍塌的冰川，表面崎嶇不平，刻滿巨大深邃的裂縫。「八年前，艾奇冰川更大，比背後的山還寬」。船東萊拉說。

極地是氣候變遷放大鏡

格陵蘭，全球最大島，夏天永晝，氣溫8、9度，冬日永夜零下30到40度。極地島嶼，卻是氣候變遷放大鏡。全球氣溫平均上升1度，北極就上升3度，對氣候最敏感。

我們沿河谷攀行至羅素冰川，部分地表已裸露出深灰色基岩，不見冰跡。「你們來的前一天，這裡才崩落一大塊，退縮30公尺。」嚮導亞當‧呂伯特說，從冰川瓦解下來的巨冰激起大浪沖刷石岸，「威力就像海嘯」。

去年8月14日，連夏天都會下雪的格陵蘭冰原最高峰，竟降下史上第一場雨，驚動了科學界。

「冰原降雨讓我更小心，暖化速度比我們預測還要快」，丹麥暨格陵蘭地質調查局冰川學家威廉．柯根說，冰原氣象站通常沒有雨量計，因為根本不會下雨，曾有人猜測氣候可能因暖化影響開始下雨，但完全沒料到這麼快發生。雨水更會導致冰層加速融化，流入海洋。

一天融出100億噸的水

對格陵蘭人而言，「冰」有很多名字，「冰原像臂、冰蓋如掌，冰川是指尖」，柯根說，冰川加速移動，就像把手指伸入海洋，它會更快融化，「毫無疑問，碳排放造成大氣及海洋暖化」。

今年7月，格陵蘭屢次出現異常高溫現象，冰層最多一天能融出100億噸的水。柯根說，預測格陵蘭又有多少冰融化，而且知道那意味著什麼，並不是件愉悅的差事。更悲慘是沒有人真的關心，「你只能抱著枕頭痛哭或在推特上尖叫」。玩笑後柯根說：「我有孩子，我必須樂觀」；「最好的行動時點，就是明天。我們已經等太久了」。

「氣候變遷不是今天或昨天發生的事情，回頭看看30年來的日子，與今天相比是不是改變了？這才是氣候變遷。」丹麥科技大學高級研究員賽巴斯汀·西蒙森說，氣候一直在變化，每年的融冰速度不同，但從趨勢上明顯可見，氣候變得更加暖和、極端，各國正面臨的乾旱與暴雨便是鐵證。

大家都是實驗室白老鼠

西蒙森強調，氣候變遷並非危言聳聽，「這是科學事實，人類破壞了地球的冷、暖期自然循環」。

「格陵蘭島的一切都在融化。」長期在格陵蘭鑽探冰芯的科學家約根·史蒂芬森指出，對於那些氣候懷疑論者而言，如果他們相信二加二等於四，也就該相信甲烷和二氧化碳會增強溫室效應，「我們正在改變歲月，而我們不知道這些麻煩會走向何方」。

史蒂芬森說，如果極度乾旱、食物短缺，那根本就不可能調適，「我們的風險非常高，所有人都是實驗室的白老鼠，而操作實驗的人，就是我們自己」。

本世紀海水上升30公分

IPCC（聯合國政府間氣候變化專門委員會）去年最新報告預測，全球海平面在本世紀將上升15至30公分。

IPCC以全球冰原的融化速度計算，若人類不採取任何減碳措施，到了2100年，基隆的海平面將上升82公分。若遵守巴黎協議積極預防，至少能降低至44公分。至於高雄，分別是78、41公分。

「2100年聽起來很遠，但今天在丹麥或台灣出生的孩子幾乎都能活到2100年，在人類歷史上，這並不遙遠。」柯根呼籲，IPCC三份報告的診斷已非常確鑿，採取行動才是解答。

冰川 格陵蘭 氣候變遷

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