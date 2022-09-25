生肖／農曆9月運勢 兔 錢財湧進 狗 防止受騙

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆9月，12生肖運勢如何？

鼠

好運指數 ★★

沉著面對職場，即使有什麼想法也先靜待，以免受到突如其來的改變影響，陷入兩難局面。愛情運勢開低走高，但沒有太多浪漫，要遇見心靈契合的對象，還需要運氣與時間醞釀。在投資 、存錢上浮動非常大，賺錢機會不少，但是花錢的機會也多。要思考的是如何守住這些錢財。

牛

好運指數★★★

職場八卦可別參一腳，以免備受是非口舌影響，甚而破壞人際關係，少說話多做事為妙。感情運勢不佳，誤解與口角可能讓關係陷入僵局，若拒絕妥協，固執態度可能讓你遍體鱗傷。財運平穩，足以應付日常開銷，可偶爾小放縱一下。投資適合放長線，不建議匆忙出手。

虎

好運指數★★

在工作上要化繁為簡，妥善運用現有資源，就能讓原本遲遲無法完成的事情，按部就班實現。單身者耳根子別太軟，花言巧語可是感情利劍！有伴者則要多說讚美，為平淡生活加添色彩！本月財運險中求進，投資的同時需要自己多加研究，切勿因為朋友親戚之言，就跟風投資。

兔

好運指數★★★★★

本月職場能見度變高，合作案變多，能夠經營出新方向，過程中有助於人脈的開拓與經營。本月多多參與社團活動或朋友聚會，以免錯過戀愛緣分，欣賞你獨特氣質的異性將出現在其中！本月吉星照耀、運勢大好！且早期累積的人脈開始發揮，諸事發展順風順水，錢財湧進。

龍

好運指數 ★★

面對職場要量力而為，不要什麼都想試或是想換跑道，在工作中找到自我定位才是最重要。愛情運勢下滑，容易沒有耐性，甚至衝動行事，很可能把過去的努力頓時化為烏有，要三思而行。想要累積財運，就要避免三天打魚兩天曬網，一定要堅持到底，無論是儲蓄 或長期投資等等。

蛇

好運指數★★

不利擴張或行動的月分，建議按部就班，並隨時調整工作節奏，沒有把握的事情不要躁進。戀情持續甜蜜放閃，但是對於對方的付出，可別理所當然，能夠回送貼心小禮，感情更和樂。財運小耗，左手來右手去，難以儲蓄錢財，往往要經過一番勞心勞力奮戰，才可能得到並留住收入。

馬

好運指數★★★★

工作效率高的月分，衝刺之餘別忘了細節。此外，若是猶豫不決，關鍵時刻要諮詢專業再行動。如果希望提升桃花運，不妨從花時間了解對方開始，放下用外表或社會地位作為挑選對象的唯一標準。整體財運其實不壞，但要多留意投資理財訊息，才不會被業務話術牽著走，反而導致破財。

羊

好運指數★★

很多突發狀況讓你難以招架，其實換個角度想，事情只是繁雜了些，妥善規劃就能好好掌握。愛情遊戲玩不得，最好停止曖昧不清、或見不得光的互動，用心追求情意相通的和諧戀情吧。整體來說仍維持穩健順遂，只是有些混亂及變化，若能突破層層瓶頸，投資理財理當甜美收穫！

猴

好運指數★★★

不論主管或同儕提供的訊息，都要再次確認，才能夠清楚辨識真相，避免錯誤而不自知。感情要有行動力，不是宅在家裡就會有緣分送上門，首要走出自己的象牙塔，才有機會認識新對象。財運受到壓制，想要有更多充足的自由資金可供支配，就要利用時間兼職來增加收入。

雞

好運指數★★★

倒吃甘蔗的月分，雖然新軌道基礎尚未穏固前，會如鴨子划水、低調前進，但能朝向正確方向。交際多寬廣，桃花運就有多寬廣，這個月的你必須要主動擴展交友圈，戀愛機會才會出現！這個月不該將太多希望放在偏財上，用心工作、從細節出發，正財才是你主要的賺錢來源。

狗

好運指數★

別讓自己成為職場濫好人了，對於各種要求請託可別來者不拒或以為咬牙撐過就好，沒有那麼簡單。

面對感情發展容易感到不安，先靜下心才能看到重點，給自己時間面對，就能釐清後續怎麼做。天上只會掉下陷阱！首先一定要收起自己的貪婪之心，才能有效防止受詐騙，財運也才能止跌回升。

豬

好運指數★★

職場觀察力不可少，不是只埋頭苦做就好，也要抬頭看看與學習長官同事的優點，幫助自己更好。這個月控制欲不小，來自你對感情的不安全感，不妨將想法說出來一起面對，好過孤軍奮戰。財運發展阻礙多，應以穩健保本為策略前提條件，不要有過多期待，以免因貪而變貧。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)