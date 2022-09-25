我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

大仁說財經／可口可樂配方 搞神祕口味不變

張大仁
可口可樂新產品Dreamworld，保持神祕口味。（可口可樂官網）
可口可樂新產品Dreamworld，保持神祕口味。（可口可樂官網）

眾所周知，可口可樂(Coca-Cola)永遠不會告訴你可樂的配方為何，它也不會告訴你最新限時口味裡面有些什麼。

在過去幾個月裡，可口可樂推出一些新奇的產品：可口可樂「星光」(Starlight)、「字節」(Byte)和「夢幻世界」(Dreamworld)。對於每一種限時口味，這家飲料公司都只提供對飲用體驗的概念描述，而不是特定口味。對於可口可樂來說，保持神祕才是重點。

可口可樂商標全球類別總裁卡瑞加(Selman Careaga)說，「我們是與人打交道。」她管的商標包括可口可樂飲料，但不包括芬達、雪碧等其他可口可樂產品。她說，「他們正與我們互動，不斷猜測裡面到底有什麼。」

讓人們討論是可口可樂的一項重要行銷策略，尤其是如果它能夠激發年輕消費者的興趣。

《Beverage Digest》編輯史坦福(Duane Stanford)指出，最近，可口可樂一直在「認真地試圖鼓勵消費者討論」它們的產品，例如，當該公司發表其最新的零卡可樂配方時，它鼓勵客戶決定它是否是「史上最好的可樂」，並以推動「芬達裡有什麼？」活動來銷售神祕的芬達口味。

圍繞產品風味的對話讓品牌成為消費者的首選。史坦福指出，可口可樂希望參與這些討論或在網上看到這些討論的人，能在走進商店時優先想到可口可樂。對於這家飲料公司來說，圍繞其大品牌製造話題十分重要，在削減表現不佳的品牌後，它已將其列為優先事項。

此外，這些產品不僅僅是可樂口味。每個都有專門的線上體驗。它們最重要目的就是吸引特定族群比如Z世代的注意力。

棉花糖還是泡泡糖？

可口可樂沒有「香草」或「櫻桃」這類的傳統口味，而是為每種產品提供了模糊的描述，讓粉絲們自行填補空白。

該公司將Starlight描述為「讓人想起在營火旁觀星的音符，以及讓人聯想到太空寒冷之旅的涼爽感覺」；Byte則是「邀請顧客探索畫素可能是什麼味道」；Dreamworld在某種程度上更加概念化，向消費者承諾他們將「當下體驗到熟悉的可口可樂，並帶有來自夢想世界的令人驚訝和意想不到的味道」。

評論該產品的YouTube用戶對這些俗氣的廣告手法抱怨不已，但仍試圖解密口味，鼓勵評論者參與。

各種猜測都有：有些人認為Starlight嘗起來像棉花糖、漏斗蛋糕或羊肚菌。在嘗試過Byte之後，有些人猜測是用藍莓或葡萄柚製成。也有人說Dreamworld的味道像芒果、桃子或橙子。或者也許是止咳糖漿。

某些品牌推出神祕口味，但會以揭示答案來獎勵顧客。Mountain Dew制訂了發布祕密VooDew口味的傳統，並最終告訴客戶它是什麼。可口可樂的芬達口味也將揭底。

但是卡瑞加說，Starlight、Byte和Dreamworld的口味仍將繼續保持神祕，「在某種程度上，它就像我們的祕密配方。」在這種情況下，味道並不是重點。

想像無限大 口味不重要

可口可樂沒有公布這些產品的銷售數據。但對至今為止的結果感到滿意。卡瑞加說，像神祕口味這樣的努力促進了可口可樂飲料的整體銷售成長。商標商品在第2季成長了7%。

這些飲料的開發分別適合太空、電腦計算和夢想等更廣泛的主題。但是味道本身？並沒那麼重要。

他說，「這真的不是產品的味道，而是我們創造的體驗。」這些體驗通常是虛擬的，目的是在吸引花費大量時間在網路上的年輕觀眾。

每種限時口味都是在一系列數位體驗中推出的。比如說，Starlight會提供一個QR碼，讓客戶可以登錄虛擬Ava Max音樂會。Byte在電子遊戲Fortnite中推出；Dreamworld的客戶可以為他們的線上分身購買虛擬商品。

然而，重要的是每一種可樂產品的味道仍然都像可樂。

卡瑞加說，「研發團隊在開發這些以可口可樂為基礎的新口味方面做得很好，但隨後我們會稍微調整一下口味。」「但絕不要懷疑，這些仍是可口可樂產品。」

史坦福指出，如果開發新的可樂口味與標誌性口味相差太遠，可能會有風險，「當你創建這些可能被成功或失敗的口味時，必須非常小心。」「這個品牌的長壽性就在於那種非常獨特的可樂口味。你要確保不會破壞這個長期傳統。」

可口可樂推出的新產品Starlight，嘗起來有太空味？（可口可樂官網）
可口可樂推出的新產品Starlight，嘗起來有太空味？（可口可樂官網）

可口可樂 太空 YouTube

上一則

大仁說財經／搭機連上Wifi 快一點才有賣點

下一則

每周一書／比特幣大騙局 揭Mt. Gox腐敗運作與破產真相

延伸閱讀

大仁說財經／今年購物季 將現巨幅折扣

大仁說財經／今年購物季 將現巨幅折扣
「他們」記憶中的味道…業者推18禁「私處口味」洋芋片

「他們」記憶中的味道…業者推18禁「私處口味」洋芋片
參觀全美這10家博物館 還可以吃吃喝喝

參觀全美這10家博物館 還可以吃吃喝喝
Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機

Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機

熱門新聞

今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

大仁說財經／今年購物季 將現巨幅折扣

2022-09-18 02:15
餐廳內部掛有許多令人懷念的歷史老照片。(記者陳曼玲攝影)

生活／父子餐館熄燈 1甲子回味

2022-09-18 02:17
2012年，在北愛爾蘭貝爾法斯特博物館舉辦的「女王：藝術與影像」展覽中，一名參觀者駐足觀看藝術家Jamie Reid的作品「天佑女王」（God Save The Queen）。這件作品取材英國龐克搖滾樂團 Sex Pistols在1977年以反君主制的一首單曲封面。 （Getty Images)

封面故事／王室焦點中的嬌點 你不知道的女王

2022-09-18 02:30
關於英女王的10個小知識 你都知道嗎？（美聯社）

猜猜看／關於英女王的10個小知識 你都知道嗎？

2022-09-18 02:22
物價上漲、薪水不漲，生活各種開銷越來越難支應，嚴重削弱積存退休老本的能力。(取自Pixabay)

理財百科／存退休老本 最怕6件事來亂

2022-09-18 02:16
喬治亞州的沙凡納港是全美第四大海運貨櫃進口門戶，8月的數據顯示貨櫃船在沙凡納港等候至少200個小時。（美聯社）

封面故事／「迪士尼效應」 讓小港比大港更塞

2022-09-18 11:30

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條