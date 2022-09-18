封面故事／研究：女性管物流 可能更順暢

兩所大學共同研究發現，女性管理物流的效率會比男性高。（Getty Images）

阿肯色大學（University of Arkansas）和俄亥俄州 亞克朗大學（University of Akron）共同研究發現，女性管理物流的效率會比男性高，這項研究結果可供尋求舒解供應鏈 壓力的企業參考，但學者也提醒此研究與實際產業情況有落差。

華爾街 日報23日報導，阿肯色大學與亞克朗大學214名學生與經銷商、供應商合作的研究發現，女性負責物流的效率比男性高。

阿肯色大學供應鏈管理系博士生艾洛希爾斯（John Aloysius）表示，這項研究結果凸顯供應鏈中的性別差異；他解釋，供應鏈管理的兩大危機，分別是當經銷商高估未來需求，以及供應商對於需求強勁的商品數量生產不足。

在此實驗中，研究對象被隨機分派扮演供應商或經銷商的角色，經銷商預估產品需求，而供應商決定產量。

這對研究夥伴會被區隔開來，僅知道搭檔的化名姓氏及性別；結果發現，研究對象的行為表現會因為搭檔的性別而改變。

女性經銷商較不容易高估產品預測需求，無論搭檔性別為何；但男性經銷商經常高估數量，無論搭檔是男是女。

類似情況也出現在供應商方面，男性供應商較女性更容易生產不足量的產品，但男女搭配的情況又比男男搭配的情況稍好一些。

結果顯示，純女性的供應組合最不容易高估數量及生產不足，而男女搭配的默契又比男男搭配要佳。

艾洛希爾斯說：「無論是男是女，只要知道搭檔是女性，研究對象就會更信任對方。」

諮詢公司「顧能」（Gartner）數據顯示，女性目前占供應鏈勞力約39%，同比2021年的41%稍低。

顧能指出，70%的受訪企業表示，透過「多元、公平和包容的目標，以吸引、延攬和提拔女性職員」。

然而，麻省理工學院（MIT）運輸與物流中心（Center for Transportation & Logistics）的「供應鏈倡議」（Supply Chain Initiative）計畫負責人凱蒂‧達特（Katie Date）提醒，這項研究並未反映真實的產業供應鏈環境，只是影射多元化的供應鏈運作對企業具有較高的經濟效益。