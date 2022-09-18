旅遊／探索希臘 古蹟、美景兩驚豔

邁泰奧拉位於平原邊緣，一根根砂岩或礫岩石塊垂直插入平地，景色奇特壯觀。（圖片皆由作者提供）

希臘是西方文明的搖籃，古希臘的哲學、藝術、數學、民主制度，和奧林匹克運動會等，都對西方世界產生極大影響，我們一直嚮往拜訪這個文化古國。兩年前疫情暴發，計畫只好擱置一旁。今年5月希臘國界一開放，我們即飛奔前往，期望趕在希臘觀光 旺季之前捷足先登，以避開人潮。

雅典衛城 古典建築典範

衛城乃希臘獨特的建築，由於戰爭不斷，希臘人民平時在圍繞城外的平原耕作，一旦戰爭，即遷移於衛城躲避。希臘各處都有衛城，其中雅典衛城最有名、宏偉壯觀。

雅典衛城建於西元前五世紀，坐落於雅典市中心一塊大岩石山的頂端，遠眺彷彿懸浮空中的城市，神祕壯觀。城內有幾座富歷史意義、並在建築界具極高評價的古希臘神廟遺跡，包括衛城山門、雅典娜勝利女神廟、帕德嫩神殿，和厄瑞克忒翁神廟，另外還有狄俄倪索斯西臘露天劇場 ，以及羅馬人後來蓋的希羅德•阿提庫斯劇場。

雅典衛城的帕德嫩神廟，宏偉壯觀，令人仰慕讚嘆。（圖片皆由作者提供）

其中最出色的建築物當屬帕德嫩神廟。建築界一致認為其柱式圍廊比例特佳、視覺矯正技術成熟，整座建築物氛圍莊嚴優雅，一直被視為古典建築的典範，甚至被認為是人類文明的最高表徵。

帕德嫩神廟其實蓋在雅典娜女神廟的舊址上，舊廟建於西元前490年馬拉松戰役不久，是雅典國王為慶祝戰爭勝利，特為雅典娜女神蓋的獻禮。十年後，波斯帝國報仇入侵希臘，雖然最終被雅典軍隊趕跑，舊女神廟已在戰爭中破壞殆盡，因此西元前447年，在舊址上又修蓋了今日所見的神廟。

厄瑞克忒翁神廟的仕女像柱原件，婀娜多姿，製作精美。（圖片皆由作者提供）

另一特殊建築為厄瑞克忒翁神廟，在西殿南牆邊蓋有一小門廊，用六個仕女像為屋柱，構想獨特，設計巧妙，讓人驚豔無比。厄瑞克忒翁神廟的用途和奇特建築，至今仍有許多爭議，難下定論。室外神廟的女像柱其實為複製品，原件展覽於衛城博物館內，能夠近距離欣賞仕女像的細節構造。仕女們穿著飄逸薄紗長裙，梳著複雜辮子髮型，頭頂著圓籃柱頭，單腳側立，婀娜多姿，姿態優雅，讓人讚嘆不已。

邁泰奧拉聖地 睥睨凡塵

邁泰奧拉位於希臘本土中部的山區，我們從雅典搭火車，晃了兩個小時才到達目的地，一看到眼前美景，瞠目結舌。

邁泰奧拉的Varlaam修道院孤立於險峻高峰，奇巧天成。（圖片皆由作者提供）

邁泰奧拉位於色薩利平原邊緣，一根根砂岩或礫岩石柱垂直插入平地，幾根岩柱頂端聳立著紅瓦粉牆的修道院，景色奇特。我第一眼看到這奇異景觀，腦海裡迅速閃過一個念頭，這不正是武俠小說裡隱士高手藏身練功的祕境嗎？

其實，邁泰奧拉在中古世紀時期，確實是希臘東正教僧侶們隱身修道之處。原本只有幾名僧侶，零零星星藏身於天然洞穴或隙縫中修道，與世隔絕。後來僧侶越來越多，才蓋建修道院。到14世紀，修道院曾多達24座，一時成為希臘的宗教聖地。16世紀土耳其人入侵，篤信基督的僧侶們為逃避回教徒迫害，將修道院移建於孤峰岩柱的頂端，乃有今日見到的奇景。

目前，大部分修道院因年久失修已成廢墟，僅剩下六座仍供人朝拜觀光，分別是St. Nicholas、Varlaam、Roussanou、Holy Trinity、St. Stephen，以及Great Meteoron。進入修道院參觀需付3歐元（約2.9美元）入場券，其中最大的Great Meteoron修道院和另一座Varlaam修道院，後院有極佳視野可觀賞周遭美景，值得付費進入。

其他修道院內部空間狹小，遠不如從外面遠眺，更能感受其宏偉壯觀景色。其中St. Nicholas和Holy Trinity兩座小修道院，矗立於陡峭垂直的孤峰山頂，感覺處身於這些修道院的僧侶們睥睨凡塵，孤傲如仙。

喜愛看007電影者，想必記得1981年的「最高機密」（For Your Eyes Only），其中一段劇情即取景於Holy Trinity修道院，可見此景色之奇特，能讓喜好神祕驚險的間諜影片導演 選中入鏡。

我們當日遊覽時，不巧雲層厚重，沒欣賞到夕陽美景，為最大遺憾。聽導遊描述，天氣晴朗時，到山上觀賞夕陽西下，晚霞與平原孤峰奇景，美得讓人感動淚盈。

狹窄深隧的科林斯運河，兩岸岩壁筆直陡峭，水色碧綠，壯觀美麗。（圖片皆由作者提供） ontent_title_1">科林斯運河 鬼斧神工

我們除了拜訪希臘本土外，還跨過科林斯海灣（Corinth Gulf），到博羅奔尼撒半島（Peloponnese Peninsula）。

博羅奔尼撒半島上有許多希臘古城遺跡，著名的邁錫尼（Mycenae）文明即從半島考古挖掘出來。荷馬史詩「伊利亞德」中記載的故事發生地點，在考古遺址出土後，證實史詩並非鄉野傳說，乃真正希臘西元前1600-1100年的早期歷史。

島上有古奧林匹克運動會場址──奧林匹亞（Olympia）古城遺址、科林斯古城遺址，以及邁錫尼衛城遺址等，都具有極大價值，值得參觀拜訪。在此只詳述科林斯運河的遊歷經過。

科林斯運河是一條人造運河，連接愛奧尼亞海（Ionian Sea）的科林斯灣和愛琴海的薩羅尼克灣。從西元1世紀起，就有好幾位羅馬皇帝曾嘗試要挖掘運河，後來這些皇帝驟然死亡，計畫無疾而終，直到19世紀使用工業化技術才得完成。運河長度6.4公里，底部寬度只有21公尺；讓人驚嘆的是運河兩邊岩壁筆直高聳，非常壯觀。運河水深達8米，水色碧綠，襯上兩岸淺色岩壁，益發顯得雄偉奇巧。

據悉，運河因過於狹窄，只能容小船通過，喪失商業意義，現已淪為旅遊觀光船之用，觀光船也於2021年停駛。不過，由頂端往下望，近百尺深如溝壑的碧綠運河，仍讓人讚嘆其工程浩大，巧奪天工。

莫奈姆瓦夏下城的層層階梯中古民居，靜秘深幽，古意盎然。（圖片皆由作者提供）

莫奈姆瓦夏衛城 獨特險峻

莫奈姆瓦夏衛城位於博羅奔尼撒半島離岸不遠的一座外海島嶼上，四周為臨海的懸崖峭壁，只有一條出入口與陸地相通，而「莫奈姆瓦夏」的希臘語即為單一入口。19世紀前，此唯一通道蓋有開合式木吊橋，敵人來襲時拉開木吊橋，即可將敵人拒於海溝外，天險自成。

莫奈姆瓦夏下城峰迴路轉的狹巷窄道，引人入勝。（圖片皆由作者提供）

莫奈姆瓦夏山上的衛城建於西元6世紀，現已成古蹟保護的廢墟；下城則是典型的中古世紀古城，街道狹窄彎曲，階梯上下轉折，民居層層密集依山而築，因此城內只能徒步探訪。行走其間，經常有「峰迴路轉疑無路，柳暗花明又一村」的驚喜。時間若允許，值得在下城徒步轉圜探奇大半天，趣味無窮。

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